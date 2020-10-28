Закон УССР о статусе украинского языка принят 31 год назад: что он значил

Ровно 31 год назад, 28 октября 1989 года, Верховная Рада УССР приняла закон "О языках в Украинской ССР", ставший первым серьезным достижением украинских национально-демократических сил.

Данный закон продолжал действовать и в независимой Украине, пока в 2012 году его не заменил так называемый "закон Кивалова-Колесниченко". В чем состояла суть исторического документа, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Закон УССР 1989 года: значение для Украины

Закон УССР "О языках в Украинской ССР" на то время считался прогрессивным. Так, на фоне тотальной русификации украинский язык провозглашался государственным. При этом русский язык, как и языки других этнических меньшинств, по закону получал право параллельного функционирования вместе с украинским.

Документ позволял пользоваться украинским, русским и другими языками в ведении документации, в судах, во время обучения, обслуживания. На высшем уровне акты могли приниматься властью на украинском языке, а публиковаться – на любом.

К должностному лицу можно было обращаться на любом языке, и за отказ принять и рассмотреть обращение чиновник мог понести ответственность. А документы, удостоверяющие личность, могли быть оформлены как на русском, так и на украинском языке.

Закон УССР "О языках в Украинской ССР" провозглашал украинский язык государственным golos.ua

Судьба закона о "О языках в Украинской ССР"

Закон УССР действовал более 20 лет, пока в 2012 году его не заменил закон "Об основах языковой политики", более известный, как "закон Кивалова-Колесниченко". Последний существенно расширял функционирование региональных (то есть русского) языков. 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал документ неконституционным.

С 16 июля 2019 года в Украине действует новый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этим документом закрепляются позиции украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании, медийной сфере и т.п. Через три года после принятия закон предусматривает ответственность должностных лиц за незнание языка. Также введена должность омбудсмена по языковым вопросам.

С 16 июля 2019 года в Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобразования отменило обязательное ВНО по украинскому языку и литературе. В 2021 году сдавать тест будут только абитуриенты, поступающие на гуманитарные и социальные специальности. Для остальных обязательным останется только тест по украинскому языку.