"Закон разрешает": Москаль рассказал об угрозе венгерских паспортах на Закарпатье

Более 100 тысяч украинцев на Закарпатье имеет венгерские паспорта, однако среди руководства области людей с двойным гражданством нет.

Об этом в интервью УП заявил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, отметив, что такая проблема возникла из-за плохо прописанного украинского законодательства, согласно которому наказать за двойное гражданство наказание возможно только для чиновников.

"Знаете, это (гражданство Венгрии. – Ред.) на Закарпатье уже никто не скрывает. Для простых граждан никакой ответственности нет. Двойное гражданство не угрожает нацбезопасности в регионе", - говорит Москаль.

По его словам, по Конституции в Украине существует единое гражданство, но это не закреплено законодательно, поскольку "в законе "О гражданстве" ничего такого нет".

"Эта норма четко прописана только в законе "О госслужбе", - пояснил губернатор.

Несмотря на то, что примерно 100 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта соседнего государства, Москаль уверяет, что среди них нет его подчиненных, поэтому он уверен, что руководители области не смогут участвовать в выборах в парламент Венгрии, которые пройдут 8 апреля, в том числе и на территории Закарпатья.

"Это невозможно. Я собрал аппарат, всех глав администраций, сказал: "Кто имеет двойное гражданство, чтобы потом не было криков, судов, вам неделя на увольнение по соглашению сторон". Девяносто, если не сто процентов, меня послушали. Один не послушал – я его уволил. После этого все стало тихо, спокойно", - рассказал Москаль.

Он не исключает, что во время венгерских выборов могут быть провокации, но уверяет, что готов к этому.

Новости Москаль запретил маски и балаклавы на Закарпатье

"Сделаем так, как это было во время празднования "Дня Карпатской Украины". Ожидались масштабные провокации, но мы заблокировали все четыре перевала. Сначала была информация, что это могут быть "правые силы", но они сами поняли, что радикальные настроения не воспринимаются местными", - сказал Москаль.

Он напомнил, что тогда операцией лично руководили начальник полиции, и задержали 32 проплаченных провокаторов с оружием.

Напомним, Москаль также рассказал, как устроил жесткие чистки на Закарпатье.