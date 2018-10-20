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Украинский – в приоритете: эксперт объяснил, чего ждать от нового закона о языках

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Для развития украинского языка сегодня не созданы комфортные условия в Украине, новый законопроект о государственном языке, который Верховная Рада поддержала в первом чтении, призван это исправить.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV активист общественного движения "Відсіч" Сергей Оснач. По его словам, закон сделает украинский язык приоритетным.

"У нас в Украине все эти годы большинство граждан считает украинский язык родным, примерно две трети. Дома говорят по-украински меньше – только половина. На работе и с друзьями, по последним данным, где-то 39%", - сообщил Оснач.

Это, по его словам, свидетельствует, что "для украинского языка в Украине не созданы надлежащие комфортные условия".

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"Не защищены права граждан на получение информации и услуг на украинском языке. Граждане, которые хотели бы использовать украинский язык в быту или на работе, не имеют такой возможности, потому что среда не создает таких условий", - заявил эксперт.

Также Оснач призвал "не пугаться" нового закона о языках.

"В законе четко прописано, что он не регулирует язык приватного общения, язык религиозных обрядов. Это касается только публичной сферы, сферы государственного управления", - объяснил он.

"Этот закон дает нам возможность сделать украинский язык приоритетным, но это не означает задушить остальные языки", - добавил эксперт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, законопроектом, в частности, утверждается, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а государство, со своей стороны, обеспечивает возможности для этого. Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.

Документ определяет, что каждый украинец имеет право получить образование на государственном языке. При этом в детсадах наряду с украинским языком можно использовать язык нацменьшинств в соответствии с законодательством.

Обслуживать потребителей в разных сферах должны на украинском языке, а по просьбе клиента - на любом другом.

Также законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Этот орган хотят уполномочить утвердить стандарты украинского языка, в частности требования к уровням владения им.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗакон о языках
Персона
Сергей Оснач
Место
Украина
Объекты
украинский языкрусский язык
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Кучка рагулей навязывает всей стране свинячью мову галичанских селюков. И после этого мовнюки ещё мечтают вернуть Крым и Донбасс.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Кожен українець має сам примушувати себе вживати тільку українсъку. I це стане звичкою. Як приємно спілкуватись в цьому сенсі із львів'янами.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А чего коровий язык, вам нацисты нужно свинной учить))) хрю-хрю)) язык своих предков))
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