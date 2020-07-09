Закон о языке хотят перекроить под Кремль? В чем риски для Украины и что зависит от КСУ

Конституционный суд Украины 7 июля начал рассматривать принятый год назад закон о языке, окончательное решение, вероятно, вынесут 9 июля. Судьи должны определить, не нарушает ли он права украинцев, которые говорят на языках нацменьшинств, не дискриминирует ли русский и не ущемляет ли граждан по языковому признаку. Соответствующее представление инициировал 51 народный депутат.

Почему после почти 30 лет независимости языковой вопрос в Украине до сих пор вызывает споры – читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем суть языковой проблемы в Украине

Казалось бы, точку в многолетней дискуссии должен был поставить закон о языке, который приняли год назад. С 16 июля 2019-го украинский стал обязательным к использованию в публичном пространстве, кроме сферы частного общения. Однако дискуссии разного уровня не утихали целый год. О необходимости "пересмотреть языковой закон с учетом позиций всех граждан" в конце мая заговорил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. В то же время он так и не уточнил, о чем именно может идти речь, хотя сам во время предвыборной кампании говорил по-русски и не хотел переходить на государственный язык пока оккупирован Крым и Донбасс.

А через несколько недель в КС поступило представление от 51 нардепа, преимущественно из "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые требовали проверить на конституционность принятый закон о языке. На их взгляд, он нарушает конституционные права граждан: на использование и защиту родного языка, на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины. Еще одна претензия – закон принят с якобы нарушением конституционной процедуры.

В профильном комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики заверили OBOZREVATEL, что не стоит пересматривать языковой закон, не дождавшись решения Конституционного суда. Мол, он должен высказаться по этому поводу и уже на основании решения можно делать соответствующие шаги.

Кому в Украине нужен русский язык

Прежде всего России и людям, которые симпатизируют ее политике. На различных международных площадках Кремль постоянно требует от Украины вернуть русский язык в учебный процесс, а также сделать его вторым региональным языком в оккупированном им же"Л/ДНР". Для него это вопрос минимум, максимум – это статус русского языка в Украине как второго государственного. Время от времени некоторые украинские политики напоминают об этом, подавая соответствующие законопроекты.

А на днях председатель Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Вячеслав Никонов заявил, что Украина исчезнет или разделится на несколько частей, если не отменит языковой закон.

"Украина исторически по факту двуязычная. Не отменит закон – будут и дальше раскалывать страну. Украины может оказаться много. Или никакой", – отметил он.

Кроме Кремля возвращение русского языка лоббирует кинематографический бизнес, в том числе бывшие бизнес-партнеры президента Владимира Зеленского, хотя бы потому что "Квартал 95" выпускает русскоязычный продукт. Время от времени он и его ближайшие советники намекают на притеснение нацменьшинств. Мол, не стоит заставлять их говорить на украинском.

В то же время Зеленский соглашается, что у русскоязычных в Украине нет проблем, а вот жителям Донбасса можно было бы дать возможность говорить и заполнять документы на русском.

"С одной стороны у Зеленского верят, что таким образом, можно успокоить агрессора, а с другой – современное руководство Украины – это люди, которые воспитывались в среде русскоязычной культуры. В основном они русскоязычные, соответственно, украинизация кажется им странной, ненужной и возможно, даже вредной. Думаю, они по личным соображениям и мотивации говорят, что закон о языке следует изменить", – предположил в комментарии OBOZREVATEL член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович.

Украинский язык Главком

Какое решение может принять КС

Языковая проблема в Украине в целом – фейковая, поскольку ее придумывают пророссийские представители. На самом деле никаких притеснений нацменьшинств в законе нет, тем более, что его поддержало большинство экспертов и украинское общество, заверил в комментарии OBOZREVATEL эксперт по языковому вопросу Сергей Оснач.

"Категорически против позиций украинского языка собственно в Украине выступает Кремль. Он пытается использовать все подконтрольные ему силы, чтобы не дать утвердиться украинскому в государственном статусе в своей же стране. Россия выделяет миллиарды на распространение русского за рубежом, особенно в Украине. Язык – это один из важнейших инструментов для таких действий", – пояснил он.

Между тем представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что в Украине должен быть принят отдельный закон, в котором будет прописан статус русского и других языков национальных меньшинств, проживающих в Украине.

"Я бы согласился, что для обеспечения функционирования языков нацменьшинств нужно отдельный закон, но не могу согласиться, что должен быть закон о русском, как об отдельном языке. Он должен рассматриваться в контексте других языков национальных меньшинств. В законе о языке нет ни формальных, ни содержательных положений, которые бы противоречили Конституции. Заседание в суде показало, что попытка представить этот закон как противоречащий Конституции или вредным для Украины, сводится к повторению российских тезисов и пропаганды о якобы ущемлении прав русскоговорящих в Украине. Такого нет. Вряд ли закон о языке изменят", – объяснил Вятрович.