"Закон о языке отменить": советник Зеленского назвал условия договора с Путиным

Совладелец студии "Квартал 95" и советник президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир заявил, что с президентом России Владимиром Путиным можно договориться о прекращении войны на Донбассе.

Такое мнение высказал он в интервью "Детектору медиа" в четверг, 30 мая. Среди первых необходимых шагов для этого Шефир назвал отмену закона о языке.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин – маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", – заявил советник Зеленского.

Борис Шефир

"Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", – добавил он.

Борис Шефир

Шефир также поделился своей позицией касательно закона об украинском языке. "Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", – высказался он.

Кроме того, Шефир также раскрыл, какую роль он сыграл в штабе Зеленского. Бизнесмен рассказал, что писал предвыборную программу действующего президента, а также помогал составлять ему речи.

Отметим, Борис Шефир является родным братом первого помощника Зеленского Сергея Шефира.

Борис Шефир

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам образования и науки Сергей Бабак угодил в скандал с плагиатом – его диссертация была частично скопирована из работы другого ученого.

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