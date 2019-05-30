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"Закон о языке отменить": советник Зеленского назвал условия договора с Путиным

2.1тЧитать материал на украинском

Совладелец студии "Квартал 95" и советник президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир заявил, что с президентом России Владимиром Путиным можно договориться о прекращении войны на Донбассе.

Такое мнение высказал он в интервью "Детектору медиа" в четверг, 30 мая. Среди первых необходимых шагов для этого Шефир назвал отмену закона о языке.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин – маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", – заявил советник Зеленского.

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Борис Шефир

Борис Шефир

"Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", – добавил он.

Борис Шефир

Борис Шефир

Шефир также поделился своей позицией касательно закона об украинском языке. "Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", – высказался он.

Кроме того, Шефир также раскрыл, какую роль он сыграл в штабе Зеленского. Бизнесмен рассказал, что писал предвыборную программу действующего президента, а также помогал составлять ему речи.

Отметим, Борис Шефир является родным братом первого помощника Зеленского Сергея Шефира.

Борис Шефир

Борис Шефир

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам образования и науки Сергей Бабак угодил в скандал с плагиатом – его диссертация была частично скопирована из работы другого ученого.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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леня зе
леня зе
падсталом.ржунемагу.оригинал в 5-6раз больше.сделали выжимки👎
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
разоренные, блин
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Тихо Шифером шурша,едет крыша неспеша))))Братья евреи всё разрулят )))
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