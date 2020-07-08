Закон о языке Ницой назвала "наездом" на украинскость

Закон об украинском языке, рассмотрение которого начал Конституционный Суд, является "наездом на украинскость".

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала писательница и языковая активистка Лариса Ницой. "На самом деле это наезд не на язык – это наезд на украинскость – на украинское мировоззрение, на право нации на самоопределение, на право нации заявить, что я хозяин на своей украинской земле", – заявила она.

Ницой охарактеризовала закон как слишком мягкий, а также обратила внимание, что в нем не предусмотрены ни штрафы, ни другое наказание за неуважение к украинскому языку.

"Закон очень мягкий, он гладит всех – и меньшинства погладил, и украинцев погладил. Нет ни наказаний, ни штрафов. Полиция может только развести руками и посоветовать: разговаривайте по-украински", – сказала она.

Писательница заявила, что пророссийские силы в Верховной Раде и в дальнейшем будут совершать попытки наступления на украинский язык в Украине. "Эти враждебные мрази никогда не остановятся, потому что они – рука Кремля, которая качает здесь кремлевскую политику. Они будут удовлетворены только, когда вернут русскому языку тот статус, который был еще в советские времена", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, 7 июля Конституционный суд начал рассмотрение закона об украинском языке на предмет конституционности. Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019.