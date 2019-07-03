Закон о люстрации: "ЕС" собирает митинг под КСУ

В среду, 4 июля, в 9.30 активисты партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" соберутся под стенами Конституционного суда Украины на акцию против отмены Закона о люстрации.

Об этом сказано в заявлении партии, сообщает официальный сайт политсилы. В нем активисты рассказали о своей твердой позиции сохранить люстрацию и о том, чем грозит Украине ее отмена. Приводим полный текст заявления.

"4 июля Конституционный Суд рассмотрит закон "Об очистке власти". Результатом может стать отмена люстрации в Украине.

Партия "ЕС" Цензор.net

Это означает, что все чиновники Януковича, смогут вернуться на высокие государственные должности. Соскучились по Азаровым? Давно не видели Богатыреву? А Клюев уже собирается в Украину. Когда-то это казалось фантастикой, но теперь и возврат самого Януковича становится все более реальным.

Стоит Конституционному суду отменить закон "Об очистке власти", все пророссийские политики смогут восстановиться в своих должностях. И через суды заставить Украину выплатить им денежную компенсацию за все эти годы. Также КС рассмотрит некоторые положения закона о декоммунизации.

Конституционный суд Украины 5 канал

Партия "Европейская Солидарность" категорически против отмены люстрации, как этого хотят реваншисты. Мы будем как завтра, так и в дальнейшем, защищать право украинцев жить в своем государстве с правом на свою историю. Поэтому отмену статей закона о декоммунизации мы также считаем недопустимым. Наши активисты, депутаты, кандидаты завтра будут под КС, чтобы четко заявить позицию - мы защитим страну от реванша пророссийских сил.

Мы не сдадимся, пока голос украинцев не будет услышан! Сторонникам Януковича не место на государственных должностях".

Активисты партии призвали всех неравнодушных присоединиться к акции.

Как сообщал OBOZREVATEL, также активисты партии "ЕС" потребовали от ЦИК пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Украины Андрея Клюева и Анатолия Шария. В письме-обращении навели доказательства того, почему указанные лица не могут баллотироваться как парламентарии.

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