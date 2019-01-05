Буллинг в Украине: в законе о травле детей в школах нашли подвох

Принятый Верховной Радой законопроект о наказании за травлю детей в школах (буллинг) содержит в себе ряд недостатков и неточностей – начиная от штрафов и заканчивая базовыми формулировками.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV психолог Вера Романова. По ее мнению, проблему буллинга нельзя решить исключительно наказаниями, поскольку "это вопрос общественного сознания".

По словам эксперта, вопрос также в том, куда идут деньги от штрафов.

"Вопрос буллинга может пополнить бюджет ОТГ или какой-то инстанции... Возьмем Германию. Берем даже не буллинг – просто удар чужого ребенка, обычную детскую потасовку. Если она расценивается как насильническое действие по отношению к чужому ребенку, то одни родители платят штраф другим", – подчеркнула Романова.

Также психолог выразила несогласие с определением буллинга в законопроекте.

"Буллинг – это не явление, а действие. Это не травля. Сколько бы нам телевидение и политики не рассказывали... Вот посмотрите на фильм "Чучело". Та травля, которую мы прекрасно знаем, это совсем не буллинг, о котором идет речь. То же самое касается учителей, которые в этом законопроекте прописаны. Те их действия по отношению к детям вообще называются не буллингом, а мобингом. А если говорим о травле учителей директором школы – то это уже харрасмент", – объяснила она.

По мнению психолога, в законопроекте присутствуют искривление понятий и непонимание: "Это не явление, не процессы, это описание способов действия по отношению к другому человеку. Формулировки буллинга, которые есть, не вполне соответствуют… На сегодняшний день не все, что есть в законопроекте, имеет право на существование".

Также Романова отметила, что штрафы могут стать причиной новой подростковой агрессии.

"Не создана среда, в которой будет медиация для этих подростков, не будет создана безопасная среда. Чего хотят подростки? Чтобы родители не узнали о них чего-то очень личного. Второй вопрос – к кому эти подростки пойдут, потому что у нас учителю в школе нельзя рассказывать о своих проблемах, любому другому человеку. Из семьи сор нельзя выносить, и они не научены тому, что можно прийти к кому-то со своими проблемами. Третий момент – боязнь наказания, боязнь быть плохо оцененными как учителями, так и родителями", – добавила она.

theins.ru

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в киевской школе №309 разгорелся скандал из-за травли двух учеников шестого класса. Родители мальчиков утверждали, что это связано с их протестами против поборов родительского комитета и классной руководительницы.

Скандал из-за травли ребенка учительницей разгорелся также в столичной школе №287. По словам родителей, педагог на протяжение года обижал одного из учеников и даже написал ему на лбу ручкой слово "лох".

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