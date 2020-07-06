Закон Моисея: проявлять щедрость и избавлять от унижения

Сарра Сарра Общество 23:03, 6.07.2020

Моисеев закон запрещал земледельцам собирать урожай полностью. Например, жнецы не должны были дожинать до самого края поля. Те, кто собирал виноград, не должны были подбирать упавшие ягоды или возвращаться, чтобы собрать дозревшие грозди. А те, кто обивал маслины, должны были оставлять плоды, которые не упали (Левит 19:9, 10; Второзаконие 24:19—21).

Остатки урожая могли добирать бедняки, сироты, вдовы и пришельцы. Этот закон поощрял землевладельцев проявлять щедрость и бескорыстие и полагаться на Божьи благословения. А тех, кто подбирал остатки урожая, он побуждал к трудолюбию, так как это было нелегко. К тому же он избавлял людей от унижения, связанного с попрошайничеством.

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