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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
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Заказчики и виновники убийства - это государство Российская Федерация

4.9т

Аркадий получил три выстрела в спину при входе в свою квартиру. Он ходил в магазин за покупками, возвращался… От трех выстрелов в спину он скончался в карете скорой помощи. Это все, что я знаю.

Новости
Аркадий Бабченко убит в Киеве

Я могу только одно добавить, что убит величайший журналист, которому равных нет вообще в русскоязычном пространстве. Убит порядочнейший человек. Заказчики и виновники убийства - это государство Российская Федерация. Никому другому он вообще никогда не мешал. Это был честнейший и добрейший человек.

Вот и все.

Комментарий записан из прямого эфира Матвея Ганапольского.

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Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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