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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
ЖурналистВсе статьи автора

Заказчик убийства Гонгадзе до сих пор рукопожатный

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Ценность жизни журналиста в Украине не выше чем в феодальной Саудовской Аравии. На всех украинских телеканалах показывают убийство саудовского журналиста Кашогги по приказу наследного принца Саудовской Аравии, общество и социальные сети широко это обсуждают. История с Кашогги - это позор, и это очень близкий и понятный для нас позор, потому что точно также в Украине не доведен до суда над заказчиком наш "кассетный скандал" - убийство журналиста Георгия Гонгадзе, совершенное 18 лет назад. Заказчик убийства- президент Леонид Кучма по-прежнему рукопожатая фигура, он сидит в первом ряду на форуме YES, и на мероприятие к организатору убийства по-прежнему ходит весь политический бомонд.

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На аудиозаписях четко слышно, как президент Леонид Кучма отдает приказ "разобраться" с журналистом, как смеется президент над докладом министра МВД Юрия Кравченко, который говорит, что его подчиненные выкрали правозащитника Алексея Подольского, вывезли в лес, раздели, и заставили рыть для себя могилу.

И после этого Георгия задушил подчиненный Кравченко генерал МВД Алексей Пукач и три его офицера.

Но чего у нас гораздо больше, чем в Саудовской Аравии - так это лицемерия.

С тех пор семья Кучмы "уговорила" многих друзей и коллег-журналистов Георгия, многих организаторов и участников акции "Украина без Кучмы", чтобы они молчали и не поднимали шум, и взятки получает каждая новая власть, чтобы не трогали Кучму, чтобы он любой ценой избежал суда.

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Владимир Подольский, который уцелел чудом, так и не может добиться суда над Кучмой.

Но я не только об отсутствии суда хочу сказать, это проблема государства, но и об обществе. Если бы Украина не была страной с феодальным мышлением у большей части государственной и общественной элиты, то любые мероприятия с Кучмой проходили бы при пустых залах, при полной обструкции и молчании. Но ездят на фуршеты, завтраки в Давос, на форумы, радостно едят, шутят, дискутируют, делая вид, что парень, которому сломали кадык и задушили 18 лет назад после беседы Кучмы со своим подручным, это давно забытое прошлое.

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Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Персоны
Леонид КучмаГеоргий Гонгадзе
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
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стоп рашизму
стоп рашизму
автор этих строк один из тех о ком это написано,такие ,как он сидит не в первом ряду,но точно,что во втором
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