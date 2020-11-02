Больницы Ужгорода забиты на 100%: местную власть обвинили в саботаже и смерти мужчины

Больницы Ужгорода заполнены больными на 100%, тяжелых вынуждены направлять в медучреждения других районов области.

Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Закарпатской областной администрации на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, Ужгородская городская власть регулярно не выполняет решения государственной и региональной комиссий по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций – это привело к попаданию областного центра в "красную" зону.

Так, 21 октября региональная комиссия обязала расширить количество коек для больных коронавирусом до 30%, а 30 октября – до 50%. 29 октября министр здравоохранения Максим Степанов выдал распоряжение о создании на базе КНП "Центральная городская клиническая больница" Ужгорода многопрофильного госпиталя для больных COVID-19.

"Все решения, по состоянию на сегодня, не выполнены и саботируются. Невыполнение решения комиссии – это прямая ответственность городской власти, которая является владельцем заведения", – отметили в Закарпатской ОГА.

В сообщении уточнили, что в субботу, 31 октября, во время транспортировки в Виноградовскую районную больницу из-за невыделение дополнительных коек в городе умер житель Ужгорода.

Закарпатская ОГА официально обратилась в прокуратуру области с требованием провести расследование и определить ответственных за смерть горожанина.

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