Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем: появились фото и видео последствий

В воскресенье, 28 июня, в Межгорском районе Закарпатской области прошли сильные ливни с грозами.

За два часа выпала 20-дневная норма дождей. Об этом написала пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"С 15:30 до 17:30 зафиксировано активную грозовую деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За два часа выпала 20-дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа!!!" – говорится в сообщении.

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

В результате произошло резкое поднятие уровня воды и оползни. На территории Межгорского района, Торунского сельсовета, поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги, несколько мостиков. В селе Лопушное ориентировочно подтоплена одна новостройка и два жилых дома.

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

На место событий прибыло руководство района, спасатели ГСЧС, полиция, работники дорожной службы, начала работать необходимая техника.

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Закарпатье за 2 часа залило аномальным ливнем Facebook/Закарпатская ОГА

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 июня в результате наводнения без электричества остались 11 населенных пунктов в двух областях: в Закарпатской – девять и на Прикарпатье – два. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях спасатели продолжали работы по ликвидации последствий дождевого паводка.