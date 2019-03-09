"Закройте окна!" Весна подготовила украинцам погодный сюрприз

В Украине синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 марта.
Во всех регионах страны ожидается сильный ветер, сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.
"В западных областях на протяжении суток 10 марта – порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем – 15-20 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – говорится в сообщении.
Украинский гидрометеорологический центр
В то же время пресс-служба Киевской городской администрации попросила жителей столицы, где ожидается ветер до 20 метров в секунду, соблюдать меры безопасности.
Штормовое предупреждение
Gismeteo
В частности, рекомендуется:
– все окна домов плотно закрыть, с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть;
– на улице держаться подальше от рекламных щитов, а также линий электропередачи;
– избегать нахождения вблизи больших деревьев, не оставлять рядом автотранспорт;
В случае падания деревьев или веток, при травмировании следует сообщить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры.
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