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"Закройте окна!" Весна подготовила украинцам погодный сюрприз

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В Украине синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 марта.

Во всех регионах страны ожидается сильный ветер, сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

"В западных областях на протяжении суток 10 марта – порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем – 15-20 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – говорится в сообщении.

"Закройте окна!" Весна подготовила украинцам погодный сюрприз

Украинский гидрометеорологический центр

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В то же время пресс-служба Киевской городской администрации попросила жителей столицы, где ожидается ветер до 20 метров в секунду, соблюдать меры безопасности.

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

Gismeteo

В частности, рекомендуется:

все окна домов плотно закрыть, с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть;

– на улице держаться подальше от рекламных щитов, а также линий электропередачи;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, не оставлять рядом автотранспорт;

В случае падания деревьев или веток, при травмировании следует сообщить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры.

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Тема
Погода во Львове
Место
Украина
Теги
погодаУкргидрометцентр
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