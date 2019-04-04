"Зайдем на танках!" Омелян пообещал Москве победный визит Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что Украина зайдет на танках в российскую столицу Москву.

Таким образом он отреагировал на письмо от Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций, созданного президентом РФ Владимиром Путиным, в котором Украину позвали обсудить общее транспортное пространство.

"Мне в Москву, по делу, срочно! Они уже в КВН все записались? То позавчера "давайте восстановим авиационное сообщение", то сегодня: 23 апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза, "членом которого является Украина по поручению Путина", – прокомментировал Омелян в Facebook.

facebook.com/volodymyr.omelyan

facebook.com/volodymyr.omelyan

facebook.com/volodymyr.omelyan

"Ребята, не выиграет ваш кандидат, зря стараетесь! А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву". Повторим поход Сагайдачного!"– отреагировал министр.

Владимир Омелян ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Российская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ. В МИД Украины отказались от поездки в Москву.

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