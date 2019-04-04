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"Зайдем на танках!" Омелян пообещал Москве победный визит Украины

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что Украина зайдет на танках в российскую столицу Москву.

Таким образом он отреагировал на письмо от Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций, созданного президентом РФ Владимиром Путиным, в котором Украину позвали обсудить общее транспортное пространство.

"Мне в Москву, по делу, срочно! Они уже в КВН все записались? То позавчера "давайте восстановим авиационное сообщение", то сегодня: 23 апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза, "членом которого является Украина по поручению Путина", – прокомментировал Омелян в Facebook.

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"Зайдем на танках!" Омелян пообещал Москве победный визит Украины

facebook.com/volodymyr.omelyan

"Зайдем на танках!" Омелян пообещал Москве победный визит Украины

facebook.com/volodymyr.omelyan

"Зайдем на танках!" Омелян пообещал Москве победный визит Украины

facebook.com/volodymyr.omelyan

"Ребята, не выиграет ваш кандидат, зря стараетесь! А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву". Повторим поход Сагайдачного!"– отреагировал министр.

Владимир Омелян

Владимир Омелян

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Российская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ. В МИД Украины отказались от поездки в Москву.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Тег
Министерство инфраструктуры
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
А что, у шароварников ещё мусорные баки остались, танки сделать? Не все ещё на засолку капусты ушли..
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Красиво ротик открыт.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А чо не на гипперЛупах?
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