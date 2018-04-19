Захватит Турция? Развенчан еще один миф роспропаганды о Крыме

Тезис о желании Турции расширить свое влияние на Крым и оккупировать его в случае ухода России не имеют под собой никаких оснований, как и обвинения крымских татар в желании отделить полуостров от Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявила крымский журналист и блогер Лариса Волошина.

"Эта идея о том, что если Россия откажется от Крыма, то тогда его захватит Турция, это идея, которую распространяют именно россияне", - подчеркнула Волошина.

По ее словам, большинство крымских татар являются настоящими патриотами Украины.

"Те изменения, которые сейчас готовятся в Конституцию, это наполнение уже существующей автономной республики Крым, она у нас есть. Одна из норм международного права гласит о праве народов на самоопределение, а другая - о нерушимости существующих границ. Поэтому именно крымские татары настаивали на том, чтобы внести это в преамбулу, что АР Крым является субъектом самоопределения крымскотатарского народа в пределах демократичной независимой Украины", - констатировала журналист.

Кроме того, она отметила, порядочность большинства крымскотатрских политиков.

"У крымских татар, если внимательно присмотреться к их политическим процессам, такие политики, что дадут фору украинским, они настоящие. Это не марионетки и ставленники", - резюмировала блогер.

Как сообщал Обозреватель, ранее Волошина рассказала, что стоит за визитом в аннексированный Россией Крым сына латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары.