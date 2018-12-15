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''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине

3.7тЧитать материал на украинском

Российские СМИ начали тиражировать новость о том, что в Виннице неизвестные молодые люди якобы захватили Свято-Преображенский кафедральный собор.

Данное сообщение появилось на пропагандистском ресурсе с названием "Союз православных журналистов", и его оперативно принялись распространять в РФ. При этом официальных подтверждений данной информации нет, как и подтверждения ее из других источников.

"Утром 15 декабря к кафедральному собору Винницы подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса", — заявляют пропагандисты.

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Спасо-Преображенский собор (Винница)

Спасо-Преображенский собор (Винница)

''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине

Отметим, накануне представители РПЦ разразились лживыми заявлениями из-за объединительного Собора, на котором Украина сделает последний шаг к созданию независимой православной церкви.

''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине
''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
УкраинаКиев
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Файбер Моня
Файбер Моня
Захват культовых зданий и гонения на православную церковь в Украине становится ПОЛИТИЧЕСКОЙ НОРМОЙ для антинародной майдановской власти.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы опустились на самое дно. Что же вы за твари такие???
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Для начала следовало бы вспомнить, как сами "верующие" захватили этот комплекс!!! В здании доминиканскиго костела 16-го века был установлен орган с одним из лучших в Европе звучанием. Ежегодно проводился фестиваль органной музыки с участием лучших органистов со всего мира. Но в один черный день лихих 90-х в помещение ворвались "верующие" с топорами и покрошили орган и бархатные кресла зала в щепки. После этого спешно к костелу прилепили православные луковки и объявили Преображенским собором. Показательно, что тогдашний митрополит винницкий и брацлавский Агафангел "собор" освятил, а потом освящение снял! Второй раз собор то ли не освящали вообще, то ли это сделал тайно непонятно кто.
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