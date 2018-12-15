''Захватили собор УПЦ!'' Россияне запустили наглый вброс об Украине

Российские СМИ начали тиражировать новость о том, что в Виннице неизвестные молодые люди якобы захватили Свято-Преображенский кафедральный собор.

Данное сообщение появилось на пропагандистском ресурсе с названием "Союз православных журналистов", и его оперативно принялись распространять в РФ. При этом официальных подтверждений данной информации нет, как и подтверждения ее из других источников.

"Утром 15 декабря к кафедральному собору Винницы подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса", — заявляют пропагандисты.

Спасо-Преображенский собор (Винница)

Отметим, накануне представители РПЦ разразились лживыми заявлениями из-за объединительного Собора, на котором Украина сделает последний шаг к созданию независимой православной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".