Захват заложников в Луцке: Геращенко объяснил, как Зеленского уговорили снять видео

Глеб Иванов Общество 09:09, 22.07.2020 Обновлено: 09:24, 22.07.2020

Заместитель министра министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что президент Владимир Зеленский поступил правильно, выполнив требование луцкого террориста Максима Кривоша и записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне".

Такое мнение он высказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", передает ТСН. Он высказал предположение, что другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста.

"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращения. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, – это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", – сказал Геращенко.

По его словам, специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой, а потому от него можно было ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и даже демонстрировал его, стреляя из окон.

"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать нельзя было. Президент, сделав такое заявление, сделал условия, чтобы террорист сдался", – подчеркнул заместитель министра внутренних дел.

Отметим, Кривош выстрелил из окна автобуса, когда Коваль подошел к нему для того, чтобы передать людям воду. Пуля проскочила в 15 см от него.

Напомним, террорист, который 12 часов удерживал людей в автобусе, требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. Президент должен был в видеообращении сказать: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем". OBOZREVATEL рассказывал, о чем этот фильм и почему захватчик заставлял смотреть именно его.

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