Захват заложников в Луцке: Геращенко объяснил, как Зеленского уговорили снять видео
Заместитель министра министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что президент Владимир Зеленский поступил правильно, выполнив требование луцкого террориста Максима Кривоша и записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне".
Такое мнение он высказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", передает ТСН. Он высказал предположение, что другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста.
"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращения. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, – это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", – сказал Геращенко.
По его словам, специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой, а потому от него можно было ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и даже демонстрировал его, стреляя из окон.
"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать нельзя было. Президент, сделав такое заявление, сделал условия, чтобы террорист сдался", – подчеркнул заместитель министра внутренних дел.
Отметим, Кривош выстрелил из окна автобуса, когда Коваль подошел к нему для того, чтобы передать людям воду. Пуля проскочила в 15 см от него.
Напомним, террорист, который 12 часов удерживал людей в автобусе, требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. Президент должен был в видеообращении сказать: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем". OBOZREVATEL рассказывал, о чем этот фильм и почему захватчик заставлял смотреть именно его.
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Также были опубликованы требования террориста. В Министерстве внутренних дел назвали их достаточно сумбурными и "философскими".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников и заявил, что дело находится под его личным контролем.
У автобуса время от времени было слышно выстрелы, а также прогремел взрыв – Максим Плохой пытался сбить беспилотник правоохранителей.
Позже мужчина сообщил, что в салоне есть раненный.
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, который захватил автобус в Луцке. Глава страны на своей странице в Facebook опубликовал видео фильма, как того хотел преступник.
Около 21:40 из захваченного террористом автобуса в Луцке выпустили заложников. Перед этим к нему подъехал бронетранспортер, в салон вошли медики и спецназовцы.