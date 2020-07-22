Захват заложников в Луцке: Геращенко объяснил, как Зеленского уговорили снять видео
Геращенко объяснил, почему Зеленский выполнил требование луцкого террориста.
Заместитель министра министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что президент Владимир Зеленский поступил правильно, выполнив требование луцкого террориста Максима Кривоша и записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне".
Такое мнение он высказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", передает ТСН. Он высказал предположение, что другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста.
"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращения. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, – это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", – сказал Геращенко.
По его словам, специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой, а потому от него можно было ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и даже демонстрировал его, стреляя из окон.
"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать нельзя было. Президент, сделав такое заявление, сделал условия, чтобы террорист сдался", – подчеркнул заместитель министра внутренних дел.
Отметим, Кривош выстрелил из окна автобуса, когда Коваль подошел к нему для того, чтобы передать людям воду. Пуля проскочила в 15 см от него.
Напомним, террорист, который 12 часов удерживал людей в автобусе, требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. Президент должен был в видеообращении сказать: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем". OBOZREVATEL рассказывал, о чем этот фильм и почему захватчик заставлял смотреть именно его.
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Также были опубликованы требования террориста. В Министерстве внутренних дел назвали их достаточно сумбурными и "философскими".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников и заявил, что дело находится под его личным контролем.
У автобуса время от времени было слышно выстрелы, а также прогремел взрыв – Максим Плохой пытался сбить беспилотник правоохранителей.
Позже мужчина сообщил, что в салоне есть раненный.
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, который захватил автобус в Луцке. Глава страны на своей странице в Facebook опубликовал видео фильма, как того хотел преступник.
Около 21:40 из захваченного террористом автобуса в Луцке выпустили заложников. Перед этим к нему подъехал бронетранспортер, в салон вошли медики и спецназовцы.