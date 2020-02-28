Захват суда в Одессе: перед убийством мужчина переписал три квартиры на жену обвиняемого

41-летнего Владислава Гарькавого, который сегодня, 28 февраля, угрожал взорвать Приморский суд в Одессе, обвиняют в убийстве пенсионера Ильи Р. Его тело с шестью ножевыми ранениями нашли 26 сентября в собственной квартире.

Мы выяснили, что сразу же после убийства свидетелем по делу проходила экс-супруга Гарькавого. Она рассказала полицейским, что с 2000 года была любовницей Ильи Давидовича. При этом жила вместе с Владиславом, которому родила двоих детей.

"В июле пенсионер сказал мне, что в случае смерти, хочет составить на меня завещание. У него нет детей и близких родственников, и я единственная, кому он доверяет. В том же месяце он завещал мне всю недвижимость", - призналась одесситка.

Пенсионер Илья Р. ok.ru

А близкий друг погибшего, который после преступления был допрошен в качестве свидетеля, подтвердил, что у пенсионера были отношения с одесситкой. Но не только с ней, так как любил женщин.

"Мой друг владел тремя квартирами в Одессе, сдавал их в аренду и за счет этого обеспечивал себя. Недавно моему приятелю провели успешную операцию по онкологии. И после этого он собирался перебраться из Израиля в Одессу, и остаться здесь жить. Поэтому он не мог оформить завещание на кого-то. Илья был пенсионного возраста, и доход получал исключительно со сдачи в аренду недвижимости", – рассказал свидетель.

Именно после этих показаний у следствия появилась версия, что Владислав Гаркавый с супругой убили пожилого мужчину. Причиной стали как раз три квартиры, все – в новостроях и с видом на море (рядом с пляжем Ланжерон). Одна – в жилом комплексе на ул. Базарной, вторая – в комплексе "Звездный городок-2" и третья в ЖК "Чудо-городок".

Сейчас в гражданскому суде слушается другое дело. Оказалось, что у погибшего есть родная сестра. Она просит через суд признать завещание недействительным. Говорит, что подпись на документах отличается от той, которая была у брата.

В 2017-ом Гарькавый и супруга жаловались в прокуратуру на действия полицейских. Объяснили, что во время расследования правоохранители совершали психологическое и физическое давление. И через суд их признали потерпевшими.

Обвиняемый Владислав Гарькавый

Сегодня Гарькавый в здании суда требовал встречи с прокурором области и справедливого расследования. В помещении с ним находились двое судей и конвоир. Посетителей эвакуировали, а здание оцепили силовики. Потом мужчину обезвредили. А граната оказалась не опасной – без запала. Обвиняемому теперь грозит наказание по еще одной статье – захват заложников.

Адвокат обвиняемого, с которым связался OBOZREVATEL, отказался комментировать отчаянный шаг его клиента. Мол, это адвокатская тайна. "Я не могу идентифицировать вас по телефону, а все заседания проходят в открытом режиме. Никто не мешает вам их посещать", – сказал нам защитник Гарькавого.

Погибшего в СМИ называют гражданином Израиля. При этом он был оформлен в как частный предприниматель. А во всех соцсетях указал, что живет в Одессе и в молодости закончил музыкальное училище им. Глиера в Киеве.

В декабре 2014-го он одолжил знакомому $80 тыс. И в 2015 году пытался вернуть свои деньги, но безуспешно. Проверяли ли правоохранители эту версию как мотив для убийства – не известно.

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