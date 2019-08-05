Захват Крыма: Могилев рассказал, что было перед аннексией

Бывший премьер Крыма Анатолий Могилев сообщил, что не заметил пророссийских настроений на полуострове непосредственно перед аннексией, которая случилась весной 2014 года.

Об этом сообщает "Крым.Реалии". Он добавил, что и в поведении на тот момент депутата Верховной Рады АРК Сергея Аксенова и спикера парламента Владимира Константинова не было ничего необычного. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Абсолютно. Была обычная рабочая обстановка", – сказал Могилев.

Он добавил, что пресек бы пророссийские настроения, если бы заметил их.

"Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях... Если бы они появились – я бы сразу их пресек. Их не было вообще", – утверждает Могилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Конституцию Украины могут включить пункт о национальной автономии ныне аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

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