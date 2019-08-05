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Захват Крыма: Могилев рассказал, что было перед аннексией

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Бывший премьер Крыма Анатолий Могилев сообщил, что не заметил пророссийских настроений на полуострове непосредственно перед аннексией, которая случилась весной 2014 года.

Об этом сообщает "Крым.Реалии". Он добавил, что и в поведении на тот момент депутата Верховной Рады АРК Сергея Аксенова и спикера парламента Владимира Константинова не было ничего необычного. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Абсолютно. Была обычная рабочая обстановка", – сказал Могилев.

Он добавил, что пресек бы пророссийские настроения, если бы заметил их.

"Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях... Если бы они появились – я бы сразу их пресек. Их не было вообще", – утверждает Могилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Конституцию Украины могут включить пункт о национальной автономии ныне аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Могилев
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
27 февраля 2014. Эта статья показывает настроения крымчан до так называемой аннексии. Прочтите, это интересно: По состоянию на 13 часов 27 февраля в центре Симферополя установлено милицейское оцепление вокруг комплекса административных зданий. На здании Рады водружен российский флаг. Сами здания крымского парламента и администрации автономной республики Крым находятся под контролем отрядов самообороны русскоязычного населения. Рано утром два подразделения ОСРН заняли оборону в помещениях парламентского центра и правительства Крыма. На данный момент в здании парламента Крыма находятся около 60 человек. Территорию вокруг комплекса административных зданий окружили сотни вооруженных сотрудников правоохранительных органов. Один из очевидцев произошедшего, житель Симферополя, который находился на акции, рассказал, что люди, организовавшие оборону административных зданий, хорошо вооружены, «явно профессионалы». Их действия, предположительно, шли по заранее спланированному сценарию. Сначала в здание парламента вошли около 30 человек. Потом оттуда вывели милиционеров, затем подъехал автобус, из которого высадились еще 30 человек с большим количеством амуниции и вошли внутрь. Они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометами РПГ и снайперскими винтовками СВД. Очевидец произошедшего уточнил, что всем этим можно вооружить около 200 человек. Представитель крымского парламента уточнил, что операция по захвату зданий прошла примерно в 4:20 утра. Никто из сотрудников милиции в ходе операции не пострадал. Как стало известно после полудня, представители сил самообороны русскоязычного населения Крыма отказались от разговора с премьер-министром автономии Анатолием Могилевым. На сайте совета министров Автономной республики Крым сообщается, что в 11 часов по московскому времени в вестибюле Совета министров Крыма Могилев провел переговоры с занявшими здания крымского правительства и Верховного Совета АРК. Собеседники Могилева заявили, что не уполномочены вести переговоры и выдвигать требования. Премьер оставил им свои контактные телефоны для дальнейшей связи и урегулирования ситуации. Ранее Анатолий Могилев в обращении в эфире ГТРК «Крым» подтвердил, что сам участвует в переговорах «Я буду участвовать в переговорах. Мы будем оперативно информировать крымчан обо всех событиях, которые будут развиваться на сегодняшний день. Все находится под контролем», — заявил он. По словам политика, бойцы отрядов самообороны русскоязычного населения Крыма вооружены, но не применяют оружия. Сотрудники крымского парламента и администрации республики, находившиеся в зданиях, были выведены на улицу. «Агрессии по отношению к ним граждане, занявшие здания не проявляли. Сотрудникам правоохранительных органов, которые находились на охране зданий, возвращено табельное оружие», - пояснил он. «В связи со сложившейся ситуацией в Симферополе объявлен выходной день. Для урегулирования ситуации в Крыму создан штаб», - сообщило Управление информационной политики Совета министров Автономной республики Крым. Могилев также призвал крымчан сохранять спокойствие, а все политические силы — не допустить агрессии на улицах города. Жители Крыма начали 25 февраля бессрочную акцию протеста у здания Верховного совета, требуя от депутатов не признавать новое руководство страны, пришедшее к власти после беспорядков и столкновений в Киеве. Участники акции требуют также восстановить конституцию Крыма в редакции 1992 года, согласно которой полномочия Крыма были значительно шире: в республике были свой президент и независимая внешняя политика. Кроме того, собравшиеся требуют провести референдум, на котором жители Крыма выберут путь дальнейшего развития региона: в нынешнем статусе автономной республики в составе Украины, в качестве независимого государства или в составе России По всему полуострову стихийно возникают их отряды, которые направляются в Симферополь. В настоящее время столице Крыма перекрыты дороги в центр города. По данным украинских СМИ, в населенном пункте Укромное под Симферополем, рядом с российской базой, дислоцируются семь БТРов. Также в районе села Чистенькое замечены несколько единиц военной техники ЧФ России. Тем временем президентский Совет по правам человека в России направляет своего наблюдателя эксперта Московской Хельсинкской группы Андрея Юрова в Крым для мониторинга ситуации. Также делегация Госсовета Татарстана вылетела в Крым, чтобы встретиться с депутатами автономии и передать им обращение к народам Крыма с призывом отказаться от радикальных способов решения конфликтов и сохранить мир в регионе. «Государственный совет республики Татарстан призывает украинцев, русских, крымских татар - все народы автономной республики Крым - к сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия, категорическому отказу от радикальных способов разрешения конфликта. Власти автономной республики Крым - к решительному осуждению силовых методов, используемых всеми сторонами внутригосударственного конфликта», - призывает Госсовет Татарстана в обращении. Напомним, Генеральная прокуратура открыла уголовные производства из-за «фактов проявления сепаратизма в Крыму». Вчера, 26 февраля, сразу два митинга прошли перед зданием крымского парламента. Одни требовали не признавать новую центральную власть в Киеве, а в случае попыток Киева взять Крым под контроль – перейти под покровительство России. Другие же, большинство из которых были крымскими татарами, выступали против сепаратизма и призывали отказаться от идеи присоединения к России. В результате митинг перерос в стычки: ранения получили около 30 человек. Кроме того, два человека погибли: женщину задавила толпа, а пожилой мужчина умер от сердечного приступа. Однако вечером того же дня лидер меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и глава пророссийской партии «Русское единство» Сергей Аксенов заявили, что крымские татары и русские должны жить в мире, а малая родина у них одна – Крым. В настоящее время, по словам очевидцев, в автономной республике раздаются призывы к выходу из состава Украины, о более тесной интеграции с Россией. Пророссийски настроенные жители Крыма проводят митинги, срывают акции в поддержку Украины и евроинтеграции.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Вот статья от 23 февраля 2014 года, рассказывающая о событиях до референдума: В Симферополе сформированы крымские батальоны самообороны. После создания рот, взводов и отделений и распределения обязанностей участники нового формирования провели под стенами Верховного Совета автономии соревнования по сборке-разборке автомата Калашникова. Как сообщает корреспондент RosUkrInform.com, накануне в соцсетях появилось обращение к крымчанам с призывом вступать в отряды самообороны. «В сложное для Крыма и всей страны время, обстоятельства обязывают нас встать на защиту Отечества. 23 февраля 2014 года в День Защитника Отечества партия «Русское единство» объявляет о проведении сбора-смотра групп оперативного реагирования. Крымские Народные Дружины, формируемые под руководством партии, приведены в полную готовность для помощи правоохранительным органам в защите мира и спокойствия в Крыму. Записываются только здоровые мужчины до 50 лет, желательно с опытом службы в вооруженных силах», - гласило объявление. В то же время, инициаторы мобилизации сегодня весь день с трибуны подчеркивали, что речь идет об интересах всего Крыма, поэтому собравшимся следует отказаться от партийной символики. «Главный лозунг сегодняшнего мероприятия: «Крым прежде всего!» Идет сбор народных дружин. Еще месяц назад мы объявили о мобилизации крымчан, которым небезразличны права и интересы Крыма. Глядя на то, что сегодня происходит в Киеве, на то, какие незаконные действия осуществляются вооруженными формированиями, которые позволяют себе присваивать власть в Украине, мы глубоко убеждены, что на настоящий момент законной власти в нашей стране не существует. В этой связи крымчане, одесситы, харьковчане, жители других областей должны обеспечить в своих регионах мир, согласие, благополучие своих граждан, не допустить здесь разжигания какой бы то ни было розни. Наше мероприятие будет проходить мирно. Вы не увидите здесь никаких людей в масках, никаких спецсредств. Но, тем не менее, мы понимаем, что, возможно, нужно будет оказать серьезное сопротивление тем, кто попытается здесь наш мир и наше спокойствие разрушить», - заявил ведущий сбора-смотра, депутат Симферопольского горсовета Дмитрий Полонский. При этом он добавил, что крымчане не признают никакой незаконной власти, а народные дружины будут координировать свои действия с органами охраны правопорядка. «Наша главная задача – не допустить в Крым каких бы то ни было радикалов, которые позволили себе от имени народа присвоить право на какие-то действия: на отъем чужой собственности, на установление своей власти, на назначение каких-то людей на руководящие должности в стране», - добавил Полонский. Прямо под открытым небом прошла запись всех желающих в силы самообороны. Всего было сформировано 10 рот, две из них – казачьи. Кроме того, женщины, желающие поддержать республику, вошли в состав медицинской роты. В целом только за один день сформировано два полноценных батальона (общее число записавшихся - более 2 тысяч человек), и запись в формирования продолжается. «Мы видим, что в столице Украины есть незаконные вооруженные формирования, которые не сложили оружие. Которые, в том числе, ставят целью навязать нам свою русофобскую политику. Я абсолютно уверен, что совместно мы сможем дать отпор любой банде, которая приедет сюда с оружием в руках и попытается навести здесь свой порядок. Мы должны обратиться сегодня к Верховной Раде Украины с требованием дать оценку действиям незаконных вооруженных формирований в городе Киеве и на территории Западной Украины. Мы требуем дать оценку действиям по захвату власти на Западной Украине всякими «народными вече», которые сами себя назначили. Мы говорим о том, что если власть не выполнит наши требования, то крымчане будут вправе предпринять адекватные действия с точки зрения формирования органов власти. Если мы будем понимать, что это мнение всех крымчан, независимо от национальности, то мы сможем здесь дать отпор любым подонкам. И мы им говорим сегодня: приезжайте к нам отдыхать, приезжайте к нам работать, приезжайте строить отношения, но не приезжайте нас учить и нас строить. Приехать вы можете, но уехать не сможет никто при такой ситуации. <…> Всем негодяям дадим отпор по полной программе, пусть думают, как ноги унести», - заявил собравшимся лидер «Русского единства», депутат крымского парламента Сергей Аксенов. К участникам народной дружины также обратился спикер Верховного Совета автономии Владимир Константинов, который заявил, что не собирается покидать полуостров в трудное для него время. «Сегодня День защитника Отечества. Сегодня день настоящих мужчин. Сегодня люди проверяются, кто ты есть на самом деле: или ты садишься в самолет и бросаешь своих людей, бросаешь своих избирателей и удираешь как щенок, куда глаза глядят, или ты находишься со своими людьми и идешь с ними до конца, независимо от того, какая тебе судьба уготована. Я здесь вырос, здесь похоронены мои родители, я отсюда никуда не собираюсь уезжать – вы должны это знать от меня. Не верьте никаким слухам и сплетням, идет настоящая информационная война», - заявил спикер. По его словам, власти республики намерены продолжать отстаивать законность, и в ближайшее время официально озвучат свою позицию по поводу создавшегося в стране положения. «Не бойтесь никого! Хватит у нас силы воли! Произошли те события, которые произошли. Нам дано все это проанализировать, и в ближайшее время мы выступим со своей позицией. Не бойтесь, у нас хватит сил защитить Крым и крымчан, каждую семью и каждого человека. Мы защитим Конституцию Крыма. Мы никогда не будем бандитами. Мы не будем устраивать расправ и самосудов. Мы действовали до этой минуты, и будем действовать в рамках права, в рамках Конституции Крыма», - подчеркнул Константинов. После этого уже сформированные роты самообороны разбились на взводы и отделения и назначили их командиров. Тем временем, командир 1-й роты Михаил Шеремет вынес на сцену автомат Калашникова и предложил всем желающим принять участие в соревновании подразделений по сборке-разборке оружия. Соревнование длилось около полутора часов. В заключение мобилизационных сборов участникам народной дружины сообщили, что к сегодняшнему вечеру будет составлен график дежурства подразделений, который доведут до каждого добровольца. «Однозначно, мы вместе наведем порядок. Никто не посмеет посягнуть на Крымскую автономию и крымчан», - заверил в финале собрания Аксенов. Дружинники в ответ принялись дружно скандировать «Крым не отдадим!».
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филипп филипыч
филипп филипыч
канеш небыло никаких пророссийских настроений) просто все скопом (власть администрация силовые ведомства и все все остальные от прокуроров до дворников) вдруг стали россиянами без всяких настроений))) могилев ты в себе?
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