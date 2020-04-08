8 апреля 2014 года Национальная гвардия Украины освободила Харьковскую ОГА, захваченную подконтрольными Россией боевиками.

В шестую годовщину события Министерство внутренних дел поделилось видео, показав митинги сторонников "русского мира" и "ХНР", кадры захват облгосадминистрации, а также ее освобождение украинскими бойцами. Ролик был опубликован пресс-службой на YouTube-канале (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Освобождение Харьковской ОГА Скрин видео

Сторонники "Харьковской народной республики" провозглашали на своем митинге, что не признают украинскую власть. В незаконной акции участвовал, в частности, Арсен Павлов "Моторола", один из главарей "ДНР". В результате Харьковскую ОГА захватили и вывесили над ней флаг России.

Митинги под ОГА Скрин видео

Митинги под ОГА Скрин видео

Скрин видео

"Боевики через окна, через левое крыло проникли в здание и по сути начали контролировать все здание, уже изнутри начиная стрелять из обрезов", – рассказал глава МВД Арен Аваков.

Захват здания Скрин видео

Штурм ОГА украинские бойцы начали на рассвете 8 апреля. Освобождение удалось провести без единого выстрела.

"На весь штурм понадобилось 17 минут. Ребята из [подразделения] "Ягуара" под руководством [Степана] Полторака провели эту операцию", – вспомнил Аваков.

После задержания боевиков в здании нашли спрятанные шесть ящиков с коктейлями молотова.

Задержанные Нацгвардией боевики Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове был замечен скандальный сепаратист Игнат Кромский, более известен как "Топаз". Он был одним из инициаторов создания "Харьковской народной республики".

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