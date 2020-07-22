Захват автобуса с людьми в Луцке: что сейчас происходит в городе

На месте, где в Луцке Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривош) 12 часов удерживал людей, всю ночь работали криминалисты: от автобуса остались лишь осколки. Поврежден тротуар, где взорвалась граната.

Об этом сообщает ТСН с места событий. По состоянию на 8 утра, правоохранители покинули место. Теперь по территории могут передвигаться прохожие.

Само транспортное средство забрали около 7 утра. Криминалисты нашли в нем оружие – автоматы, пистолеты, нож. Взрывчатки, которой угрожал террорист, не было. Также было найдено несколько гранат.

Как пишет издание, местные жители поражены тем, что вчера произошло в городе. Они злы на террориста, потому что говорят, что это не похоже на человеческое поведение.

Напомним, террорист, который 12 часов удерживал людей в автобусе, требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. Президент должен был в видеообращении сказать: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем".

Как писал OBOZREVATEL: