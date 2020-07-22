Захват автобуса с людьми в Луцке: что сейчас происходит в городе
На месте, где в Луцке Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривош) 12 часов удерживал людей, всю ночь работали криминалисты: от автобуса остались лишь осколки. Поврежден тротуар, где взорвалась граната.
Об этом сообщает ТСН с места событий. По состоянию на 8 утра, правоохранители покинули место. Теперь по территории могут передвигаться прохожие.
Само транспортное средство забрали около 7 утра. Криминалисты нашли в нем оружие – автоматы, пистолеты, нож. Взрывчатки, которой угрожал террорист, не было. Также было найдено несколько гранат.
Как пишет издание, местные жители поражены тем, что вчера произошло в городе. Они злы на террориста, потому что говорят, что это не похоже на человеческое поведение.
Напомним, террорист, который 12 часов удерживал людей в автобусе, требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. Президент должен был в видеообращении сказать: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем".
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Также были опубликованы требования террориста. В Министерстве внутренних дел назвали их достаточно сумбурными и "философскими".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников и заявил, что дело находится под его личным контролем.
У автобуса время от времени было слышно выстрелы, а также прогремел взрыв – Максим Плохой пытался сбить беспилотник правоохранителей.
Позже мужчина сообщил, что в салоне есть раненный.
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, который захватил автобус в Луцке. Глава страны на своей странице в Facebook опубликовал видео фильма, как того хотел преступник.