Захваченный Донецк засыпало снегом: впечатляющие фото

В субботу, 23 марта, во временно оккупированном Донецке выпал снег.

Соответствующие фотографии погодной аномалии, сделанные жителями города, появились в социальных сетях.

Отметим, непогода 23 марта разбушевалась практически на всей территории северо-восточных областей Украины. Сильный ветер сносил крыши и выламывал деревья, а в Сумах прошел сильный ливень, который перешел в град.

Снег в Донецке 23 марта Соцсети

Снег в Донецке 23 марта Соцсети

Снег в Донецке 23 марта Соцсети

Снег в Донецке 23 марта Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, 12 марта в Виннице на смену сильному урагану пришел мокрый снег. Обильные осадки начались рано утром.

Ранее в Борисполе Киевской области после сильного урагана обрушилась часть стены жилого дома.

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