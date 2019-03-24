Захваченный Донецк засыпало снегом: впечатляющие фото

В субботу, 23 марта, во временно оккупированном Донецке выпал снег.
Соответствующие фотографии погодной аномалии, сделанные жителями города, появились в социальных сетях.
Отметим, непогода 23 марта разбушевалась практически на всей территории северо-восточных областей Украины. Сильный ветер сносил крыши и выламывал деревья, а в Сумах прошел сильный ливень, который перешел в град.
Снег в Донецке 23 марта
Соцсети
Снег в Донецке 23 марта
Соцсети
Снег в Донецке 23 марта
Соцсети
Снег в Донецке 23 марта
Соцсети
Как писал OBOZREVATEL, 12 марта в Виннице на смену сильному урагану пришел мокрый снег. Обильные осадки начались рано утром.
Ранее в Борисполе Киевской области после сильного урагана обрушилась часть стены жилого дома.
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