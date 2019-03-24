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Захваченный Донецк засыпало снегом: впечатляющие фото

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В субботу, 23 марта, во временно оккупированном Донецке выпал снег.

Соответствующие фотографии погодной аномалии, сделанные жителями города, появились в социальных сетях.

Отметим, непогода 23 марта разбушевалась практически на всей территории северо-восточных областей Украины. Сильный ветер сносил крыши и выламывал деревья, а в Сумах прошел сильный ливень, который перешел в град.

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Снег в Донецке 23 марта

Снег в Донецке 23 марта

Соцсети

Снег в Донецке 23 марта

Снег в Донецке 23 марта

Соцсети

Снег в Донецке 23 марта

Снег в Донецке 23 марта

Соцсети

Снег в Донецке 23 марта

Снег в Донецке 23 марта

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, 12 марта в Виннице на смену сильному урагану пришел мокрый снег. Обильные осадки начались рано утром.

Ранее в Борисполе Киевской области после сильного урагана обрушилась часть стены жилого дома.

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Место
УкраинаДонецк
Теги
снегопадфотографиипогодасоцсети
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