Вернулись из российского плена: более 20 украинских моряков получили статус УБД

22 военнослужащих ВМС Украины, которые 25 ноября 2018 года в составе членов экипажей малых бронированных артиллерийских катеров были захвачены в плен РФ в Керченском проливе, получили статус участников боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Вопрос о предоставлении статуса УБД на заседании в пятницу, 24 апреля, рассмотрела специализированная комиссия.

"В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 6 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" единогласным решением комиссии указанным военнослужащим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины предоставлен статус участника боевых действий", – сказано в сообщении.

Украинские моряки, захваченные РФ в плен, получили статус УБД Коллаж

Напомним, в районе Керченского пролива российские военные 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь".

Моряков оккупанты обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

Украинские военные вернулись на Родину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Как писал OBOZREVATEL, ранее старший матрос катера "Никополь" Вячеслав Зинченко, который пробыл в российском плену 286 дней, поделился трогательной историей о дружбе в застенках Кремля.