Правоохранители опасаются, что подозреваемого в расстреле семи человек в Житомирской области Анатолия Захаренко, могут убить во время следственного эксперимента.

Об этом в Facebook написал журналист Богдан Аминов. Полицейские рассказали ему, что Захаренко после того, как сам сдался правоохранителям, сказал "если бы не я их, то они бы меня". Как отметили следователи, родственники и товарищи убитых могут захотеть мести.

Именно поэтому на судебном заседании об избрании меры пресечения Захаренко был в бронижелете и каске, а на сам суд не пустили всех родственников пострадавших сторон.

"Также в полиции на полном серьезе допускают, что Захаренко могут убить во время проведения следственного эксперимента на месте преступления у водоема. И прорабатывают такой сценарий, чтобы не допустить мести", – написал Аминов.

Как рассказал бывший сельский глава, Захаренко и раньше брался за ружье. Во время местных выборов даже приходил с оружием к нему домой.

"Правда, что это был за конфликт – не стал бы уточнять. Экс-глава села говорит, что из-за этого даже пришлось вывозить и прятать семью. Но добавляет: "а вообще, Захаренко – нормальный мужик", – сообщил журналист.

Также Аминов опубликовал фотографии с места происшествия.

Фото 18+!

Facebook/Bogdan Aminov

Facebook/Bogdan Aminov

Facebook/Bogdan Aminov

Facebook/Bogdan Aminov

Facebook/Bogdan Aminov

Как сообщал OBOZREVATEL:

компания киевлян в ночь на 22 мая отдыхала на берегу пруда в районе села Новоселица Житомирской области. Шестеро легли спать в сарайчике, а двое продолжили выпивать с арендатором водоема. Около 1:00 часа ночи арендатор пруда начал расстреливать гостей из охотничьего ружья. Он убил семерых человек, один сумел убежать и вызвать полицию.

Среди погибших есть действующие военные Национальной гвардии Украины и киевский волонтер. Стрелком оказался 58-летний Анатолий Захаренко. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На месте преступления правоохранители обнаружили пять единиц зарегистрированного оружия, которое принадлежит участникам событий. Среди него охотничье ружье, из которого стрелял арендатор ставка.

Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.

Национальная полиция сообщила о подозрении задержанному вечером 22 мая.

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