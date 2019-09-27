"Заходятся в истошных криках": в России придумали очередную "страшилку" про Майдан

На российском телевидении выпустили новое так называемое расследование, в котором украинский Евромайдан связывают с националистами из Беларуси.
Соответствующий ролик появился на странице "РБ головного мозга" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На нем якобы белорусские националисты, которых в материале называют фанатиками, поют песню Сергея Михалка "Воины света", тем самым перенимая идеи украинской революции.
Евромайдан в Украине
liveam.tv
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В ролике сказано, что "белорусские националисты заходятся в истошных криках от гимна украинского майдана".
Новый шедевр от россиян— РБ головного мозга (@belamova) 27 сентября 2019 г.
"Белорусские националисты заходятся в истошных криках от гимна украинского майдана"
Концовка вообще убила pic.twitter.com/xMPbTwuo5d
Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беглый экс-глава Украины Виктор Янукович никогда не был предателем и любил свою страну.
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