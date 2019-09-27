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27 сентября • обновлено в 19:47
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"Заходятся в истошных криках": в России придумали очередную "страшилку" про Майдан

7.8т Читать материал на украинском

На российском телевидении выпустили новое так называемое расследование, в котором украинский Евромайдан связывают с националистами из Беларуси.

Соответствующий ролик появился на странице "РБ головного мозга" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На нем якобы белорусские националисты, которых в материале называют фанатиками, поют песню Сергея Михалка "Воины света", тем самым перенимая идеи украинской революции.

Евромайдан в Украине

Евромайдан в Украине

liveam.tv

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В ролике сказано, что "белорусские националисты заходятся в истошных криках от гимна украинского майдана".

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беглый экс-глава Украины Виктор Янукович никогда не был предателем и любил свою страну.

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Уваров Николай
Уваров Николай
Блядорусь наступная країна,якую цалкам акапуе путлер.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Майдан это хорошо ,так ведь,кастрюли.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Фейки роспропаганда начинает клепать не зря... Чувствуют московиты, что беларусы просто так присоединяться к ним не захотят - не для этого они в 1917 вырвались из объятий ненавистного им триколора. Да и гибель ссср их не сильно огорчила... Так что просто так их не взять - придется повоевать в беларусских лесах, а это совсем не просто!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Gordon,слабоумный ты,Юрик.За других не говори,за себя кукарекай.
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