"Заходятся в истошных криках": в России придумали очередную "страшилку" про Майдан

На российском телевидении выпустили новое так называемое расследование, в котором украинский Евромайдан связывают с националистами из Беларуси.

Соответствующий ролик появился на странице "РБ головного мозга" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На нем якобы белорусские националисты, которых в материале называют фанатиками, поют песню Сергея Михалка "Воины света", тем самым перенимая идеи украинской революции.

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В ролике сказано, что "белорусские националисты заходятся в истошных криках от гимна украинского майдана".

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"Белорусские националисты заходятся в истошных криках от гимна украинского майдана"



Концовка вообще убила pic.twitter.com/xMPbTwuo5d — РБ головного мозга (@belamova) 27 сентября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беглый экс-глава Украины Виктор Янукович никогда не был предателем и любил свою страну.

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