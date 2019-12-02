Захарова вскипела на призыв Украины "принять пару областей" России

Спикер МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на троллинг вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который заявил о готовности Украины "принять" в свой состав несколько российских областей.

Захарова в свою очередь привела в пример аннексированный РФ Крым. Об этом она рассказала в эфире НСН.

"Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", – огрызнулась Захарова.

Мария Захарова

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба в своем Twitter прокомментировал угрозу Украине распадом со стороны приверженцев Путина. На это вице-премьер ответил, что украинская власть не только не потеряла контроль над своими территориями, но и готова "принять пару областей России". Он подчеркнул, что это позволит восторжествовать исторической справедливости.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей. В окружении президента РФ Владимира Путина утверждают, что Киев якобы "ущемляет права малых народов".

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