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2 декабря • обновлено в 12:53
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Захарова вскипела на призыв Украины "принять пару областей" России

4.1т
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Спикер МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на троллинг вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который заявил о готовности Украины "принять" в свой состав несколько российских областей.

Захарова в свою очередь привела в пример аннексированный РФ Крым. Об этом она рассказала в эфире НСН.

"Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", – огрызнулась Захарова.

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Мария Захарова

Мария Захарова

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба в своем Twitter прокомментировал угрозу Украине распадом со стороны приверженцев Путина. На это вице-премьер ответил, что украинская власть не только не потеряла контроль над своими территориями, но и готова "принять пару областей России". Он подчеркнул, что это позволит восторжествовать исторической справедливости.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей. В окружении президента РФ Владимира Путина утверждают, что Киев якобы "ущемляет права малых народов".

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Автор
Дина Баронова
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Мария Захарова Дмитрий Кулеба
Место
Россия
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Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
Своих кормить нечем
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Больше того, этой российской области не нравилось не только в составе постмайданной Украины, но и домайданной - движение "Перекопаем Перекоп" не просто так возникло. И даже в составе УССР - достаточно посмотреть, сколько крымских диссидентов было схвачено КГБ УССР за протесты против украинизации и каковы результаты крымского референдума о выходе из УССР в январе 1991 года.
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Хо Хол
Хо Хол
А чего не процитировали, что именно она ответила? Расчет на то, что cвинoxoxлы не читают дальше заголовков и поверят на слово? Там вполне себе тонкий троллинг и очень метко замеченный. :D
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