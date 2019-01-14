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Захарченко жив? В скандальном видео убийства главаря ''ДНР'' нашли нестыковку

10.8тЧитать материал на украинском

Видео, на котором запечатлено убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко, могло быть постановочным.

Сомнения в подлинности кадров выразил известный украинский режиссер Сергей Лозница, передает Укринформ. По его словам, легко заметить нестыковку.

"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity ("за сценарием"), не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они физически не могут перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд", – подчеркнул Лозница.

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Александр Захарченко

Александр Захарченко

Корреспондент

По мнению режиссера, оператор видео не уделил внимания также и спецэффектам.

Сергей Лозница

Сергей Лозница

bit.ua

"Любой человек может самостоятельно исследовать его. Посмотрите на второй план. Там спецэффекты очень плохо сделаны. Там этот взрыв, все разлетается. Очень плохо все это сделано. Хотя, может, все на самом деле так и есть. Может, это только мое впечатление", – предположил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Захарченко стало известно 31 августа 2018 года. Главарь "ДНР" погиб в центре оккупированного Донецка в результате мощного взрыва.

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Тема
Убийство Александра Захарченко
Персоны
Александр ЗахарченкоСергей Лозница
Место
Украина
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Донбасс-это сплошные нестыковки-где изоболие, где кисельные берега? где жисть по багатаму?-опять наебали рабов.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Не, ну Матарылу со стен лифта в натуре долго соскребали, да и Киви зажарили до уголька, поэтому покоритель Рейкьявика скорее всего слушает Кабзона "вживую"
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