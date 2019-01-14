Захарченко жив? В скандальном видео убийства главаря ''ДНР'' нашли нестыковку

Видео, на котором запечатлено убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко, могло быть постановочным.

Сомнения в подлинности кадров выразил известный украинский режиссер Сергей Лозница, передает Укринформ. По его словам, легко заметить нестыковку.

"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity ("за сценарием"), не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они физически не могут перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд", – подчеркнул Лозница.

Александр Захарченко Корреспондент

По мнению режиссера, оператор видео не уделил внимания также и спецэффектам.

Сергей Лозница bit.ua

"Любой человек может самостоятельно исследовать его. Посмотрите на второй план. Там спецэффекты очень плохо сделаны. Там этот взрыв, все разлетается. Очень плохо все это сделано. Хотя, может, все на самом деле так и есть. Может, это только мое впечатление", – предположил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Захарченко стало известно 31 августа 2018 года. Главарь "ДНР" погиб в центре оккупированного Донецка в результате мощного взрыва.

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