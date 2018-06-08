"Это серьезно": украиснкий военный ответил Захарченко на "новый Иловайск"

Вооруженные силы Украины в состоянии не допустить повторения Иловайского и Дебальцевского котлов, которыми угрожает украинским военным глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

В комментарии OBOZREVATEL экс-командир батальона "Киев-2" Богдан Войцеховский заявил, что возможность повторения котла на Донбассе будет зависеть от руководства нашего оборонного ведомства. При этом военный уверен, что "наша армия вполне в состоянии не допустить этого".

"Вы знаете, поговорку: "Лучше лев во главе стада баранов, чем, баран во главе стада львов". Поэтому все зависит от руководства нашей армии. Но наша армия в состоянии решить все эти вопросы без помощи извне", – сказал Войцеховский.

Однако экс-комбат советует серьезно относится к таким заявлениям главы террористов.

"Тут много факторов, тут и страх, и все остальное, но дело все в том, что крыса – существо намного меньше человека, но в то же время, крысу никогда не нужно загонять в угол, если не будет выхода, она даже на человека броситься. Так же и здесь. То есть, ко всему нужно относиться серьезно. А на самом деле не так много от этого же Захарченко зависит, это больше зависит от его хозяев", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в непризнанной "ДНР" Александра Захарченко, скорее всего, сменит председатель так называемого "Народного совета республики" Денис Пушилин.