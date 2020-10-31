Больницы для COVID-19 в Украине перегружены: названы самые "тяжелые" регионы

Средний показатель загруженности коек в Украине, отведенных для госпитализации больных COVID-19, на 31 октября составил 67,2%.

Такие данные опубликованы на сайте Минздрава. Согласно отчету, во всех областях страны заполненность больниц "первой волны" (среди подтвержденных и подозрительных случаев) превышает норму – процент занятых коек не должен быть выше 50.

В частности, в Киеве этот показатель составил 69,3%. Самая большая загруженность:

в Одесской области – 87,3%;

Житомирской – 85,9%;

Полтавской – 85,4%;

Ивано-Франковской – 77,6%;

Луганской – 74,4%.

Полный перечень регионов:

Добавим, за 30 октября Украина установила новый рекорд – коронавирусом за сутки заразились 8 752 человека. Погибли еще 155 человек, а 3 902 полностью побороли болезнь.

Как писал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 30 октября, коронавирусом в Киеве заразился 781 человек, что стало самым высоким показателем с начала эпидемии. В Киевской области зафиксировали 345 новых зараженных.