Заговорить голосом Путина может любой: журналисты раскрыли "секрет" пленок Деркача

С помощью программы "Парадист" заговорить голосом российского президента Владимира Путина может любой пользователь.

Об этом своих страницах в Facebook рассказали украинские журналисты и блогеры Мария Мадзигон и Андрей Луганский. По их мнению, таким образом любой человек мог сделать "пленки Деркача", на которых, вроде как пятый президент Украины Петр Порошенко ведет любезную беседу с бывшим российским коллегой.

"С помощью этой программы Путин своим голосом может даже поздравить вас с Днем рождения. В программе есть много шаблонов с различными российскими звездами в том числе, и каким-то образом туда попал и Зеленский", – подчеркнула Мадзигон.

Журналистка на видео также показала, как монтируются пленки и как правильно режется звук так, чтобы голос был похож на манеру разговора Путина.

Андрей Луганский воспользовался программой и записал сатирическое видео, на котором президент Владимир Зеленский в разговоре с Путиным признается, что это он публикует пленки, потому что ему страшно.

"Мне снится Порошенко и его порохоботы. Они называют меня плохими словами и отправляют в Ростов. Владимир Владимирович, забери меня отсюда", – сказал он.

"Мне кажется, Порошенко может стать следующим президентом", – отвечает ему голос, похожий на Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что внутри Украины происходит мощная информационная российская агрессия. Так он прокомментировал обнародованные нардепом Андреем Деркачем пленки разговора между двумя лицами, голоса которых похожи на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.