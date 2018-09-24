''Заговор Ротшильдов'': жена Турчинова оскандалилась новым заявлением об ЛГБТ

Супруга секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, кандидат педагогических наук Анна Турчинова обвинила богатейших людей мира в сговоре для создания ЛГБТ.

Она написала в статье "Гомодиктатура. Часть 2. Волк в овечьей шкуре" на "Цензор.НЕТ", что институт брака в Украине находится в опасности. По словам Турчиновой, именно она встала на его защиту.

"Нашлось движение, которое, прикрываясь равенством прав и недискриминацией и, пользуясь большими средствами богатейших семейств мира (Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Сорос, Билл Гейтс и др.), при помощи ООН и Евроинституций решили, что они и их деньги имеют право решать судьбу планеты и регулировать количество населения на Земле", - написала супруга секретаря СНБО.

Она отметила, что в 1995 году на Всемирной женской конференции в Пекине было положено начало таким понятиям, как "здоровье и свобода человека, расширение прав женщин, качественные услуги, репродуктивное здоровье". Тогда было принято решение заменить понятие "пол" на понятие "гендер".

"Новое понятие должно было помочь достичь тройной цели: привести к "сущностной равенство" мужчины и женщины, сделать деконструкцию половой идентичности мужчины и женщины, сделать деконструкцию "нормативной гетеросексуальности", – добавила Турчинова.

По ее словам, в 2007 году в Джокьярте были разработаны 29 принципов, которые позволили бы принять все разновидности идентичности, включая гомосексуальную.

Турчинова перевела идеологию на "нормальный язык", отметив, что девочки и мальчики будут "менять свое поведение по 100 раз в день", а "вся гейпропаганда должно стать нормой, несмотря на нормы общественной морали страны".

"То есть, это означает, что должны быть созданы независимые от государства органы, такая гендерная (ЛГБТ) полиция, которая будет создавать надзор и наказывать всех, кто по ее мнению как-то не так повел себя по отношению к ЛГБТ. От общества требуют подавить и криминализировать все виды сопротивления гендерной (ЛГБТ) идеологии", – возмутилась жена Турчинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Турчинова заявила, что ЛГБТ нужны новая кровь и плоть, и назвала слово "гендер" синонимом "сексу".