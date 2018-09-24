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''Заговор Ротшильдов'': жена Турчинова оскандалилась новым заявлением об ЛГБТ

4.2тЧитать материал на украинском

Супруга секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, кандидат педагогических наук Анна Турчинова обвинила богатейших людей мира в сговоре для создания ЛГБТ.

Она написала в статье "Гомодиктатура. Часть 2. Волк в овечьей шкуре" на "Цензор.НЕТ", что институт брака в Украине находится в опасности. По словам Турчиновой, именно она встала на его защиту.

"Нашлось движение, которое, прикрываясь равенством прав и недискриминацией и, пользуясь большими средствами богатейших семейств мира (Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Сорос, Билл Гейтс и др.), при помощи ООН и Евроинституций решили, что они и их деньги имеют право решать судьбу планеты и регулировать количество населения на Земле", - написала супруга секретаря СНБО.

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Она отметила, что в 1995 году на Всемирной женской конференции в Пекине было положено начало таким понятиям, как "здоровье и свобода человека, расширение прав женщин, качественные услуги, репродуктивное здоровье". Тогда было принято решение заменить понятие "пол" на понятие "гендер".

"Новое понятие должно было помочь достичь тройной цели: привести к "сущностной равенство" мужчины и женщины, сделать деконструкцию половой идентичности мужчины и женщины, сделать деконструкцию "нормативной гетеросексуальности", – добавила Турчинова.

По ее словам, в 2007 году в Джокьярте были разработаны 29 принципов, которые позволили бы принять все разновидности идентичности, включая гомосексуальную.

Турчинова перевела идеологию на "нормальный язык", отметив, что девочки и мальчики будут "менять свое поведение по 100 раз в день", а "вся гейпропаганда должно стать нормой, несмотря на нормы общественной морали страны".

"То есть, это означает, что должны быть созданы независимые от государства органы, такая гендерная (ЛГБТ) полиция, которая будет создавать надзор и наказывать всех, кто по ее мнению как-то не так повел себя по отношению к ЛГБТ. От общества требуют подавить и криминализировать все виды сопротивления гендерной (ЛГБТ) идеологии", – возмутилась жена Турчинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Турчинова заявила, что ЛГБТ нужны новая кровь и плоть, и назвала слово "гендер" синонимом "сексу".

Место
Украина
Объект
ЛГБТ
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Моня
Моня
Лист патриота:"Здрастуй, друже Микола! Це я Петро, ти мене мусиш пам`ятати ще по Майдану. Життя, як ти бачиш, у нас просто жах, а так усе нормально. Звiсно, нам потрiбна перемога над пiдлими кацапами, якi завжди над нами знущалися, а також над внутрiшними ворогами пiдкацапниками-сепарами, якi тiльки i чекають того, щоб нанести нам, патрiотам, удар в спину. Добре, що в мене є добрий друг Абр.аш.а.., ти кажешь, що вiн жид.., ну так що з того! Вiн добре розумiється в полiтицi i знає, як нам треба, якамога швидше, приєднатися до Европи. Цей Абр.аш.а менi так i казав:»Помни, Петюня, что европейцы очень демократичны и толерантны. И ещё они любят, когда люди стремятся ко всему новому и необычному и ради этого готовы ни перед чем не останавливаться..» Потiм вiн казав, що я повинен довести свою европейську свiдомiсть i почати смоктати, як це давно вже вмiють в Европi. Спочатку вiн познайомив мене з грузином Мiгiко, таким же ворогом кацапiв, i я почав у цього грузина вчитися цiй справi. Ну що ти на мене так дивишся? Хiба ти не розумiєшь, що в Европу просто так не беруть i ми знову усi будемо кацапськими рабами! Я старано смоктав у Мiгiко, а Абр.аш.а мiцно тримав мене за потилицю, шоб я не сбiжав кудись, бо Мiхо почне на це ображатися. Що?..Ти кажешь що це Б.Л.ЯЦТВО? А ти пам`ятаєшь за що ми боролись на Майданi! На якi жертви ми пiшли щоб здобути свободу? I пiсля декiлькох крокiв уперед повернути зворотньо до кацапського ига? Вот це i буде справжнє Б.Л.ЯЦТВО! Наприкiнцi Мiхо погрався момiм чубом, крутячи його на пальцях i казав, що зараз я вже зовсiм рядом з Европой, а Абр.аш.а казав, що Америка мене завжди пiдтримає у боротьбi за демократiю. Вiдтепер ти розумiєшь, що менi не потрiбно розчаровувати своiх друзiв – бо вони вiдтепер з надiєю дивляться на мене як на борця за волю та нацiональну гiднiсть. Слава Українi!.."
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Upthefagsass Stuffthegrenade
Upthefagsass Stuffthegrenade
Не оскандалилась, а сказала то, что давно известно всем, кроме, видимо, автора этого высера
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Dell Alex
Dell Alex
Почему оскандалилась? Или Миша опять против равных прав для всех? ))))
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