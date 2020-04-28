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28 апреля • обновлено в 18:39
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Загороднюк назвал отличное время для завершения войны на Донбассе

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Закончить войну на Донбассе можно тремя способами, и сейчас для Украины лучшее время использовать один из них.

Такое мнение в интервью изданию LIGA.net высказал экс-министр обороны Андрей Загороднюк. Он считает, что падение цен на нефть и большие потери от санкций ослабили позицию РФ.

"Закончить войну можно тремя способами. Ее можно выиграть с помощью преимущества в военной силе, ее можно проиграть или прийти к мирному соглашению. Первые два варианта мы сейчас не рассматриваем", – говорит он.

Мирный договор зависит от желания двух сторон, говорит Загороднюк, а так как сторона-агрессор не готова к решению этого вопроса, то называть какие-то сроки очень сложно.

"Поэтому мы должны довести ситуацию до такого момента, чтобы та сторона пошла на условия прекращения военных действий. При этом рамка, по которой все действовали, была заложена раньше – это минские соглашения. Она нам, в принципе, подходит. За исключением некоторых вопросов, например, очередности проведения выборов и установление режима безопасности", – сказал экс-министр.

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк

Министерство обороны

По его словам, данные два пункта прописаны в соглашении нечетко, и их вообще нельзя называть "догмой до последней запятой".

"Что мы можем делать, так это использовать различные варианты давления на РФ. И как это может ни казаться странно, но сейчас наши позиции будут становиться сильнее. Цена на нефть сейчас в мире катастрофически падает. Вся экономика России зависит от нефти и газа. И к ним придет ситуация, когда нефть негде будет хранить. К тому же они тратят на содержание так называемых "ЛНР" и "ДНР" миллиарды долларов в год. Они теряют от санкций десятки миллиардов долларов", – отметил экс-министр.

"Сейчас неплохое время, чтобы воспользоваться этими процессами, и в нормандском формате идти на жесткие требования по выполнению минских соглашений", – заявил Загороднюк.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кремле заявили, что действительно возможно закончить войну на Донбассе за каденцию президента Украины Владимира Зеленского.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР ДНР война Донбасс
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну Дуркаину то вирус только мощнее делает, так что да, надо выжидать.
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Ку Алексей
Ку Алексей
стратег...
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