"Загонит любого": уволенный из ГПУ Кулик может возглавить следственное управление СБУ

Уволенный из Генеральной прокуратуры скандальный прокурор Константин Кулик может занять должность начальника следственного управления Службы безопасности Украины.

Об этом в своем Facebook сообщил советник министра внутренних дел Станислав Речинский, назвав его достаточно "удобным" для такого места.

"Удобный. Невзирая на закон, загонит любого. А на экономику хотят поставить мужа певицы Бучинской (бывшей пассии экс-министра МВД Белоконя) – Якушева. Раньше посуду мыл в приемной Председателя и поляны накрывал. Тоже неплохо. Кухарки, так кухарки", – написал Речинский.

Константин Кулик ФБ Святослава Речинского

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.

Бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

На сайте президента Украины запустили электронную петицию за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

Позже всплыли подробности скандала с лишним этажом в доме для прокурора Кулика.

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