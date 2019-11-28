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29 ноября • обновлено в 10:53
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"Загонит любого": уволенный из ГПУ Кулик может возглавить следственное управление СБУ

4.1т
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Уволенный из Генеральной прокуратуры скандальный прокурор Константин Кулик может занять должность начальника следственного управления Службы безопасности Украины.

Об этом в своем Facebook сообщил советник министра внутренних дел Станислав Речинский, назвав его достаточно "удобным" для такого места.

"Удобный. Невзирая на закон, загонит любого. А на экономику хотят поставить мужа певицы Бучинской (бывшей пассии экс-министра МВД Белоконя) – Якушева. Раньше посуду мыл в приемной Председателя и поляны накрывал. Тоже неплохо. Кухарки, так кухарки", – написал Речинский.

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Нужно расследовать, не передавал ли Кулик государственные тайны Джулиани – эксперт

Константин Кулик

Константин Кулик

ФБ Святослава Речинского

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.

  • Бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

  • На сайте президента Украины запустили электронную петицию за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

  • Позже всплыли подробности скандала с лишним этажом в доме для прокурора Кулика.

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Автор
Марина Погорилко
Персоны
Константин Кулик Станислав Речинский
Тег
Служба безопасности Украины
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
там уволили-сюда назначили, зе-политика...нави абличчя!
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