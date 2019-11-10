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10 ноября • обновлено в 10:18
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"Загнали, как в стойло": в сети появилось показательное видео из Крыма

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В сети показали, как в аннексированном Крыму при посадке на катер пассажиров на выходе к причалу подгоняли, придавив железными воротами.

Соответствующее видео опубликовали на странице 25ЄС_EU_UA_NATO_USA в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в Севастополе 9 ноября при посадке на катер по маршруту "Северная – Южная сторона".

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Появилось показательное видео с катера в Крыму

Появилось показательное видео с катера в Крыму

Скриншот из видео

"Стойло. Крымнашисты жалуются, что их там давят. Относятся как к животным. А что думали? На РФ везде так", – сказано в подписи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали показательные фото с крымского магазина с советскими одеколонами на прилавке.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Mega Death
Mega Death
По сравнению с тем скотство , что у устраиваю с xoxложепыми батраками пересекающими границу Польши в поисках пропитания, здесь можно сказать рай. ))
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