"Загнали, как в стойло": в сети появилось показательное видео из Крыма

В сети показали, как в аннексированном Крыму при посадке на катер пассажиров на выходе к причалу подгоняли, придавив железными воротами.

Соответствующее видео опубликовали на странице 25ЄС_EU_UA_NATO_USA в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в Севастополе 9 ноября при посадке на катер по маршруту "Северная – Южная сторона".

Появилось показательное видео с катера в Крыму Скриншот из видео

"Стойло. Крымнашисты жалуются, что их там давят. Относятся как к животным. А что думали? На РФ везде так", – сказано в подписи.

Севастополь. Посадка на катер Северная-Южная сторона.

Стойло))) крымнашисты жалуются, что их там давят. Относятся как к животным. А что думали? На рф везде так) 09.11 pic.twitter.com/9OB8YSF9FN — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) November 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали показательные фото с крымского магазина с советскими одеколонами на прилавке.

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