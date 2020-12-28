Жизнь за Украину в 2020 году отдали десятки героев: лица и судьбы

В 2019 году Украина потеряла в боях на Донбассе 97 воинов. В 2020-м, несмотря на несколько месяцев перемирия, которым так гордится президент Зеленский, и на то, что все больше смертей в зоне проведения ООС вписываются в графу "небоевые" – за Украину отдали жизни 65 воинов.

До боли юные – и умудренные жизненным опытом. Семейные люди – и те, кто так и не успел найти свое счастье. Только-только приехавшие на фронт – и те, кому прежде удавалось выжить в самых страшных боях этой необъявленной войны. Люди разных профессий, социальных слоев и жизненных устоев, которых объединила любовь к своей стране, понимание той опасности, которая над ней нависла и беспредельное мужество.

Накануне 2021 года OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто навсегда остался в 2020-м.

Сергей Александрович Дычек родился 20 июля 1972 года в городе Волочиск Хмельницкой области. Выпускник профтехучилища. После завершения учебы работал в колхозе – водителем и бригадиром тракторной бригады.

На фронт отправился практически сразу после начала войны. С весны 2015 года старший солдат Сергей Дычек служил в 130 отдельном разведывательном батальоне, был водителем-санитаром медицинской роты. Ответственность и прирожденный дар работы с техникой помогли Сергею завоевать неофициальный "титул" одного из лучших водителей батальона. Побратимы вспоминают: серьезный боевой опыт Дычека и безупречное состояние его автомобиля не раз выручали разведчиков батальона во время выполнения боевых заданий.

5 января, около 13 часов дня, в районе хутора Вольный (Золотое-4, на Луганщине) погиб в результате подрыва грузового автомобиля ГАЗ-66 на противотанковой мине. Второй военный, ехавший с Дычеком, получил тяжелые ранения.

У павшего воина остались мать, жена, двое сыновей и дочь от первого брака.

Сергей Петрович Рацун родился 28 октября 1976 года в селе Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области. Жил в городе Славута. Окончил Грицевское ВПУ №38, работал трактористом на местном фермерском хозяйстве. После срочной службы, которую проходил в 95 ОАМБр, Сергей Рацун работал на заводе "Стройфарфор".

В 2014-2015 годах был мобилизован в 128 ОГШБр. Воевал в Дебальцево. После подписания контракта с 93 ОМБр в мае 2016-го участвовал в боях под Крымским, Новотроицким и Авдеевкой.

Участник учений Combined Resolve в Германии в 2019 году. Отмечен многочисленными наградами.

5 января около 21 часа вечера позиции наших военных под селом Крымское враг начал обстреливать со стороны оккупированного Желобка. Сергею Рацуну вражеский снайпер попал в голову. Ранение оказалось смертельным.

"Боец находился на боевой позиции в окопе. Сергей был в средствах защиты, но, к сожалению, они не спасли. Это неописуемая потеря для нашей бригады и для страны в целом. Ведь ушел из жизни наш защитник, который с 2014 года борется за Украинское государство с пророссийскими бандформированиями", – написали о Сергее Рацуне на странице 93 бригады.

Побратимы рассказывали, что Сергей Рацун проявил себя надежным товарищем и одним из лучших механиков-водителей подразделения, на которого всегда можно было положиться. Он был очень компанейским, имел веселый нрав, отменное чувство юмора и неиссякаемый оптимизм. А о присущей Сергею отваге среди его сослуживцев ходили легенды. Так, бойцы рассказывали журналистам о случае, когда Сергей с товарищем вызвали на себя огонь противника, обстреливавшего украинских военных из управляемых ракет и крупнокалиберных пулеметов, чтобы дать возможность другим военнослужащим эвакуировать сломанную технику с поля боя.

Родные бойца вспоминали, что незадолго до гибели Сергей Рацун говорил, что весной хочет закончить службу в армии и вернуться домой с войны навсегда. Однако судьба распорядилась иначе.

У павшего воина остались мать, братья, дочь и пасынок, который тоже успел, как и отчим, повоевать за Украину – и пообещал отомстить за человека, ставшего ему отцом.

Руслан Леонидович Насальский родился 10 августа 1995 года в селе Фурманка Уманского района Черкасской области. По специальности – строитель: окончил Уманское ПТУ №9.

Как только Руслану исполнилось 18 лет, он подписал контракт с ВСУ. Служил в составе 17 ОТБр. Участвовал в боях под Иловайском, где 13 августа 2014 года был тяжело ранен: у молодого бойца сильно пострадали голова, пальцы рук и ноги. Впрочем, восстановившись, Руслан снова вернулся на фронт.

С 2016-го года Руслан Насальский служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне 10 отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 5 января в зоне проведения ООС, вблизи Павлополя Донецкой области. Обстоятельства его гибели так и не были разглашены.

У погибшего воина остались мама, младшая сестра, жена и трое детей: два мальчика и девочка.

Николай Валерьевич Довженко родился 26 июля 1996 года в селе Цыбуливка Великомихайловского района Одесской области. Окончил местный профессиональный аграрный лицей, получив специальность тракториста-механика.

Большую часть жизни Николай прожил в селе Ивановка Киевской области.

26 мая 2017-го подписал контракт с ВСУ. Служил в должности старшего стрелка 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

9 января во время обстрела из стрелкового оружия в районе Красногоровки, который начался около 23 часов ночи, Николай Довженко получил тяжелое пулевое ранение. Несмотря на все усилия медиков, через несколько часов в больнице воин скончался.

"Ребята говорят, что он не боялся выполнять задания. И вообще, несмотря на молодость, был очень смелым воином. Для нас это тяжелая потеря", – отметили в пресс-службе бригады.

Дома Николая ждала возлюбленная, которая за несколько месяцев до гибели воина успела родить ему дочь. Влюбенные планировали пожениться, но так и не успели этого сделать.

Кроме гражданской жены и дочурки, у воина остались отец, брат и сестра.

Виталий Витальевич Караван родился 21 октября 1993 года в селе Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. До службы в ВСУ работал младшим инспектором отдела надзора и безопасности Шепетовской исправительной колонии № 98.

Воевал в составе одного из добровольческих батальонов – в частности, под Песками. Впоследствии, в феврале 2018 года, подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Служил водителем БРДМ в мотопехотном взводе 56 ОМПБр. Был награжден нагрудным знаком командующего ОС "Козацький хрест".

13 января погиб в зоне ООС – вероятно, при подрыве на боеприпасе. Около 4 утра побратимы нашли его мертвым. Идет расследование. Основная версия – неосторожное обращение с оружием. Однако, по некоторым данным, есть также подозрения, что Виталий Караван мог погибнуть в результате обстрела российско-террористических группировок из крупнокалиберного оружия, использование которого на Донбассе запрещено.

У погибшего воина осталась мама, бабушка и старший брат, который тоже защищал Украину на Донбассе.

Алексей Викторович Кучкин родился 22 марта 1995 года в селе Первухинка Богодуховского района Харьковской области. Жил в Каменском Днепропетровской области.

Старший стрелок механизированного отделения мехбатальйона 92 ОМБр.

Служил по контракту с мая 2016 года: сначала в 133 отдельном батальоне охраны и обслуживания ОК "Восток", потом– в 92 бригаде.

15 января во время дежурства на ВОПе в Авдеевский промзоне был ранен вражеским снайпером в лицо. Был экстренно эвакуирован в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

"Алексею было 24 года, три из них он служил в рядах Вооруженных сил Украины. Уроженец Харьковщины, парень был настоящим патриотом. Ответственно и честно защищал родную страну от оккупантов", – говорят побратимы воина.

Всего за месяц до гибели Алексей женился во второй раз. Взял фамилию жены – Василевский. Вместе они воспитывали сына супруги от первого брака. Знакомые воина писали в соцсетях, что его молодая жена ждет ребенка. А сослуживцы уверяют: Алексей собирался связать жизнь с армией и мечтал стать офицером.

У павшего воина остались мама, брат, молодая жена и сын.

Игорь Игоревич Химичук родился 7 июня 1990 года в городе Чуднов Житомирской области. Служил сначала в 81 отдельной аэромобильной бригаде, а с 2018 года – водителем отделения обеспечения Чудновского районного военного комиссариата.

Был командирован в 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в зону проведения ООС.

16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, был убит вражеским снайпером вблизи поселка Новозвановка на Луганщине.

У воина остались мама, две сестры, жена и маленький сын.

Валерий Васильевич Закусило ("Морячок", "Бецик") родился 27 октября 1987 года в одной из балтийских республик. Когда родители развелись, Валерий вместе с отцом переехал на его родину – в село Гуничи Овручского района Житомирской области. Мама осталась жить в Латвии.

Валерий окончил автодорожный техникум. Служил в 36 ОБМП. После переезда в Белую Церковь подписал контракт с 72 ОМБр.

"Мимо меня все пули пролетают. Я стою – а они меня не берут... Так что мы фартовые", – шутил сам Валерий на одном из видео, записанных на Донбассе, демонстрируя простреленную насквозь пулей калибра 7,62 патронную коробку.

18 января воин погиб от пули вражеского снайпера в районе Попасной. Враг попал Валерию в голову.

У павшего воина остались родители, жена и две дочери.

Александр Викторович Слободянюк ("Кэп", "Погранец") родился 7 января 1972 года в семье военных. Когда Александр был маленьким, семья переехала из Владивостока в город Первомайск Николаевской области.

Учился в Институте внутренних дел. После завершения обучения, с середины 1990-х, работал в ОВД, был следователем сначала в Одесской области, впоследствии – в Киеве. Имел 20 лет выслуги и офицерское звание.

Когда началась война, Александр сразу ушел на фронт. Сначала служил в мобильной пограничной заставе. В 2015-16 годах – в 80 ОДШБр, с которой прошел бои в Гранитном. Далее подписал контракт с 72 ОМБр.

19 января 2020 года во время вражеского обстрела наших позиций в Попаснянском районе был ранен. Второе ранение, нанесенное снайпером во время этого же боя, стало для Александра смертельным.

У погибшего воина остались родители, сестра, двое детей и двое внуков.

Василий Николаевич Муха родился 6 апреля 1988 года в селе Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.

Младший сержант, командир отделения – командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОБрМП.

До войны Василий работал строителем на севере РФ. Но с началом российской агрессии против Украины вернулся на родину и сразу пошел в военкомат добровольцем. По мобилизации служил в 92 ОМБр разведчиком. Прошел бои под Марьинкой и Катериновкой. Далее овладел саперным делом. И дважды продлевал контракт, чтобы оставаться на передовой.

Свой последний контракт заключил практически ровно за год до смерти – 19 января 2019 года. До его завершения Василий не дожил всего 10 дней.

20 января 2020-го около 20 часов вечера погиб недалеко от поселка Опытное Ясиноватского района. В ответ на обстрел противника Василий открыл огонь из пулемета. И получил три пули. Смертельным для героя стал выстрел вражеского снайпера.

У Василия Мухи остался отец, который в одиночку воспитывал сына.

Николай Васильевич Сорочук родился 23 мая 1997 года в селе Черныж Маневицкого района Волынской области. С 2000 года жил в селе Лыще Луцкого района.

В 2015 году получил специальность сварщика. Был призван на срочную службу, во время прохождения которой подписал контракт с ВСУ на 3 года. Служил в 8 отдельном горно-штурмовом батальоне 10 отдельной горно-штурмовой бригады.

По завершению контракта вернулся домой, работал в холдинге "Модерн-Экспо", параллельно – учился на юриста в Академии рекреационных технологий и права.

16 декабря 2019 года подписал второй контракт на военную службу и вернулся в 10 ОГШБр.

Погиб в День Соборности Украины, 22 января, от пули снайпера – на мариупольском направлении.

У павшего воина остались сестра и мама. О смерти своего брата и сына они узнали из соцсетей.

Михаил Михайлович Ошурко родился в 1998 году в селе Кутин Заричненского района Ривненской области.

10 октября 2018 года был призван на срочную военную службу. Прошел подготовку в учебном центре "Десна", после чего был направлен в 40 отдельную артиллерийскую бригаду. Впоследствии подписал контракт с ВСУ. Выполнял задачи в районе Попасной, на второй линии обороны.

Последние рождественские праздники в своей жизни Михаил провел дома. После – вернулся на службу. Погиб 25 января в зоне проведения ООС в Луганской области. Обстоятельства гибели военнослужащего не разглашались.

Евгений Валерьевич Щуренко родился 27 января 1978 года в селе Лески Килийского района Одесской области. Проживал в Килии. До службы в ВСУ работал на КП "Світло".

С лета 2019-го служил по контракту в 28 ОМБр – старшим механиком-водителем БМП-2 механизированного отделения механизированной роты мехбатальйона.

26 января российско-террористические группировки со стороны оккупированной Старомихайловки из гранатомета СПГ-9 обстреляли боевую машину, в которой ехали Евгений с еще одним военнослужащим. Евгений погиб на месте. Его побратим был серьезно ранен. Произошло это недалеко от Красногоровки.

До своего дня рождения воин не дожил меньше суток.

У него остались мама и жена.

Антон Владимирович Хоба (позывной "Капкан") родился в 1992 году в городе Шостка Сумской области.

Старший сержант, командир инженерно-саперного отделения – начальник инженерной службы 13 ОМПБ 58 ОМПБр.

После окончания в 2010 году Шосткинского профлицея работал на частной фирме, а в 2012-14 годах – на заводе "Импульс".

На войне Антон Хоба – практически с первых дней. Контракт с ВСУ он подписал еще в июне 2014-го. Служил сапером в 91 ОПОО Инженерных войск. Первую ротацию в зоне АТО проходил с 12 сентября по 2 ноября 2014 – воевал в районе города Дебальцево. А уже в декабре Антон вместе с другими добровольцами полка отбыл в район Донецкого аэропорта. С 15 декабря выполнял боевые задачи непосредственно в ДАП.

Был активным участником ОО "Братерство", участвовал в работе патриотического лагеряе "Лицар честі імені Івана Євдокименка". Этот лагерь для молодежи был назван в честь погибшего в ДАП друга Антона.

26 января, среди бела дня, Антон Хоба вместе с побратимом подорвались на установленной врагом мине-ловушке в районе поселка Северное в окрестностях Торецка. От полученных минно-взрывных травм воин умер.

"Я потерял подчиненного, я потерял друга, я потерял сына. Я не буду говорить о мести – все, что нужно, мы сделаем. Враг почувствует на себе, что он сюда зря пришел. Земля, окропленная кровью Антона, будет нашей", – присягнул на церемонии прощания с Антоном командир 13 батальона 58 бригады Виталий Гуляев.

У погибшего воина остались родители.

Клавдия Владимировна Сытник (девичья фамилия – Король) родилась 24 февраля 1986 года в поселке Зачепиловка Харьковской области. С раннего детства много работала, чтобы помочь родителям.

Кроме Клавы в семье росла и ее сестра с инвалидностью. Видимо из-за этого девочка с детства стремилась помогать людям и мечтала стать медиком. После окончания школы она поступила в Красноградский медицинский колледж, где выучилась на фельдшера. Практику проходила в бригаде "скорой помощи", впоследствии работала медсестрой в районной больнице.

С мужем Клавдия рассталась. Сама воспитывала дочку.

Когда же началась война, Клавдия Сытник не смогла долго оставаться в стороне – и вместе с тремя врачами из своей больницы отправилась на фронт добровольцем. А 14 февраля 2017 года заключила трехлетний контракт с ВСУ.

Служила Клавдия Сытник в 54 ОМБр старшим боевым медиком 1 самоходной артиллерийской батареи 1 самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы. Воевала на Светлодарской дуге и в районе города Золотое.

В октябре 2019 года Клавдию Сытник перевели в 93 бригаду.

Оптимистка, которая всегда улыбалась и находила доброе слово для каждого из окружающих... Все, кто знал военного медика Клавдию, отмечали ее добрый нрав, компанейский характер и безмерную доброту. Женщина проявила себя бесстрашным воином. И при этом оставалась любящей мамой, сестрой и дочерью: до последнего момента, как вспоминала подруга детства Инна, Клава старалась как можно больше денег отправить домой, маме – чтобы помочь ей ухаживать за сестрой и тяжело больным папой. В середине февраля истекал ее контракт. И Клавдия собиралась вернуться домой, к дочурке, которая безмерно скучала по маме. С ней она собиралась отпраздновать свое 34-летие, до которого оставалось чуть больше трех недель... Не судьба.

Клавдия Сытник погибла 1 февраля около 13:30 под поселком Новотошковское Попаснянского района. Она привезла медикаменты на одну из украинских позиций, когда враг начал обстрел. Клавдии оставался всего метр до входа в блиндаж, когда она получила осколочные ранения в руку и ногу и пулю калибра 7,62 – в грудь, чуть выше края пластины в бронежилете. Скончалась сержант Сытник на носилках, когда побратимы пытались оказать ей помощь.

До возвращения домой из места, которое в разговорах с мамой Клавдия называла "адом", она не дожила всего 10 дней.

Дома у Клавдии Сытник остались родители, сестра и 12-летняя дочь.

Максим Евгеньевич Хитайлов (позывной "Хитмен") родился 7 октября 1997 года в Большой Знамянке Каменско-Днепровского района Запорожской области. Проживал в Лозвицком районе Полтавской области.

Максим с юности увлекался спортом. Хорошо учился, особенно давались ему точные науки. При этом, Максим был очень артистичным и активным, постоянно участвовал в художественной самодеятельности, где играл любые роли и пел.

В 2013 году стал победителем конкурса "Хрустальная сова", который проводит Министерство образования.

В 2017 году он окончил Миргородский художественно-промышленный колледж, потом учился на строительном факультете Полтавского политеха.

В апреле 2019 года Максим Хитайлов подписал контракт с ВСУ. После обучения в "Десне" попал в 72 отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, где служил гранатометчиком мотопехотного батальона.

Веселый и добрый, Максим, как вспоминают его побратимы, никогда не терял присутствия духа и умел подбодрить товарищей. Мечтал о собственном автомобиле – и о победе. Ведь воевать Максим, по его собственным словам, пошел ради мамы и брата.

Погиб 22-летний Максим в бою. Он пытался вместе с побратимами удержать наблюдательный пункт "Баня" восточнее города Золотое во время атаки противника 18 февраля. Погиб он как герой. Под прикрытием артиллерии штурмовые группы оккупантов пробирались к наблюдательному пункту. В ходе обстрела 5 воинов получили ранения и контузии. Чтобы дать возможность спасти раненых побратимов, "Хитмен " остался возле разрушенного поста и сдерживал атаку вражеских штурмовиков.

Погиб воин от снайперского ранения в голову. Его тело противник забрал из "серой зоны" на оккупированную территорию вместе с телами своих погибших. Вернули останки героя через два дня, утром 20 февраля.

У него остались мама и брат.

Дмитрий Владимирович Грынь родился 15 июля 1992 года в городе Шостка Сумской области. С детства увлекался каратэ и футболом. Очень любил рисовать: это занятие, как вспоминали побратимы, Дмитрий не оставлял и на фронте. Тем не менее, профессию молодой человек выбрал не совсем творческую: он окончил местное высшее профессиональное училище №19 и работал строителем.

В сентябре 2014 года Дмитрий Грынь был призван на службу в ВСУ. С января 2019 года он продолжил службу по контракту – старшим водителем мотопехотного отделения 13 батальона 58 ОМБр. Там, как вспоминали впоследствии его сослуживцы, молодой воин нашел себя и новое увлечение: военную технику.

"Я чувствую, что нужен там, и там я – на своем месте", – говорил Дмитрий родным.

26 февраля под Майорском на Горловском направлении Дмитрий Грынь выполнял боевую задачу – и подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Молодой воин получил множественные осколочные ранения. Его успели эвакуировать в больницу, но все усилия медиков, предпринятые для спасения жизни воина, оказались безрезультатными. Несколько часов спустя Дмитрий Грынь умер.

"Если я погибну на войне, я погибну ради своей семьи", – в свое время обещал Дмитрий. Эту присягу он выполнил. Дома его не дождались родители, бабушка, брат и сестра.

Похоронили Дмитрия на кладбище города Шостка – рядом с погибшим месяцем ранее на Донбассе Антоном Хобой, с которым Дмитрий дружил с раннего детства.

Владимир Николаевич Федченко (позывной "Фед") родился 5 мая 1973 года в селе Нещеретовое Белокуракинского района Луганской области. Окончил ПТУ, получив специальность тракториста-машиниста. После учебы работал в колхозе, а с 2003 года 8 лет трудился в детском садике: слесарем, ремонтником, столяром и кочегаром. Последние несколько лет, предшествоваших подписанию контракта с ВСУ, Владимир работал в ремонтно-строительной бригаде.

Известно, что "Фед" успел повоевать ще до того, как пришел в 93 ОМБр. В холодноярскую бригаду Владимир попал в декабре 2016 года, вместе с ней прошел оборону Старогнатовки и Авдеевки. С ней пробыл до самого конца.

"Это был человек, на котором держалась рота, опора роты. Он был опытным, три с половиной года провел в нашем подразделении. Командиры ему доверяли. Очень хороший дядька. Он был за людей, всегда тянул за своих", – цитировали журналисты слова побратимов "Феда".

Именно так – пытаясь спасти своего – Владимир и погиб: 27 февраля он оказывал помощь раненому побратиму неподалеку от Новотошковки, когда вражеский снайпер попал ему в голову.

Владимир Федченко погиб, защищая свою малую родину и большую дружную семью: жену, дочь и троих сыновей. В последний раз семья погибшего героя собиралась на новогодние праздники.

Сергей Николаевич Руских родился 31 января 1979 года в Мариуполе. Работал на меткомбинате "Азовсталь". После трудился механиком перегрузочных машин в Мариупольском морском торговом порту. Был начальником смены. Возглавлял профсоюз на предприятии. Бывшие коллеги вспоминают: Сергей всегда отличался собранностью, профессионализмом, спокойным характером и умением даже самые конфликтные ситуации решать мирным путем.

Сергей Руских был эрудированным человеком, интересовался инновационными технологиями, увлекался спортом, занимался единоборствами.

Когда началась война, Сергей с первых дней стремился попасть на фронт, однако помешали проблемы со здоровьем, из-за которых медики отказывали ему в мобилизации. Однако в 2018 году Сергей Руских все же оказался на войне, подписав контракт с ВСУ.

Сначала он учился на зенитчика, впоследствии – попал в десант. Служил в звании старшины в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

1 марта 2020 года Сергей Руских вместе с побратимами ехал в военном автомобиле КрАЗ, который подвозил продукты на позиции украинских военных, расположенные в нескольких километрах от линии соприкосновения. В 14:00 вблизи села Нижнетеплое Станично-Луганского района российские наемники прицельно выстрелили в кабину КрАЗа. Сергей погиб на месте. Еще четверо военных получили ранения.

"Учитывая, что расстояние до украинских военных составляло около 3,5 км, вполне вероятно, что прицельный огонь по автомобилю вел подготовленный оператор-наводчик ПТУР вооруженных сил Российской Федерации, а не наспех обученный вчерашний гражданский", – отмечали в пресс-центре ООС. Также есть версия, что обстрел вполне мог вестись из участков отведения – то есть со значительно меньшего расстояния.

"Чистый и добрый человек. Эти черты отличали его с детства", – вспоминает товарищ погибшего воина Виктор. Побратимы поклялись сделать все возможное, чтобы смерть Сергея не была напрасной.

У Героя остались родители, жена и маленький ребенок. Всего за месяц до гибели он отпраздновал 41-й день рождения.

Игорь Васильевич Гавриляк родился 1 сентября 1986 года на Львовщине.

Контракт с ВСУ подписал в 2016-м. Служил в 1-м мехбатальоне 72-й ОМБр в должности пулеметчика.

Погиб 1 марта около 6:00 утра на позиции близ села Катериновка Попаснянского района Луганской области.

"Игорь служил у нас в 72-й отдельной механизированной бригаде с 2016-го. Служил хорошо. Очень жаль такого человека. Действительно защитник Украины. Погиб на позиции, был на посту. Получил пулевое ранение в голову", - рассказывал во время церемонии прощания журналистам один из побратимов Гавриляка.

В этом году у Игоря Гавриляка завершался контракт. Однако он собирался продолжить службу в ВСУ.

У погибшего воина остались родители.

Ему было всего 33 года.

Владимир Викторович Черненко родился 28 января 1995 года в селе Мамекино Новгород-Сиверского района Черниговской области в многодетной семье, где кроме него росло еще пятеро детей. Жил в Новгород-Сиверском. Односельчане вспоминают о парне, как о хорошем, чутком, спокойном, добром и работящем человеке.

15 мая 2015 года был призван на срочную службу. С 1 марта 2017-го служил по контракту. Отслужив первый трехлетний контракт, в 2020 году Владимир продолжил службу. Старший сержант Черненко служил главным сержантом 1 механизированного взвода 1 механизированной роты 13 ОМПБ 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского.

Незадолго до гибели Владимир успел съездить в отпуск домой и повидаться с братьями и сестрами (родители его уже умерли). А через неделю после возвращения на фронт парень погиб.

3 марта под поселком Зайцево в Донецкой области около 17:40 в старшего сержанта Черненко, который заступил старшим поста, попал вражеский снайпер.

Побратимы запомнили Черненко справедливым и отзывчивым товарищем.

У павшего воина остались 2 брата и 3 сестры.

За месяц до смерти Владимиру исполнилось 25 лет.

Дмитрий Валерьевич Осычкин родился 20 апреля 1993 года в селе Новогригорьевка Генического района Херсонской области.

Старший солдат 34-го ОМПБ 57-й ОМПБр.

Погиб около 23:00 5 марта на позиции вблизи поселка Пески от минно-взрывной травмы. Начальные версии относительно самоубийства или неосторожного обращения с боеприпасами расследованием очень быстро были опровергнуты. Установлено, что Дмитрий погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. Пресс-офицер бригады в комментарии СМИ отмечала: "Это была потеря боевая, но не во время обстрела. Что именно произошло – продолжается служебное расследование. Возможно, зашла ДРГ, стояла "закладка". Он ее зацепил. Это была граната, скорее всего – Ф-1. При этом не выявлено кольцо гранаты. Остается вопрос, как она туда попала".

У погибшего Героя остались родители. До своего 27-летия Дмитрий не дожил чуть больше месяца.

Дмитрий Борисович Фирсов родился 5 января 1980 года в Грузии. Когда он был еще совсем маленьким, семья переехала в Донецк: там Дмитрий жил до начала войны.

Получил два высших образования.

На фронт ушел добровольцем. С первых месяцев войны воевал в составе батальона "Донбасс". Был задействован в эвакуации украинских бойцов из-под Иловайска.

В конце октября 2014-го проходил службу в 93-й бригаде. Воевал в ДАП, участвовал в боях за "Муравейник" – высоту 93-17 у "взлетки" Донецкого аэропорта.

"Дмитрий четко знал, без пафоса, почему он воюет. У него забрали его дом, он потерял работу и в конце концов семья вынуждена была сначала ездить за ним вдоль передовой, а затем переехать в Винницу. Назвать его патриотом мало, потому что он с первых дней на фронте, в горячих точках. "Фирс" – это душа 93-й, без преувеличения. Вы не поверите, у нас была позиция – высота 93-17. Оттуда он показывал свою квартиру на окраинах Донецка. Мечтал вернуться... Светлый, добрый человек, хороший воин. Реально – профи. Разбирался во многих вооружениях, помогал другим, настраивал. В любой ситуации спешил прийти на помощь", – вспоминал на похоронах "Фирса"его боевой побратим Демьян Хмельницкий.

За годы на фронте Дмитрий успел повоевать во многих горячих точках. В частности, участвовал в боях под Бахмуткой, Новотроицким, Новоселовкой Второй.

Был ранен в ноябре 2014-го во время разведвыхода в окрестностях Старомихайловки. А летом 2015-го получил контузию во время подрыва БМП в боях за Невельское.

Второй подрыв, который произошел во время выполнения боевого задания уже в 2020-м, стал для воина с позывным "Фирс" роковым. 5 марта БМП, на котором находился 40-летний лейтенант, командир взвода механизированного батальона 93-й бригады, неподалеку от поселка Крымское Луганской области наехал на неизвестное взрывное устройство. Дмитрий получил несовместимые с жизнью ранения – и умер на следующий день, 6 марта. Кроме Фирсова, ранения различной степени тяжести получили еще трое защитников Украины.

"Это был бесшабашный человек, в хорошем смысле этого слова. Он был смелым, бесстрашным. Прекрасно владел искусством войны... Я даже не представляю, можно ли вообще заменить такого человека. Это был мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны, обученный управлять людьми и техникой. Действительно воин света. Таких на самом деле немного", – таким помнят "Фирса" побратимы.

В Виннице, где поселилась семья Фирсова, у него остались жена и сын.

Евгений Сергеевич Черных родился 9 января 1991 года в селе Райское на Херсонщине.

Солдат 57-й ОМПБр.

На войну попал в 2014-м. В составе 28-й ОМБр участвовал в обороне Марьинки.

Впоследствии вернулся к мирной жизни и до 2019 года работал в Новокаховском КП "Муниципальная охрана". Впрочем, в январе 2020 года решил снова вернуться на Донбасс – и подписал контракт с ВСУ, присоединившись к 57 бригаде.

8 марта российские наемники неподалеку от поселка Опытное Ясиноватского района обстреляли грузовик, в котором ехали украинские военные, из ПТУР. Трое военнослужащих получили ранения. Для четвертого – Евгения Черных – они оказались смертельными.

У погибшего воина остались родители.

Богдан Александрович Петренко родился 3 января 1997 года в селе Кощеевка Фастовского района Киевской области.

Солдат, старший наводчик гранатометного взвода 72-й ОМБр.

Еще 4 марта в районе поселка Орехово Попаснянского района Луганской области он находился на позиции, которую террористы обстреляли из минометов. Во время обстрела Богдан Петренко получил сверхтяжелые осколочные ранения головы. Воина эвакуировали в военно-медицинский клинический центр в Харькове. Он перенес операцию и находился в состоянии комы. Медики почти неделю боролись за жизнь Богдана, однако безрезультатно: 10 марта, не приходя в сознание, воин умер.

У павшего защитника Украины остались родители, сестра и 3-летний сын.

Виктор Николаевич Солтис родился 2 октября 1986 года в селе Владимировка Петровского района Кировоградской области. Учился в Желтоводском профтехучилище на маляра-штукатура.

В 2017 году подписал годичный контракт с ВСУ. 1 июля 2018-го решил его продолжить.

Нес службу в 131-м отдельном разведывательном батальоне, имел звание младшего сержанта, был командиром боевой машины – командиром разведывательного отделения. Имел позывной "АК".

Погиб в один из самых кровавых для Украины дней первого месяца весны. Утром 10 марта Солтис с побратимами на грузовике ГАЗ-66 попал под вражеский обстрел из ПТУР вблизи поселка Пески. Вследствие прямого попадания снаряда в военный автомобиль 8 защитников получили ранения. Виктор Солтис погиб на месте. Еще один его боевой побратим, Андрей Ведешин, умер во время эвакуации.

Впоследствии в штабе объединенных сил провели реконструкцию этого обстрела с помощью геоинформационной системы. Проанализировав траекторию снаряда, рельеф и место попадания, украинские военные убедились в том, что враг в очередной раз совершил военное преступление – и обстреливал защитников Украины с позиций, расположенных сразу за домами мирного населения.

У Героя остались мать, сестра, жена и двое детей – 8-ми и 1-го года.

Андрей Александрович Ведешин родился 4 февраля 1986 года в селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области. Высшее образование получил в Харьковской национальной юридической академии. Работал участковым инспектором полиции в родном селе.

Контракт с ВСУ подписал в мае 2017 года. Службу нес в 131-м отдельном разведывательном батальоне. Выбрал себе позывной "Бармен".

Во время обстрела российскими наемниками армейского ГАЗ-66 из ПТУР под Песками получил тяжелые ранения. Медики начали эвакуацию воина, однако доставить в госпиталь не успели: в вертолете он умер.

Уже 12 марта, как сообщали СМИ, батальон, в котором служил Ведешин, должен был выйти из зоны ООС. Выезд, во время которого ребята попали под обстрел, был последним в этой ротации.

Андрей обещал матери, что совсем скоро они увидятся.

"Он держался. Крепкий парень был. Хотел вернуться домой, пусть раненым, но живым... Не судьба", – вспоминает один из побратимов воина.

У павшего героя остались мама, старший брат, жена и 8-летняя дочь.

За месяц до гибели Андрей отпраздновал 34-летие.

Илья Николаевич Пережогин (позывной "Князь") родился 13 ноября 1993 года в Молдове. Рано остался без родителей. Поэтому когда Илье исполнилось 9 лет, он вместе с двумя сестрами переехал в Одесскую область – в село Орловка Ренийского района. Там жила его бабушка, которая оформила опеку над внуками.

На войне Илья с 2017 года. Сначала он принимал участие в боевых действиях в составе 56-й ОМПБр и 28-й ОМБр, с 2019-го служил в 131-м ОРБ.

Погиб Илья Пережогин 10 марта 2020 года под Песками Ясиноватского района Донецкой области. Сначала ошибочно сообщалось, что он стал третьим погибшим в ходе утреннего обстрела армейского грузовика, во время которого погибли бойцы 131 ОРБ Виктор Солтис и Андрей Ведешин. Но впоследствии выяснилось, что причиной смерти воина стало пулевое ранение, полученное вечером того же дня во время обстрела российскими наемниками позиций украинских военных.

У павшего воина остались две сестры.

В этом году ему должно было исполниться 27.

Валерий Николаевич Стельмах родился 23 мая 1997 году в городе Мукачево Закарпатской области. Однако с детских лет жил в Мариуполе.

Воевал в составе 54-й ОМБр, в январе 2020-го перешел в ОЗСпП "Азов" – наводчиком орудия гаубичного артиллерийского дивизиона. Позывной – "Близнец".

Умер 16 марта в Мариуполе: у 23-летнего воина остановилось сердце. Накануне смерти Валерий участвовал в футбольном турнире, приуроченном ко Дню добровольца.

"Азовцы вспоминают побратима как честного, ответственного и открытого парня. Он всегда был в хорошем настроении, имел веселый нрав и никогда не отказывал товарищам в помощи", – говорят в пресс-службе подразделения.

После смерти "Близнеца" террористы ОРДЛО взялись распространять фейк о том, что настоящей причиной гибели воина стало якобы заражение коронавирусом. Впрочем, в "Азове" это категорически опровергали.

У защитника Украины остались мать, бабушка и младшая сестра.

Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984 года в Житомире в семье военного. Окончил технологический колледж. Срочную службу проходил в 95-й ОАМБр.

На войну попал по мобилизации 31 января 2015 года. До 2017-го служил в 13-м ОАМБ 95-й бригады. В начале 2018-го подписал со своей бригадой контракт, но с ноября того же года служил уже в 30-й ОМБр. Имел звание сержанта, служил старшим стрелком мотопехотной роты мотопехотного батальона.

19 марта Алексей Золин заступил на боевое дежурство на ВОП вблизи Новоалександровки Попаснянского района. Погиб в этот же день около 19:30 от смертельного пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

У павшего воина остались мать и отец, который тоже принимал участие в АТО, сестра и 3-летняя дочь.

Владимир Сергеевич Мовчанюк родился 11 сентября 1983 года. Жил в селе Андрушевка Погребищенского района Винницкой области. Не женат.

Служил по контракту с мая 2015 года. Младший сержант 57-й ОМБр имени Костя Гордиенко.

Погиб 30 марта под Первомайским Ясиноватского района Донецкой области. Жизнь воина оборвала пуля вражеского снайпера.

"Боль потери сжимает сердце. Каждая капля крови тех, кто сложил голову ради независимости Украины, не дает нам, живым, морального права простить врага. Враг пришел к нам с оружием – и будет уничтожен", – пообещали побратимы погибшего защитника, сообщая о его смерти.

Александр Васильевич Маланчук родился 26 сентября 1998 года в Черновцах в семье военного. В подростковом возрасте занимался спортом, учился в футбольной школе "Буковина". Но свою жизнь, как и отец, Александр решил связать с Вооруженными силами Украины – и вступил в Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, где учился по специальности "Управление действиями механизированных подразделений".

Окончил академию Александр Маланчук летом 2019-го – и сразу же подписал контракт с ВСУ. С 18 июля 2019 года молодой лейтенант служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", командовал 3-м взводом 1-й роты 8-го отдельного горно-штурмового батальона.

31 марта около 23:30 на позициях на Мариупольском направлении в него попал вражеский снайпер. За считанные минуты побратимы забрали раненого лейтенанта с позиции, его срочно доставили в больницу. Но ранение оказалось слишком тяжелым: молодой военнослужащий умер в ночь на 1 апреля.

"Смелый, толковый, умный парень. Саша – молодой человек, который не успел пожить... Очень для нас это трудно. Любая смерть тяжела, но такой молодой, подававший большие надежды, должен был служить и жить дальше, а вот так ушел", – сказал руководитель группы военно-гражданского сотрудничества 10-й ОГШБр Вячеслав Скоряк.

Александр Маланчук пошел учиться на военного, когда война на востоке уже шла. Он сделал сознательный выбор – защищать Украину. И был верен своему выбору до последнего вздоха.

"Война всегда забирает лучших. И на карантин войну не поставишь. Война – она близко, гораздо ближе, чем кажется. Саша, ты навеки останешься в наших сердцах. Навеки останешься в рядах Эдельвейсов. Спи спокойно, друг! Наблюдай сверху за нами. Нет врагу прощения и не будет ни сегодня, ни завтра, никогда. Еще одним ангелом в небесной пехоте стало больше", – написали на странице бригады в день похорон Александра Маланчука.

У погибшего Героя остались родители и сестра.

Алексей Николаевич Куприков (позывной "Леший") родился 13 января 1971 года в пгт Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области. Получил средне-техническое образование.

Знакомые Алексея утверждают: армия никогда не входила в планы мужчины. Однако для него все круто изменила гибель на Донбассе лучшего друга: получив трагическое известие, Куприков решил идти воевать.

С ноября 2018-го он – механик-водитель одного из механизированных батальонов 93-й ОМБр. Практически сразу после подписания контракта Куприков вместе с бригадой поехал в зону проведения ООС. Первую ротацию, с декабря 2018 по июнь 2019-го, воевал под Авдеевкой. Далее была Новоселовка Вторая неподалеку от поселка Крымское Луганской области.

В бригаду Куприков пришел как стрелок-помощник гранатометчика. Однако в ходе службы решил сменить специализацию и стать механиком-водителем – и прошел учебный центр.

"Он отличался от большинства степенностью и взвешенностью. Ведь часто бывает, что люди после "учебки" жалуются: меня, мол, ничему не научили, поэтому я ничего не умею. Леша же наоборот, даже если чего-то и не знал, основательно и вдумчиво старался разобраться в деталях, как что работает, как лучше починить технику. И у него это очень хорошо получалось. Был спокойный, рассудительный, интересовался своей работой. С ним было легко служить. Очень жаль терять таких людей", – написали об Алексее на странице бригады.

Побратимы дали Алексею позывной "Леший". Вспоминают: он очень любил леса, знал о них все и учил товарищей искусству выживать в самой непроходимой чаще.

"Добрый. Чуткий. Трудолюбивый. Он не боялся смерти", – говорит один из побратимов "Лешего", который воевал с ним в Авдеевке.

И смерть Алексея таки настигла. 9 апреля позицию, на которой находился Куприков, обстрелял враг. Алексей получил множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он так и не смог выполнить обещание, данное 19-летнему сыну буквально накануне – приехать домой: в апреле боец должен был уйти в отпуск.

У Алексея Куприкова остались мама, гражданская жена, сын и сестра, которая также служит в 93-й бригаде.

Леонид Леонидович Скакуненко (позывной "Барон") родился 22 апреля 1987 года в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. Имел среднее образование.

Был призван по мобилизации в Национальную гвардию Украины в 2014 году. Впоследствии подписал контракт с ВСУ. В 93-ю бригаду пришел в сентябре 2017 года, наводчиком мехбатальйона. Воевал уже третью ротацию, прошел бои под Новотроицким, Новоселовкой Второй, в окрестностях Крымского.

Погиб Леонид на боевом посту – на одной из позиций бригады под поселком Крымское. Во время вражеского обстрела из РПГ воин получил ранения, ставшие смертельными.

"Барон" был настоящим героем: самоотверженным, патриотичным. Он положил жизнь, воюя с российскими оккупантами на одном из самых сложных участков фронта", – говорят о Леониде Скакуненко в родной бригаде.

"Это очень большая потеря для нас. Леня был нам действительно братом. Все знают, каким искренним человеком он был, как он всем помогал всегда. Каким дисциплинированным был, как ответственно относился к своим обязанностям. Буквально вчера еще заходил к ребятам... Они задают вопросы: почему он, почему так?.. Хочу рассказать, каким он героическим был. 20 марта этого года Леня с напарником отбили атаку врага. Уберегли побратимов от гибели. Он огромный вклад внес в приближение нашей победы – и мы продолжим за нее бороться. К сожалению, уже без него", – сказал над гробом павшего воина его командир.

У Леонида Скакуненко остались жена, сын от первого брака и сестра.

Он не дожил 10 дней до своего 33-летия.

Игорь Викторович Вивчаренко родился 23 сентября 1996 года в селе Коробчино Новомиргородского района Кировоградской области во многодетной семье. Кроме Игоря родители воспитывали еще четырех сыновей и одну дочь.

В 2013-м Игорь Вивчаренко окончил школу, а в 2017 году получил диплом бакалавра в ЦГПУ имени В. Винниченко: юноша учился на факультете физического воспитания. Однако связать свою жизнь он решил не со школой, а с армией – 1 апреля 2019 года подписал контракт с ВСУ.

Служил в 3-м ОП СпН, был оператором группы спецназначения.

Погиб Игорь Вивчаренко в Донецкой области. Только не в бою, а на полигоне. Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке 14 апреля около 11:40 в канале миномета 82-мм калибра взорвалась мина. Восемь бойцов в результате разрыва миномета получили телесные повреждения различной степени тяжести. Девятый – Игорь Вивчаренко – погиб.

"Ваша семья вoюет вместе с нами с первых дней. Вы все свoими мыслями с 14-гo года рядом с нами: и там, под Изварино, и везде. Надеюсь, чтo наша большая семья станет еще ближе. Игорь был настоящим воином. Я прошу у вас прощения. И благодарю за то, что воспитали такого парня", – обратился во время церемонии прощания с воином к семье Игоря Вивчаренко кoмандир 3-гo OП СпН им. князя Святoслава Храбрoгo, пoлкoвник Александр Трепак.

Андрей Владимирович Шинкарук родился 16 июля 1991 года в Любомле Волынской области. На войне – с 2014 года, защищать Украину начинал в составе 1-го ОМПБ "Волынь".

Первое образование Андрей Шинкарук, судя по информации в его профиле на Facebook, получил в Национальном транспортном университете в Киеве. Но впоследствии он решил строить карьеру военного. Летом 2019 года Андрей Шинкарук закончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного по специализации "Управление действиями подразделений механизированных войск".

После выпуска молодой офицер служил в составе 28-й ОМБр в должности командира мотострелкового взвода – с июня 2019 года.

"Он выучился на офицера и пришел к нам командиром взвода. Планировал связать свою жизнь с армией. Личный состав, его подчиненные говорят, что Андрей был хорошим командиром, слышал, понимал людей. Очень тепло о нем отзываются. Пользовался авторитетом среди военнослужащих", – говорят в бригаде.

"Он был настоящим патриотом, профессионалом своего дела, старательным курсантом, ответственным и мужественным офицером", – вспоминает начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.

20 апреля 2020 года в результате вражеских обстрелов в Донбассе Андрей Шинкарук погиб.

"Противник открыл обстрел по нашим позициям вблизи Марьинки из противотанкового гранатомета. Андрей перемещался, проверял свои позиции, когда неподалеку упал снаряд. Осколками ему посекло правый бок. Там множественные осколочные ранения. Их очень много было, они оказались несовместимы с жизнью. Андрей Шинкарук погиб на месте", – сообщила пресс-офицер 28-й ОМБр Алина Демченко.

"Жизнерадостный, милый и воспитанный мальчик. Уже который день не могу поверить в то, что тебя больше нет в живых", – с болью вспоминает волонтер из Любомля Ольга Савош, которая знала Андрея еще со времен его службы в добробате и боев в Дебальцево, где он тоже воевал.

Погибшему воину было 28 лет. Он не успел создать семью.

В бригаде обещают: о павшем побратиме не забудут, а за его смерть – отомстят.

Алексей Васильевич Лисин родился 30 марта 1990 года в селе Горькое Гуляйпольского района Запорожской области.

Работал дальнобойщиком на одной из фирм в городе Днепр. Пережил большую трагедию: в пожаре потерял сразу двоих родителей. Дом, в котором жил и Алексей, тогда сгорел полностью. Из-за этого, как вспоминают побратимы Алексея, он мечтал, как однажды вернется с войны и отстроит родительский дом. А еще – он собирался жениться на любимой девушке Лилии, которая ждала воина дома.

Контракт с ВСУ Алексей Лисин подписал в прошлом году. И сразу же вместе с 93-й бригадой оказался на горячем Авдеевском направлении. Во вторую ротацию он попал на Луганщину.

28 апреля 2020 года Алексей Лисин находился на боевом посту – неподалеку от участка разведения №2 "Золотое". В тот день, к вечеру, враг начал обстрел. Сначала – в направлении КПВВ "Золотое", где один из выпущенных снарядов чуть не попал в автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска", который ехал из Золотого-4 в село Катериновка. Позже враг начал стрелять по позициям 93-й ОМБр. От полученных во время обстрела осколковых ранений Алексей Лисин умер.

"Почти ровесник государства, за которое погиб... Он был спокойным и добрым. Мечтал поскорее вернуться к любимой", – вспоминают про Алексея побратимы.

Кроме невесты, Алексея Лисина дома ждали старенькая бабушка, старшая сестра и младший брат, а также 12-летняя дочка от первого брака.

"Холодноярцы оплакивают смерть побратима вместе со всеми его близкими. Это также непоправимая потеря для нас. Больше всего сейчас мы жаждем мести – и обязательно получим желаемое", – обещают воины 93-й бригады.

Менее чем за месяц до гибели Алексей Лисин отметил день рождения: воину исполнилось 30 лет.

Дмитрий Павлович Кузьменко ("Кузя") родился 28 марта 1991 года в селе Райки Бердичевского района Житомирской области.

Выпускник факультета подготовки кадров для Государственной пенитенциарной службы Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. В вуз на бюджет юноша поступил собственными силами и, как вспоминают его друзья, за все время обучения ни разу не заплатил за успешную сдачу экзаменов и зачетов. Ключевыми чертами характера Дмитрия были честность и обостренное чувство справедливости.

После обучения Кузьменко устроился в исправительную колонию, но работать долго там не смог: реалии пенитенциарной системы в Украине слишком сильно противоречили его принципам.

"Человек-гранит! Ответственный, принципиальный и бескомпромиссный, что касалось совести и закрытых глаз... После вуза пошел работать в колонию, но там точно надо быть слепым, а он так не смог. Бросил то дело и начал свой путь в спецназовцы, тернистый, тяжелый и исключительно собственными силами!" – рассказывал OBOZREVATEL друг Дмитрия Андрей Нестеренко.

Именно жизненные принципы, безграничная любовь к Украине и увлечение работой спецназовцев, которые вместе с другими воинами встали на защиту страны, в конце концов привели Дмитрия в ССО. Вместе с побратимами он выполнял сложнейшие задачи во многих уголках зоны АТО/ООС, в том числе, и на временно оккупированных территориях.

Дмитрий никогда не жаловался. Как вспоминают воины, с которыми он пересекался в разные периоды войны на Донбассе, Дмитрия отличала какая-то сверхъестественная скромность. Бывшая разведчица "Айдара" Адриана Сусак вспоминала, как, получив во время одного из боевых выходов серьезную контузию, он на ее вопрос, чувствует ли тошноту, ответил однословно "немного" и закрыл тему.

Несмотря на многочисленные рискованные операции и бои на войне, погиб Дмитрий Кузьменко во время учений. 13 мая неподалеку от Краматорска он вместе с побратимом, не менее опытным спецназовцем Андреем Суприганом, погиб во время выполнения учебно-боевой задачи: военнослужащие отрабатывали десантирование в воду с малой высоты, которое считается одним из самых сложных маневров. В ходе выполнения десантирования что-то пошло не так. И Дмитрий, и Андрей погибли.

По данным СМИ, оба они несли службу в 47-м отдельном отряде спецназначения.

Андрей Валерьевич Суприган родился 2 сентября 1990 года во Львове. Отец будущего спецназовца – кадровый военный – в свое время участвовал в миротворческой миссии в Косово. Наверное, именно его рассказы и авторитет привели к тому, что сын очень рано определился с будущей профессией и решил связать жизнь с армией.

Первой ступенькой на пути к цели стал Лицей имени Героев Крут во Львове. Способного ученика там вспоминают до сих пор. Далее – обучение в Академии сухопутных войск, где Андрей получил диплом по специальности "Управление действиями подразделений военной разведки и специального назначения". А затем – желанная служба в ССО. И война.

Сначала Суприган попал на фронт с 54-м разведбатом, куда был распределен после завершения обучения. Позже он перешел в одно из подразделений ССО. Как сообщают СМИ – в 47-й отряд спецназначения. Известно, что перед гибелью он был заместителем командира своего подразделения.

За годы войны Андрей не раз доказывал свой профессионализм и патриотизм. Был отмечен многочисленными наградами – включая Орден Богдана Хмельницкого II и III степени. Эти награды за проявленные в боях мужество и героизм воину вручили в 2015-м и 2016-м годах.

За плечами у опытного спецназовца – бои в районе Кутейниково, Верхнеторецка, Кряковки, Гранитного, Степановки, Водяного, Широкино, Дебальцево, а также многочисленные выходы на оккупированные территории.

Он множество раз мог пасть в бою, но судьба распорядилась иначе. Андрей Суприган погиб вместе с боевым побратимом Дмитрием Кузьменко, отрабатывая десантирование на воду с малой высоты под Краматорском.

Александр Витальевич Карпика родился 25 марта 1996 года в селе Буды Тростянецкого района Винницкой области, рос в многодетной семье.

Образование получил в Немировском профессиональном лицее, который окончил в 2015 году. Однако по специальности работать выпускник не стал. Уже весной следующего года Александр решил идти служить в армию: контракт с ВСУ он заключил 30 марта 2016 года.

Старший солдат Карпика служил химиком отделения радиационной, химической, биологической защиты 12-го инженерного полка. И, как вспоминают его побратимы, воевать собирался до победы. Они говорят: Александр всегда первым вызывался на выполнение любых, даже самых опасных задач – и выполнял их с максимальной отдачей.

13 мая 2020 года Александр Карпика с другими военнослужащими выполнял серьезную задачу неподалеку от участка разведения №2 в Золотом – под селом Екатериновка. В это время враг открыл огонь по украинским воинам и ранил сразу троих. Самым сложным оказалось ранение у Александра: пуля вражеского снайпера "прошила" его насквозь в районе живота, повредив на своем пути крупные кровеносные сосуды. Спасти жизнь молодому воину не удалось.

Незадолго до гибели Александру исполнилось 24 года. Собственную семью он создать не успел. Дома у парня остались мама, отчим, два младших брата и сестра. Вскоре они надеялись увидеть Александра: его ротация на Донбассе подходила к концу.

Сергей Леонидович Губанов ("Седой") родился 21 июня 1975 года в городе Стаханове Луганской области.

Срочную службу проходил в 95-м ОМБр. В 1999 году окончил Донецкий институт внутренних дел, а в 2004-м получил диплом Национальной академии внутренних дел.

В милиции – с 1995 года. Начинал Губанов оперативником уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции и двигался по карьерной лестнице до должности начальника Луганского городского управления МВД. Непосредственно перед войной он возглавлял Ленинский райотдел МВД в Луганске.

Когда летом 2014-го в Луганске сепаратисты и их кураторы из России начали захватывать админздания – в участок к Губанову тоже пришли, требовали сдать оружие. Он отказался. Тогда его вместе с другими офицерами милиции взяли в плен. Губанов потом вспоминал: за время, которое они провели у боевиков, их пытали и имитировали расстрел, требовали рассказать, где спрятано оружие. Милиционеры выстояли: в конце концов их удалось освободить. А через несколько дней после освобождения все они начали замечать слежку возле своих домов и узнали, что их внесли в расстрельный список.

В случае с Губановым трагичности ситуации добавляло еще и то, что он, патриот до мозга костей, вынужден был выбирать между государством и родным человеком. По данным Украинского института национальной памяти, отец Губанова позицию сына не разделял и даже записался в так называемое "ополчение".

Сергей уехал из оккупированного города и отправился защищать свою землю с оружием в руках. 6 лет на фронте – без ротаций. Освобождал Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, который стал для семьи Губанова второй малой родиной. Мечтал освободить родной Стаханов. И, отвечая на вопрос, почему бросил дом, неизменно говорил: "Не могу жить среди ублюдков".

С 2015 года Сергей Губанов был командиром батальона "Луганск-1".

20 мая 2020-го полицейские под руководством Губанова выехали выполнять задачи командования штаба ООС. Группа должна была патрулировать населенные пункты на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, от поселка Кряковка до Станицы Луганской. В задачи группы входило не допустить проникновения на подконтрольную территорию вражеских ДРГ, перекрыть контрабанду и обеспечивать правопорядок.

Около 21:30 неподалеку от смт Трехизбенка автомобиль, в котором ехал Сергей, подорвался на взрывном устройстве. Трое бойцов получили тяжелые осколочные ранения. За их жизнь боролись врачи. А комбат, несокрушимый "Седой", погиб.

Очень смелым воином и заботливым командиром запомнили его бойцы "Луганска-1". Он был для них не столько руководителем, сколько отцом, который собственным примером показывал, что такое любовь к своей стране и жертвенность в ее защите.

В 2016 году за проявленное мужество и воинскую доблесть Губанов был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. 21 мая 2020 был удостоен звания Героя Украины – посмертно.

У него остались больная мама и жена.

Евгений Николаевич Сафонов ("Сафон") родился 25 ноября 1988 года в городе Павлоград Днепропетровской области. Окончил среднюю школу №8.

По образованию – электрогазосварщик: в 2007 году Евгений окончил Западно-Донбасский профессиональный лицей в родном городе. После учебы работал на ряде павлоградских предприятий. Последнее место работы – ШУ "Терновское", входящее в структуру ДТЭК "Павлоградуголь". Там Евгений устроился горняком по ремонту горных выработок на участке конвейерного транспорта.

Еще в 2014 год он на протяжении определенного времени воевал в составе добровольческого батальона "Айдар". Затем вернулся к мирной жизни. Но впоследствии снова решил идти защищать Украину: с 30 января 2019 года служил по контракту в 93-й ОМБр – номером расчета противотанкового артиллерийского взвода противотанковой артиллерийской батареи противотанкового артиллерийского дивизиона бригады.

Успел повоевать под Авдеевкой. А во время второй ротации выполнял задания на Луганском направлении. По словам командира, Евгений был одним из лучших наводчиков в подразделении.

21 мая 2020 года около 4 утра грузовик, в котором ехали военнослужащие 93-й ОМБр, попал под обстрел под населенным пунктом Крымское: враг ударил запрещенными Минскими договоренностям 120 мм минами. В результате обстрела 5 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. А Евгений Сафонов погиб.

"Он знал, что нас подобьют. Никогда такого не было, сказал - я чувствую, что будет что-то не то. Парня от себя пересадил, как чувствовал, на другую сторону. Ему спас жизнь. Но он знал, просто знал. А так он всегда улыбался. Когда ехали, просил, чтобы на похоронах все смеялись, никто не плакал", - вспоминал на похоронах Евгения военнослужащий 93-й механизированной бригады с позывным "Бец".

У Евгения Сафонова остались мама, брат, жена и двухлетний сын.

Виталий Николаевич Лимборский родился 20 марта 1996 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области.

По специальности – железнодорожник: закончил ПТУ №12 в родном городе. Однако работу выбрал для себя никак не связанную с железной дорогой: безумно влюбленный в спорт, он тренировал юных будущих футболистов до того момента, когда его призвали на военную службу.

Служить Виталий начинал в 363-м отдельном батальоне охраны и обслуживания оперативного командования "Юг", который дислоцируется в Одессе. Там решил подписать контракт с ВСУ. И именно там командование, разглядев потенциал и жажду защищать родину в молодом парне, направило Виталия для прохождения курса сержантской подготовки в один из учебных центров Вооруженных сил Украины.

Когда воин получил звание младшего сержанта, его отправили в распоряжение 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Непосредственно перед выходом бригады в зону проведения ООС Лимборского назначили командиром отделения. Побратимы вспоминают: на войну он рвался сам. Потому что гордился своей причастностью к украинской армии и возможностью защищать Украину.

Как признавался сам молодой командир в мини-интервью, которое у него взяли после вручения погон, для него было очень важно, что родные гордятся им. Особенно радовался из-за гордости мамы. Мечтал, что когда-нибудь станет образцом и примером для подражания для единственного младшего братика.

Но не судьба. 26 мая Виталий Лимборский заступил на боевое дежурство на одной из позиций бригады неподалеку от Марьинки. Молодой сержант как раз вел наблюдение у бойницы, когда в него выстрелил вражеский снайпер. Пуля попала в голову, не оставив шансов...

Похоронили Героя 29 мая в родных Субботцах.

Леонид Цезаревич Добрянский ("Старый") родился 31 июля 1974 года в городе Ружин Житомирской области. Жил с семьей в Киеве.

На срочную службу Леонид пошел в 1992 году. Находясь в армии, окончил школу прапорщиков. Однако строить карьеру военного не стал, предпочитая более мирную профессию.

С января 2010 года Добрянский работал на госпредприятии "Антонов", плавил металл и сплавы, получил 4-й рабочий разряд.

Как только началась война, ни о какой "отсидке" в тылу для Леонида и речи не было. Ушел на фронт в числе первых добровольцев. Через военкомат в 2014 году попал в 72 ОМБр. Во время боев за Червонопартизанск Луганской области получил тяжелую контузию. После лечения снова вернулся на войну.

Осенью 2015-го Леонид Добрянский перешел в 30 отдельную механизированную бригаду имени Князя Константина Острожского. И уже с этим подразделением воевал следующие 5 лет, пройдя вместе с родной бригадой немало горячих точек и выполняя самые сложные задачи. Перед гибелью "Старый" командовал отделением взвода управления разведывательной роты 30 отдельной механизированной бригады.

Вечером 13 июня 2020 года наблюдательный пункт под Попасной на Луганщине, на котором находился "Старый", враг начал обстреливать из минометов. Во время обстрела Леонид получил контузию, но остался на позиции и продолжил бой. В бою воин и погиб: вражеская мина залетела в блиндаж и взорвалась, изувечив тело героя. Побратима "Старого", который находился вместе с ним в блиндаже, спас бронежилет. А еще, как утверждают те, кто своими глазами видел причиненные снарядом разрушения – чудо.

"Он участвовал во многих операциях по захвату заложников. Надежный человек. На него можно было положиться", - так описывал "Старого" в разговоре с журналистами командир батальона 72-й механизированной бригады Виктор Скатерной.

"Опытный, смелый, ему доверяли и уважали как командиры, так и боевые побратимы, на него можно было положиться, один из лучших бойцов. Он никогда не отказывал в помощи. Заботился обо всех, даже находясь в отпуске, Леонид всегда сдавал кровь в госпитале для раненых собратьев. "Как я могу не служить, если служат молодые ребята? Кто их будет учить, передавать опыт?" – всегда повторял Леонид, вспоминают его побратимы из 30 ОМБр.

Из-за постоянной, почти отеческой заботы о младших фронтовых товарищах, Добрянский и получил позывной – "Старый".

В бригаде говорят: в июле Леониду должно было исполниться 46 лет. Тогда же у мужчины подходил к концу очередной контракт. "Старый" мечтал вернуться домой, выдать замуж 24-летнюю дочь, побыть немного с любимой супругой – и снова вернуться на Донбасс, к своим, чтобы продолжить воевать – до победы.

Но не судьба.

Похоронили Героя в Киеве, на Аллее Славы Лукьяновского военного кладбища.

Илья Николаевич Струк родился 1 августа 1995 года в селе Летничье Владимир-Волынского района Волынской области.

Защищать Украину от российской агрессии он отправился в числе первых, еще в 2014-м. Тогда ему было всего 19 лет.

Матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты, он служил в подразделении гранатометчиком.

"Человек-война. Седьмой год на фронте, с которого так и не вернулся", – позже будут писать о воине те, кто его знали.

Погиб морпех 17 июня 2020 года. В этот день враг снова нарушил режим полного прекращения огня. Согласно официальному сообщению командования ВМС ВСУ, Струк находился на боевом дежурстве на одной из позиций подразделения. Жизнь его оборвала пуля вражеского снайпера.

Виктор Мартыненко, священник Владимир-Волынской и Турийской епархии ПЦУ, вспоминает: Илья был очень верующим человеком. Настолько, что вынашивал планы стать священником. Поэтому, отслужив два года в Донбассе, взялся получать духовное образование в Почаевской семинарии.

"Помню, рассказывал, что никому там не говорил об участии в АТО – чтобы не назвали "братоубийцей", так как царит там сплошной "русский мир". Затем перевелся на заочное обучение, – надо было помогать маме, которая тяжело болела. Впоследствии снова пошел в армию. И вот – нет уже Ильи, снайперская пуля оборвала его жизнь. Не будет ни бракосочетания, ни священничества, ни семьи – ничего, о чем мечтал", - написал после страшного известия Мартыненко на своей странице в одной из соцсетей.

"Он был одним из самых искренних людей, которых я знаю. Умел слушать. Был набожным человеком. Не скажу, что парень был душой компании, но он всегда поддерживал все наши начинания. Мы с ним жили в одной комнате. И когда речь шла о том, чтобы скинуться и купить что-то, чтобы украсить наш быт, Иллюха был только за. Он всегда был, как говорят, "за любой кипишь, кроме голодовки", – вспоминает близкий товарищ погибшего воина Андрей.

По словам побратима Ильи, юноша был полон желаний и планов, хотел связать жизнь с армией и собирался создать семью.

"Последние полгода Иллюха начал активно заниматься спортом. Бегал, приводил себя в порядок, потому что планировал свадьбу... Собирался поступать на офицера. Со стороны начальства у него был "зеленый свет"... Ему не хватило буквально месяца до поступления. Документы он уже подал. И не успел", – рассказал товарищ.

Как вспоминают друзья погибшего воина, с Ильей было просто. Он никогда не избегал работы, не искал отговорок, а брал и делал. Юноша всегда готов был прийти на помощь. И очень любил пошутить, хотя его чувство юмора понимали не все.

"Брат, мы никогда не забудем тебя! И сделаем так, чтобы враг тоже запомнил!" – пообещали, прощаясь с погибшим товарищем, воины 503 ОБМП.

Похоронили 24-летнего Героя на кладбище села Поничев. Земляки прощались с ним, как и полагается прощаться с воином: опустившись на колено.

Богдан Сергеевич Коваленко ("Гулливер") родился 2 января 1998 года в пгт Новая Водолага Харьковской области. Окончил Нововодолажскую гимназию. Был единственным сыном в семье.

Контракт с Вооруженными Силами Богдан подписал, когда ему исполнилось 19 - в 2017 году. После 4-месячной подготовки в 169-м учебном центре "Десна" молодой контрактник отправился в 54 бригаду - подразделение, с которым с тех пор не расставался до самой смерти.

Службу старший солдат Богдан Коваленко нес во 2-м разведывательном взводе 1-го мехбатальона 54 ОМБр имени Гетьмана Ивана Мазепы. Из-за высокого роста и крепкого телосложения побратимы дали молодому воину позывной "Гулливер". Журналистам они рассказывали: Богдан Коваленко после завершения контракта мечтал стать спецназовцем.

В 2019-м в семье Богдана случилось горе: умерла мама. У парня остался отец и бабушка, которой исполнился 81 год.

Погиб воин 18 июня под Авдеевкой, во время боевого дежурства. Около 22 часов Богдана смертельно ранил вражеский снайпер, открывший огонь со стороны оккупированного Спартака.

"Он вышел из бойницы посмотреть, включил тепловизор. А у него наверху там есть кнопка. И она, значит, мигнула... Снайпер его даже не видел. Он бил наугад. На вспышку. Я стоял метрах в десятки за углом. Услышал сначала разрыв пули, а потом - как Богдан упал. Полез за ним... Когда вытащили, он еще был жив. А на полпути к городу – все", – вспоминал об обстоятельствах трагедии побратим Богдана Коваленко, который в разговоре с журналистами "5 канала" представился Стасом.

После гибели Богдана один из его родственников, убитый горем, писал в соцсетях, что парня, мол, обманули, что контракт он подписывал с условием, что на Донбасс его не отправят. Впрочем, страница Богдана в Facebook эти утверждения опровергает. "Боритесь – и поборете. Вражеской кровью землю окропите", - писал Богдан в одном из последних своих постов. Поэтому он точно знал, почему и за что воюет.

"Лучшим, самым лучшим он останется в наших сердцах. К сожалению, не уберегли. Он нас всех оберегал, а мы - нет", - говорила журналистам в день прощания с Богданом Елена Степанюк, которая служила с "Гулливером" в одном подразделении.

Похоронили Героя в родном селе.

Иван Мирославович Дедюх родился 21 января 1983 года в городе Тернополь.

Защищать Украину отправился еще в 2014 году. Воевал в составе 24 отдельного штурмового батальона "Айдар", входящего в состав 53 отдельной механизированной бригады имени Князя Владимира Мономаха.

Прошел немало горячих точек войны на Донбассе. В частности, участвовал в боях за Дебальцево.

Война для Ивана закончилась 27 июня 2020 года. Тогда, как сообщили позже в "Айдаре", он занимался инженерным оборудованием позиций. И вдруг раздался взрыв. Вследствие разрыва неизвестного боеприпаса Иван получил множественные осколочные ранения. Они оказались несовместимыми с жизнью: спасти воина не удалось.

Родственница воина Диана Довгань в день смерти Ивана уточнила обстоятельства гибели военнослужащего. "Он был в землянке, попал снаряд и блиндажом завалило", - написала она в комментариях к собственному сообщению о смерти Дедюха в Facebook.

"Иван был родом из Тернополя, на войну пришел еще в далеком 2014 году, отстаивать права Украины и украинских граждан. Всегда был ответственным человеком, служил командиром отделения, умело управлял своим маленьким подразделением, за что его уважали побратимы. Теперь ему навсегда 37, и он навечно останется воином небесной роты батальона "Айдар", – написали товарищи павшего воина на странице батальона.

Гибель Ивана Дедюха поразила многих. Из отрывочных воспоминаний, которыми делятся те, кто знал Ивана, формируется образ воина: храброго, патриотичного, нацеленного воевать до победы Украины.

"В начале года к нам приезжал отец Андрей Любунь – настоятель часовни-пантеона погибшим воинам в АТО в селе Лишня Кременецкого района. А с ним был Иван Дедюх, ветеран АТО/ООС. Так случилось, что они у меня остановились, и мы вечером долго сидели на кухне, до ночи говорили о жизни и о войне. О том, что нужно сделать, чтобы ее прекратить. И Иван сказал: "Я снова подпишу контракт, потому что нужно защищать страну"... И вот его нет... Сердце разрывается от боли... Сочувствуем. Ему было 37 лет, как и моему сыночку Игорю", – вспоминает об "айдаровце" мама еще одного павшего защитника Украины Людмила Житникова из Чернигова.

"Не могу поверить... Мы виделись только один раз, в 2015, когда Иван с волонтером Василием Романским приезжал к нам домой, чтобы забрать сделанную для него "Кикимору". Недавно Вася позвонил, спросил, есть ли у меня хотя бы что-то, потому что Иван собирается на фронт, а ему на рукава "кикиморы" не хватает сетки. Вспомнила, что есть у меня в школьной мастерской почти готовая накидка, с которой можно вырезать на рукава. Передала... Это было 11 июня... Проклятая война! Покойся с Богом" , – прощалась с погибшим волонтер Оксана Бурега.

"Такой был смелый, только на нуле все время, ни в какие тылы. Что случилось, как? Царство небесное. Покойся, Иван", – вспоминает еще один знакомый воина.

А "айдаровцы" обещают поквитаться с врагом за смерть побратима. И продолжить бороться за победу - увы, уже без него.

Олег Олегович Шило родился 5 апреля 1991 года в Киеве. После школы получил среднее специальное образование. В 2009-2010 году служил срочную службу в 138-й радиотехнической бригаде в г. Васильков Киевской области.

Когда началась война, Олегу Шило только-только исполнилось 24. Он в числе первых добровольцев отправился "штурмовать" военкомат. Однако тогда попасть на фронт парню не удалось: из-за проблем со здоровьем, усиленных случившейся в семье трагедией, юноша не смог пройти медкомиссию в "Десне".

Он на несколько лет вынужден был отложить желание защищать родину – занимался собственным здоровьем, был разнорабочим...

Попасть в украинскую армии Олегу Шило удалось значительно позже – 26 декабря 2019 года он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины, попал в 30 ОМБр стрелком-помощником гранатометчика. И с марта 2020-го наконец поехал на Донбасс.

"Олег пришел к нам в декабре 2019-го. Это была его первая ротация в зону проведения ООС. Мотивация у него была огромная: он стремился защищать Украину, больше всего хотел, чтобы война поскорее закончилась. Он был настоящим патриотом. И в его случае финансовая составляющая вообще не имела значения: он пошел служить не из-за зарплаты. Хотел, чтобы перестали гибнуть люди... И в конце концов – погиб сам. Не уберегли его", – рассказал Роман, заместитель командира роты, в которой служил Олег Шило.

Побратимы вспоминают: Олег максимально ответственно относился к выполнению служебных обязанностей. Хватался за любую возможность научиться чему-то новому, обладал веселым нравом и был очень искренним.

"Он добряк был. Товарищу, побратиму последнее отдавал, не был жадным совершенно. Была у него одна специфическая черта: он мог вывести из себя пару секунд – за словом в карман никогда не лез. Хотя дисциплина у него была на высшем уровне. За все время не было даже дисциплинарного взыскания", – вспоминает Роман.

В последнее время мужчина очень увлекся здоровым образом жизни. Отказался от вредных привычек. Вместе с главным сержантом взвода начал активно заниматься спортом. Прямо на позиции они создали собственный импровизированный "спортзал" – и минимум через день ходили туда качаться.

"Некоторое время назад Олег сделал себе татуировку: набил на животе трезубец. И постоянно говорил, что хочет связать свою жизнь с армией. Мечтал двигаться вверх по военной лестнице – и до победы, и после нее", – вспоминает Роман.

Жизнь Олега Шило оборвалась 8 июля. В тот день он вместе с собратьями занимался обустройством позиций – как вдруг враг начал обстреливать украинских военных.

"Они как раз обустраивали фортификационные сооружения, когда начался обстрел. И под прикрытием пулемета начал работать вражеский снайпер, который попал в Олега. Пуля раздробила ему левую руку, пробила легкие и прошла под сердцем... Выносил его с позиций главный сержант взвода, с которым Олег спортзал строил... Ребята оказали ему первую домедицинскую помощь. А медики еще полтора часа боролись в реанимации при жизни Олега – и не смогли его спасти", – рассказал Роман.

29-летний военный так и не создал семью – не сложилось. Незадолго до подписания контракта он пережил мучительный разрыв с любимой девушкой. Найти новую любовь Олег не успел: с декабря прошлого года, когда подписал контракт, военный больше не расставался со своим подразделением. И так ни разу и не съездил домой.

Погибшего Героя похоронили в Киеве на Аллее героев на Берковецком кладбище 11 июля. У него остались мама, отчим и сестра.

Тарас Тарасович Матвиив родился 18 февраля 1989 года в Волынской области, с раннего детства жил в городке Жидачев на Львовщине. Был единственным ребенком у родителей.

Тарас достаточно рано определился с профессией – и после школы поступил на факультет журналистики ЛНУ имени Ивана Франко. После выпуска в 2011-м Матвиив около года проработал корреспондентом на ТРК "Ера", после примерно столько же – на телеканале TVi. Также Тарас был активным блогером в изданиях "Дивись. Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин".

А осенью 2013-го его жизнь круто изменилась: началась Революция Достоинства, которую Тарас Матвиив прошел от первого и до последнего дня вместе с 3-й сотней Самообороны Майдана. Был также сокоординатором "Поисковой инициативы", которая занималась розыском людей, пропавших без вести за время Революции Достоинства, входил в ГО "Украинская галицкая ассамблея" и основал ГО "Народный легион".

"Тарас Матвиив - тот человек, который нес в себе очень яркий свет. Он был факелом, который всегда впереди. Он это понимал, этого хотел, он любил это, и ему это удавалось. За ним хотелось идти. К нему притягивало. Всех… Тарас Матвиив - человек действия. Он не умел стоять на месте. Не мог. Он вел, он подталкивал. И требовал! И никогда не был половинчатым. И никогда не лицемерил", – вспоминает журналистка Анна Герич.

"Наиболее яркая его черта – принципиальность во всем. Он был довольно известным активистом против незаконных рубок и несмотря на то, что эта тема тяжелая (потому что это коррупционные схемы, это опасность физического вреда активистам и т.д.), он ее не оставлял и не боялся ставить неудобные вопросы любому. Он оставался принципиальным и за время своего депутатства, что тоже немаловажно… Мне бы очень хотелось, чтобы люди помнили о нем не только как о Герое-Защитнике, который не остался в стороне вызова, который бросили Украине, но и как о просвещенном мужчине и сознательном гражданине, который всегда и на любом месте боролся за справедливость", - делилась воспоминаниями с журналистами однокурсница Тараса Валерия Печеник.

Когда началась война на Донбассе, Тарас Матвиив не смог оставаться дома. Некоторое время волонтерил, а с весны 2015 года присоединился к добровольческому батальону "Карпатская Сечь", с которым успел повоевать в Песках, Водяном, Опытном, Первомайском.

В 2015 году Тарас стал депутатом Жидачевского райсовета 7 созыва от Украинской Галицкой партии. Активно занимался военно-патриотическим воспитанием. И – стремился вернуться на фронт. Многие уверены, его туда влекло желание отомстить за погибших побратимов.

"У меня не стоит цель дорасти до генерала. У меня цель на своем уровне, как командира взвода, просто работать качественно, выполнить свой долг до конца и "воздать" противнику за всех товарищей, которых я потерял", - говорил сам Тарас

При этом он был убежден: главной мотивацией для воина должна быть все-таки не месть.

"Не сломаться в армии может только тот, кто имеет стержень. Кого печет внутренний огонь. Ведь трудно удерживать внутренний баланс в разбалансированной среде сегодняшнего войска. Обязанность, профессиональная честь, идеологические убеждения – это светлые виды мотивации. Месть врагам, превосходство, гнев из-за потерянных братьев – темная мотивация", - считал он.

В сентябре 2018-го Тарас Матвиив совершил судьбоносный шаг: поступил на курсы лидерства Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, чтобы стать офицером Вооруженных сил Украины. В декабре 2019 года, после завершения обучения, был направлен на службу в 24 ОМБр имени короля Даниила.

10 июля 2020 года младший лейтенант Тарас Матвиив находился на позициях бригады возле села Троицкое Луганской области. Тем вечером противник снова начал обстреливать позиции украинских воинов.

"Боевики начали обстрел по позициям сначала из стрелкового оружия, затем начали "бить" из минометов и артиллерии. Во время обстрела снаряд российских наемников попал недалеко у блиндажа, а здесь невероятная жара, поэтому все сразу начало гореть. Немного присыпало двух парней, они начали друг другу помогать. Тарас побежал помогать побратимам, а когда вывел их в безопасное место, около него взорвалась мина. Очень близко. Шансов выжить не было", – так описывал гибель Тараса пресс-офицер 24 королевской бригады Назар Ильницкий.

Тарас Матвиив скончался от полученных множественных осколковых ранений во время эвакуации. У него остались больные родители, о которых он заботился.

Не так давно Тарас, вспоминая о событиях на Майдане, написал:

"Мне не стыдно, что не стоял в стороне тогда, шесть лет назад. Мне не стыдно ни за один день от 21 ноября и до 20 февраля 2014 года. Мне не стыдно смотреть в глаза родителям погибших и пропавших. Не стыдно за людей, стоявших справа и слева в балаклавах и без. С палками и без. В Киеве или в любом месте. Что обращались ко Христу или Магомету. Уважение. Равенство. Жертвенность. Этого никто не заберет. Как бы ни старались спикеры холуйских масс нивелировать, очернить, стереть даже память о сдвиге Майдана. Вкус стихийной свободы навсегда въелся в память. Те, кто его попробовали хотя бы однажды, уже не забудут. Остальным тот вкус невыносим. Когда же меня спросит сын, что я делал в те страшные мгновения, я буду знать что ответить. По меньшей мере – не стоял в стороне. Поэтому мне не стыдно".

С этими же ценностями – уважением, равенством, жертвенностью – Тарас шел по жизни и после Революции Достоинства. С ними же он и погиб – спасая побратимов.

Он так и не стал отцом.

За проявленное мужество 31-летнему Тарасу Матвииву присвоено высокое звание Героя Украины - посмертно.

Евгений Александрович Чумаченко родился 26 марта 1988 года в городе Измаил Одесской области. Еще ребенком вместе с семьей переехал в город Арциз, где прожил всю жизнь.

К сожалению, о жизни Евгения Чумаченко до войны практически ничего не известно – кроме, разве что, того, что он был женат и имел двоих детей. Известно также, что на фронте он провел последние полтора года: на воинскую службу Евгений был призван Арцизским РВК 15 сентября 2018 года.

Служил в 79 ОДШБр.

13 июля 2020 года Евгений Чумаченко погиб неподалеку от села Славное Марьинского района Донецкой области - от полученных в ходе обстрела из гранатометов и стрелкового оружия ранений.

"Друг, ты был светлым, веселым человеком, надежным товарищем, настоящим воином и оставляешь после себя добрую память. Командование и личный состав воинской части выражает слова искреннего сочувствия и поддержки семье и разделяет боль утраты. Воспринимаем вашу непреодолимую грусть и горькую боль как свою. Неописуемая потеря угнетает, вызывает ярость и слезы, не позволит нам положить оружие", - так написали о павшем побратиме на странице 79 ОДШБр в Фейсбук.

Побратимы Евгения также отмечают: он никогда не пасовал перед трудностями – и всегда с готовностью оказывал помощь и поддержку тем, кто в этом нуждался.

"Пусть светлые воспоминания о солдате, который выполнял воинский долг перед Родиной навсегда останутся в сердцах земляков. Пока мы живы — будет жить память о наших героях. Вечная память украинском воину", - так написали о павшем воине на сайте Арцизской РГА, на его малой родине.

Воина похоронили в родном Арцизске.

Дмитрий Анатольевич Красногрудь ("Мир") родился 18 октября 1978 года в Харькове. Жил в городе Лиман Донецкой области.

О таких, как Дмитрий, говорят: "прирожденный воин". Защищать Украину он отправился еще в 2015 году. Служил в 93 ОМБр, командовал разведкой в 20 ОМПБ. Был специалистом по саперному делу.

Вместе с 93 ОМБр Дмитрий освобождал Марьинку, Авдеевку, участвовал в обороне Песок, Трехизбенки, Чермалыка. Успел повоевать на Авдеевской промзоне.

Именно Дмитрий Красногрудь руководил спецоперацией по ликвидации кадрового российского офицера Александра Щербы и взятию в плен 4 военнопленных, в том числе - военнослужащего 22 бригады спецназначения ГРУ ГШ РФ Виктора Агеева, которого впоследствии передали России в ходе обмена накануне встречи в Нормандском формате.

И подобных операций на счету у Красногрудя – множество. Ведь все, кто его знал, говорят о нем, как о опытном бесстрашном разведчике, преданном своему делу. И называют мудрым командиром, не допускавшим ошибок, имевшим беспрекословный авторитет среди бойцов и умевший вести за собой.

После завершения контракта с 93 бригадой Дмитрий попробовал вернуться к мирной жизни – но не смог. Как признавался сам, из-за ощущения, что еще не выполнил свою собственную, очень важную для него миссию. Поэтому Дмитрий прошел офицерские курсы – и уже в звании лейтенанта пришел в 137 отдельный батальон морской пехоты 35 отдельной бригады морской пехоты, где возглавил разведку.

13 июля, выполняя боевое задание в районе поселка Зайцево под оккупированной Горловкой, Дмитрий Красногрудь подорвался на мине. От множественных осколочных ранений легендарный разведчик скончался на месте.

"Он больше всего мечтал о нашей общей победе, и всегда был готов к бою. В условиях режима тишины, гарантированного ОБСЕ террористами, его тело пошли вытаскивать побратимы. Но сами попали в засаду. В результате наш боевой медик погиб, а судьба сержанта-разведчика неизвестна. Сторона оккупантов не подтверждает, что забрала тело медика, но и не гарантирует, что снова не нарушит договоренности, чтобы дать нам сами забрать погибшего. Хотим напомнить россиянам: даже на войне есть святые вещи. И смерть в бою - одна из них. Вечная память, брат. Мы отомстим, командир", - писали через три дня после гибели офицера его побратимы на странице батальона в Фейсбук.

С места гибели тело разведчика забрали боевики. После изнурительных переговоров они передали останки погибшего Дмитрия Красногрудя украинской стороне.

Похоронили Героя в Лимане.

У него остались родители, жена и двое детей.

Николай Илин ("Эстонец") родился 23 апреля 1984 года в городе Могилев (Беларусь).

Он рос очень набожным ребенком. С 12 лет был прислужником в Могилевском кафедральном соборе, где его мама пела в хоре. Играл на флейте и мечтал попасть в военный оркестр.

А через несколько лет всецело посвятил себя идеям возрождения белорусской культуры и национального сознания, активно участвовал в протестных акциях молодежных организаций.

Когда беларусы в 2006 году вышли на протесты против фальсификации выборов в пользу Александра Лукашенко, Николай присоединился к местному Майдану. За что и пострадал: 23 марта его жестоко избили силовики. Понимая, что в следующий раз черепно-мозговой травмой дело может не обойтись, Николай уехал в Киев. Но после того, как Украина отказала молодому оппозиционеру в политическом убежище – отправился в Эстонию, где получил гражданство и пытался выжить: работал грузчиком, таксистом, экскурсоводом в Таллине…

С началом войны на Донбассе Илин вместе со своими друзьями-волонтерами некоторое время помогал украинской армии. А в 2018-м Николай вернулся в Украину, чтобы поехать воевать самому. Заключил контракт со 137 батальоном 35 бригады морской пехоты. После 4-месячных курсов в Центре тактической медицины боец с позывным "Эстонец" стал медиком.

А весной 2020-го сержант Николай Илин вместе со своим подразделением поехал на фронт.

...13 июля 2020 года под поселком Зайцево при выполнении боевого задания погиб командир разведвзвода Дмитрий Красногрудь. И группа бойцов, в которую входил и Николай Илин, получив подтверждение от ОБСЕ о начале "режима тишины", отправилась забрать тело погибшего побратима. Когда до места, где лежал погибший разведчик, оставалось метров 15 — враг с трех сторон открыл огонь на поражение. Морпехи начали отходить, но в это время одного из них, сержанта-разведчика, ранили — и Николай вместе с еще одним офицером бросились на помощь побратиму. Но помочь товарищу медик не успел: в это время враг начал обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. И Николай Илин погиб. Сопровождавший его офицер получил боевую травму — и смог отползти в сторону украинских позиций.

"Они устроили подлую засаду", - позже многократно повторял комбриг 35 ОБМП Николай Палас.

Тело погибшего медика боевики забрали. Украинской стороне его передали 17 июля. При этом в интернете появились фотографии изувеченного трупа, которые были сделаны после проведения вскрытия погибшего Илина на оккупированной территории. По одной из версий, патологоанатомы на той стороне сделали максимум, чтобы скрыть вид примененного вооружения, из которого был убит украинский воин.

Искренний и светлый, в меру взрывной и последовательный в отстаивании собственных убеждений - таким помнят Николая. Скромный и очень ответственный, он, по воспоминаниям его знакомых, никогда не просил у волонтеров помощи для себя — исключительно для побратимов. И практически всю свою зарплату тратил на такмед, чтобы в случае беды спасать жизни.

При этом, знакомые Николая отмечают его веселый нрав и рассказывают о его мечтах: жениться на украинке, построить дом у моря, проехать Америку на автомобиле… У него была любимая девушка, с которой он собирался создать семью. И он даже уже показывал друзьям фотографию дома, в котором намеревался поселиться после войны

"Даже на войне должно быть уважение к смерти. Но у российских наемников и близко нет понятия о воинской чести и совести. Николай имел различительные знаки медика — и погиб во время гарантированного ОБСЕ "режима тишины", который нагло нарушили террористы. Веселый и легкий на подъем, "Эстонец" постоянно проводил в батальоне курсы тактической медицины. Он говорил нам "Эти знания когда-то спасут вам жизнь. Вот увидите!". Видим, брат, и благодарим тебя, что учил нас и пытался уберечь. Вечная память тебе, Эстонец. Не забудем. Не простим", - пообещали побратимы Николая Илина из 137 ОБМП.

Тело героя было кремировано на Байковом кладбище в Киеве. Прах, как он и завещал, развеяли над украинской и эстонской столицами, а также в Могилеве — родном городе Николая Илина.

Ярослав Сергеевич Журавель родился 8 марта 1980 года в Андреевке Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Защищать Украину Ярослав отправился еще в 2015-м. Сначала — в составе 20 батальона 93 ОМБр он прошел Пески, Марьинку, Авдеевскую промзону, Трехизбенку, Гранитное. Служил с Дмитрием Красногрудем. С командиром, которому верил, как самому себе, Ярослав в 2019 году пришел в 35 ОБМП.

13 июля Ярослав Журавель был в группе, которая под руководством Красногрудя, выдвинулась в окрестности Зайцево. Когда командир погиб, забрать его тело бойцам не удалось. Поэтому после подтверждения договоренностей о "режиме тишины" с 14.00 до 18.00, которая была достигнута посредством представителей миссии ОБСЕ, Журавель вызвался войти в группу, которая шла забирать тело погибшего Красногрудя.

Поскольку Ярослав знал дорогу к месту, где погиб командир, он шел первым. Поэтому когда враг начал обстрел — Журавель принял практически весь удар на себя. Именно при попытке помочь Ярославу, погиб Николай Илин.

Побратимы несколько раз пытались вернуться за раненым товарищем — безуспешно.

Сколько еще продолжать жить Ярослав Журавель — неизвестно. Однако погиб он не сразу. Некоторое время раненный сержант оставался живым, лежал рядом с погибшим побратимом, истекая кровью. В последний раз живым его видели, когда запускали дрон, чтобы найти раненного: он, в белой каске, смог отползти от места ранения в относительное "укрытие" и пытался наложить себе жгут. Позже он исчез из зоны видимости — вероятно, скрывшись в балке.

Оккупанты не дали забрать раненного воина, предоставить ему медицинскую помощь и спасти жизнь.

21 июля представители российско-оккупационных войск передали Украине тело — в таком состоянии, что для подтверждения личности погибшего понадобилось проводить судебно-медицинскую экспертизу.

У погибшего героя, которому в этом году исполнилось 40 лет, остались родители, жена и две дочери.

Василий Сергеевич Кравченко родился 14 февраля 1994 года в Изяславе Хмельницкой области.

С юных лет увлекался спортом.

Его мобилизировали на воинскую службу в феврале 2018 года. Впоследствии Кравченко дважды заключал контракт с ВСУ. Служил старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503 отдельного батальона морской пехоты.

В апреле 2020 года женился.

20 июля Василий вместе с побратимами выполнял боевое задание в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области. Около полудня враг открыл по украинских защитниках огонь из гранатометов, стрелкового и снайперского оружия. Несколько пуль попали в голову и грудь Василия.

"Российские террористы нанесли несовместимые с жизнью ранения нашему побратиму Василию Кравченко. Брат, ты был воином до самого конца. Таким, сильным и решительным, тебя и запомнят. Почивай с миром! Враг же запомнит правило "десять за одного", - обещали побратимы погибшего на странице батальона.

Погибшего героя похоронили на Аллее почетных захоронений Центрального кладбища города Изяслав.

У 29-летнего воина остались родители, сестра и молодая жена.

Артем Евгеньевич Козий родился 21 сентября 2001 года в Южноукраинске Николаевской области.

В 2020 году Артем закончил Николаевский строительный колледж. И уже 10 июня поступил на воинскую службу по контракту, служил в 1 отдельном батальоне морской пехоты 36 ОБрМП. В июле 2020 года отправился на первую ротацию на фронт. Дома его ждала любимая девушка Даша.

21 июля 18-летний парень во время обстрела под Павлополем получил множественные осколочные ранения. Врачи мобильного госпиталя в Мариуполе 7 часов боролись за жизнь морпеха — и не смогли его спасти.

Отец молодого воина также защищает Украину на Донбассе.

"На фотках они обычно улыбаются. Так, будто знают что-то такое, о чем нам никогда не узнать… Ты не говорил мне, что твой сын подписал контракт. Не говорил. Не хвастался. Ты пять лет там, в проклятых донбасских степях, а он вот только недавно стал морпехом. А вчера его не стало. Ты сильный человек, хороший воин и порядочный мужчина. И ты должен сегодня со всем этим справиться. Со всем, что на тебя навалилось. Потому что совсем скоро тебе снова надо ехать туда. Теперь это кровная месть", - обратилась к отцу погибшего морпеха волонтер Наталья Кабаровская.

"Моему сыну было 18-ть… Он был патриотом. Спи, сынок, папа сделает", - пообещал отец погибшего Евгений Козий.

За молодого бойца морпехи обещают отплатить врагу десятерицей.

Старшина, главный сержант 9 роты 25 ОВДБр Артем Бондаренко из города Днепр. На войне он с 2014 года. Защищать Украину пошел добровольцем. Прошел большинство горячих точек войны на Донбассе, воевал в Песках, под Донецким аэропортом, в Авдеевской промзоне.

2 сентября 2020 года, во время ликвидации пожара на Луганщине, военнослужащий пропал без вести. А уже на следующий день командование десантно-штурмовых войск Украины сообщило: тело Артема Бондаренко было найдено под завалами блиндажа. По официальной версии, десантник пытался спасти военное имущество, когда до блиндажа добралось пламя – он задохнулся в дыму.

В течение 2-3 сентября военнослужащие вместе с работниками ГСЧС ликвидировали масштабные степные и лесные пожары под Станицей-Луганской, Лобачево, Зайцево, Новолуганским. Силы ООС в огне потеряли 2 единицы техники, двое военнослужащих получили ожоги, спасая местное население от пожара.

В день, когда погиб Артем Бондаренко, было зафиксировано 24 источника возгорания сухой травы. И побратимы павшего воина не сомневаются в том, что эти пожары – не случайны: боевики умышленно совершают поджоги, чтобы нанести украинским армейцам материальный ущерб и потери, а также попутно выявить позиции ВСУ в "зеленке". Подобное они практикуют ежегодно.

"Брат, прости, что меня не было рядом. Я всегда буду помнить, и я им не прощу", – обещает в комментариях к сообщению о гибели Бондаренко один из побратимов.

"В сложных ситуациях он всегда был примером мужества, выдержки и чести, добрым и порядочным человеком. За это его любили и уважали солдаты", – сообщали в командовании ДШВ.

Виталий Зиновьевич Грицишин родился 12 июля 1982 года в Павлограде на Днепропетровщине. В армию был мобилизован в 2015 году, по завершению службы в 2016 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Старший солдат 46 ОШБ "Донбасс" 54 ОМБр. До этого проходил службу в 93 ОМБр.

5 сентября Виталий Грицишин вместе со своим подразделением пытался потушить пожар вблизи пгт Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. Вместе с побратимом на определенном этапе он оказался отрезанным огнем от других военнослужащих. Согласно официальным заявлениям Штаба ООС, обоих воинов пытались разыскать еще около суток. Так, утром 6 сентября командование сообщало, что поиски продолжаются. Однако позже в тот же день стало известно: и Виталий Грицишин, и его сослуживец Владимир Хоменко погибли. Пытаясь обойти очаг огня "серой зоной", они подорвались на вражеской мине.

У Виталия Грицишина остался сын Назар.

"Мой папа для меня был другом. Мы каждое лето ездили вместе на море, в свободное время дома – играли в танки. Вообще очень весело проводили время", – вспоминал об отце сын во время похорон.

Именно имя сына – Назар – Виталий написал на своем бронежилете, который надевал на боевые дежурства. Однако 5 сентября он его не защитил.

"Он был добрым и чутким человеком, хорошим другом. На него всегда можно было положиться, быть уверенным в том, что он не подведет", – вспоминают о погибшем боевые побратимы.

Кроме сына, у Виталия Грицишина остались пожилые родители и брат.

Владимир Петрович Хоменко родился 18 августа 1985 года в Доброполье Донецкой области. До войны работал на шахте. А в 2015 году ушел на фронт – не мог примириться с тем, что происходило на его малой родине.

"Он шел осознанно. Ну что я мог сказать? Я говорю: "Рискуешь". "Или я их, или они меня, а что делать", – так он ответил. Мне 70, сын был вдвое младше меня. Самое страшное – хоронить детей", – позже скажет отец воина Петр Хоменко.

Владимир служил командиром пулеметного взвода 46 ОШБ "Донбасс" 54 ОМБр.

5 сентября он вместе с боевым побратимом Виталием Грицишиным оказался отрезанным от своего подразделения в результате пожара. Пытаясь спастись от огня, военнослужащие вышли на вражеское минное поле в "серой зоне" – и подорвались на мине. Оба воина погибли от полученных ран.

"Владимир находился на своей позиции на боевом дежурстве, когда начался пожар. Большое пламя отрезало его от маршрута отступления. Спасаясь от огня, в задымлении он двинулся к "серой зоне", чтобы обойти пламя, где и попал на неизвестное взрывное устройство и получил ранение, несовместимое с жизнью", – сообщили на Facebook-странице Добропольского ОМВК.

"Он был хорошим человеком, дисциплинированным и обязательным, он был патриотом своей страны и своей земли. Кроме сильной любви к своим родителям и сестрам, у него была огромная любовь к своей Родине, которой он был верен до самого конца", – таким вспоминают воина побратимы.

"Он говорил: "Как гляну в интернет, а там полгорода сепаратюги". Это его слова. Мне, говорит, стыдно. Пожалуй, его невестой Украина и была. Настолько он за нее переживал. Настолько слово "Украина" прошло через его сердце", – цитировали СМИ речь учительницы Владимира, сказанную ею на церемонии прощания с воином.

Собственную семью Владимир Хоменко создать не успел. Дома его ждали отец, две сестры и четверо племянников.

Тарас Степанович Кубийович родился 24 октября 1970 года в селе Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области.

До войны много лет занимался предпринимательством. Когда началась война, ушел добровольцем защищать Украину, на фронте – с 6 сентября 2015 года.

Был ранен, однако, пройдя лечение, вернулся на службу, заключив контракт с ВСУ. В 2018-м Тарас попытался вернуться к мирной жизни. А в мае 2020-го подписал новый контракт, чтобы в июле отправиться в зону проведения ООС.

6 сентября младший сержант 14 ОМБр Тарас Кубийович находился на ВОПе "Барс" на Бахмутской трассе неподалеку от села Крымское, что на Луганщине. Там в него и попал вражеский снайпер. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

"6 сентября в результате циничного и подлого срыва перемирия вооруженными формированиями Российской Федерации вражеская пуля оборвала жизнь нашего побратима, младшего сержанта Кубийовича Тараса Степановича... Война продолжается... Безжалостная, грязная, бесчестная... Брат, помоги нам с небес... Помоги уничтожить русскую гниль, что отравила украинскую землю, что никогда не имела и не имеет чести, отомстить за каждого погибшего украинского воина... Покойся с миром, побратим", – написали боевые товарищи погибшего воина на странице бригады.

"Жаль, Тарас, что в этой жизни мы уже не увидимся. Ты оставил о себе добрую память, как любящий сын, всегда помогал маме, ласковый брат, который заботился об Иване и Руслане, верный и искренний друг. Пусть будет легкой для тебя земля, которую ты окропил своей кровью для того, чтобы мы не потеряли нашу независимость. Знаю, что Бог примет тебя в свое Светлое Царство, где нет ни боли, ни слез, ни скорби. Покойся с Богом, мой хороший мальчик", – написала учительница Тараса Мария Павликовская на своей странице в Фейсбук.

Она также сообщила, что о гибели сына его мама, которая самостоятельно растила троих детей, узнала из публикаций в СМИ. "Как же им первенство потерять? Лучше уж человечность", – констатировала Павликовская.

У павшего воина остались жена и дочь, мама, два брата и сестра.

Руслан Михайлович Волков родился 4 января 2000 года в городе Ананьев Одесской области.

О его жизни до подписания контракта практически ничего не известно. Служил огнеметчиком огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216 35 ОБрМП.

Вместе с побратимом 6 сентября Руслан ехал на автомобильной разливной станции АРС-14, чтобы погасить очаги тления в районе пгт Новгородское, что на Луганщине: к тому моменту область уже вторую неделю страдала от масштабных пожаров, которые, вероятно, начались в результате умышленных поджогов, совершенных боевиками. Машина-"поливалка" наехала на взрывное устройство – и загорелась. Оба военнослужащих в результате взрыва получили серьезные ранения и ожоги. Особенно сильные повреждения получил Руслан Волков: от огня пострадало 90% тела.

Военнослужащих доставили в больницу. Врачи в течение суток боролись за жизнь парня, но безуспешно: 7 сентября сердце Руслана Волкова остановилось.

Молодому морпеху было всего 20 лет.

Похоронили Руслана Волкова в родном городе.

Константин Игоревич Оверко родился 3 августа 1982 года в Запорожье. Получил среднее образование. Имел маму, младшего брата и дочь, которую любил до безумия.

Решение идти служить в морскую пехоту Константин, по воспоминаниям его друзей, принял еще в 2015-м. Однако реализовать намерение он смог лишь в два года спустя, когда 30 октября 2017 года пришел служить по контракту в 503 ОБМП.

Вместе с родным батальоном Константин Оверко держал позиции украинских воинов на Мариупольском направлении, в частности, успел повоевать в Водяном.

20 июня Константин Оверко был тяжело ранен вражеским снайпером под Горловкой. Воин получил сверхсложное ранение в живот, которое впоследствии усложнилось желчным перитонитом – заболеванием, которое крайне сложно и дорого лечить. В конце концов было решено: раненого воина необходимо доставить в столицу, в Киевский военный госпиталь, где было больше шансов спасти ему жизнь. Впоследствии его перевели в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова, где воин скончался в ночь на 24 сентября после очередной серьезной операции.

За три месяца после ранения Константин Оверко перенес более 30 операций. Те, кто видел его незадолго до смерти, говорят, что воин изменился до неузнаваемости - сильно исхудал, осунулся и постарел.

Знакомые Константина вспоминают о нем, как об очень добром, отзывчивом, искреннем и мужественном человеке, имевшем свое мнение по любому поводу, обладавшем способностью к критическому мышлению и умевшем признавать собственные ошибки.

Похоронили Константина Оверко 26 сентября в родном Запорожье.

Александр Александрович Фарина родился 20 мая 1994 года в городе Хмельницкий.

По словам знакомых, он не смог оставаться дома, когда началась война, и пошел служить. Сначала попал в 8-й полк специального назначения, где был инструктором по рукопашному бою. Друг семьи Александра, Виктор Левицкий, рассказывал журналистам, что Фарина собирался работать в подразделениях спецназначения и после окончания войны, поэтому все свободное время посвящал самосовершенствованию.

Александр активно занимался спортом, был мастером спорта по боксу, завоевал титул чемпиона Вооруженных сил Украины по рукопашному бою.

Из восьмого полка спецназначения Фарина перешел служить по контракту в 128-ю бригаду.

"Он был среди нас самый молодой. Хороший спортсмен, жизнерадостный, веселый всегда, энергичный. Никогда у него не было никакой печали, всегда поддерживал братьев своих. В начале войны мы так его берегли, в бой не брали с собой", – вспоминал об Александре его побратим Василий Довгань.

20 апреля 2020 года, находясь в зоне проведения ООС, Александр получил множественные пулевые ранения ног и живота. Совсем скоро подходил к концу его военный контракт.

Далее было долгих полгода пребывания в реанимации Киевского военного госпиталя, два десятка операций, питание через капельницу и надежда на выздоровление, которой не суждено было сбыться: 11 октября 26-летний воин умер.

У Фарины остался отец, который на протяжении 6 месяцев борьбы сына за жизнь практически не отходил от него. Мама воина умерла незадолго до него.

Владимир Владимирович Бондарюк (позывной "Пиндос") родился 18 июля 1993 года в Каменном Мосту Первомайского района Николаевской области.

До войны Владимир работал на СТО, увлекался туризмом и спортом. Это увлечение вместе со случаем и привело его в конце концов в армию. В интервью "Армия Информ" сам парень рассказывал: идею стать спецназовцем ему "подкинул" друг дяди, который работал в военкомате во время случайной встречи.

И юноша решил попробовать. Прошел учебный центр и попал пулеметчиком на службу в горно-пехотный батальон в Крыму.

Когда весной 2014-го Россия аннексировала украинский полуостров, Владимир Бондарюк не изменил присяге и вышел с немногочисленными побратимами на материковую часть Украины. В том же интервью он вспоминал о тех, кто предал свою страну.

"Русские боялись, что кто-то из нас не удержится и откроет огонь на поражение. Этот страх читался в их глазах, несмотря на всю браваду. Наш батальон как раз вернулся с учебы. Уровень подготовки личного состава, слаженность подразделений, боевой дух – все было на высоте. Но, возможно, много было военной бюрократии, не хватало инициативы и решительности. К тому же большое количество предателей в высших эшелонах командования. Пока наш батальон держал оборону, некоторые представители высшего командования целовали триколор, стояли в очереди за москальской формой и водили приказчиков в баню. Тьфу, гадость..." - рассказывал Бондарюк. И обещал: рано или поздно вернется на вновь украинский, свободный от оккупантов полуостров - и покажет любимой жене и дочери Крымские горы...

Сдержать обещание Владимир Бондарюк уже не сможет. После выхода из Крыма мужчина продолжил службу в 36 отдельном батальоне морской пехоты и прошел 5 ротаций на мариупольском направлении. Во время последней из них, в разгар "полного перемирия" на Донбассе, он был убит вражеским снайпером в ночь на 30 октября.

У погибшего Героя остались родители, жена, дочь и брат, который тоже защищает Украину.

Михаил Григорьевич Старостин (позывной "Тихий") родился 14 июня 1990 года в Новорайске Бериславского района Херсонской области.

Как и Владимир Бондарюк, службу в украинской армии Михаил начал еще с Крыма: с 2010 года служил по контракту в 36-й бригаде береговой охраны, которая дислоцировалась на украинском полуострове. Когда Россия оккупировала Крым, Старостин с побратимами вышел на материковую часть Украины и продолжил службу в 36 отдельной бригаде морской пехоты.

Как вспоминал сам воин, с оккупированного полуострова крымские воины попали сразу на войну. Так что Михаилу довелось повоевать во многих горячих точках Донбасса.

Спокойный, уравновешенный, с "золотыми руками", Михаил знал, за что воюет и показал себя прирожденным воином.

В ночь на 30 октября Михаил Старостин вместе с Владимиром Бондарюком находился на позициях подразделения под поселком Водяное Волновахского района Донецкой области. Около 0:28 к позиция