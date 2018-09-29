Загадочное исчезновение девушки с ребенком в Одессе: появились подробности

Полиция Одессы 28 сентября объявила об исчезновении 23-летней Елены Балан (Урет) и ее полуторагодовалого сына.

"Обратилась одесситка с заявлением о том, что находилась вместе с невесткой и внуком на улице Среднефонтанской. Затем женщина зашла в магазин, а ее невестка с внуком в коляске остались ждать ее у входа. Выйдя из магазина заявительница увидела пустую коляску, а матери с ребенком на месте не было", - сообщали копы в Facebook.

Однако уже в субботу, 29 сентября, сестра девушки Виктория Плугарева отписала в комментариях к записи о том, что с Еленой и Артемом все хорошо, а причиной инцидента стал семейный скандал.

"Они с бывшим супругом развелись полгода назад, он приезжал навестить ребёнка три недели назад и отобрал его силой. Она как мать, у которой такие же права, как и у отца, узнав местонахождение ребёнка, приехала и просто забрала его домой, она не представляет жизни без этого малыша. Ребёнку 1,5 годика, он нуждается в материнской любви, ласке и заботе, чего не может дать ему отец, так как он постоянно на работе и в командировках, а ребёнок находился с его мамой (свекровью бывшей)", - рассказала Плугарева.

В сети знакомые девушки также пишут, что "бывший муж не может оставить в покое" и без решения суда забрал ребёнка от матери.

"Знаю её с рождения! Мужу бы набраться мудрости и человечности не на показ, а в жизни и принять правильное решение, чтоб не страдал ребёнок. Лена хорошая мать! А он "мажорный" раз такой обеспеченный, мог бы помочь ребенку в необходимом", - прокомментировала Алла Тучинская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украину потрясло исчезновение 16-летней школьницы Дианы Хриненко под Кропивницким, в деле о котором накануне появились важные подробности.