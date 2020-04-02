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2 апреля • обновлено в 20:35
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Зафиксирован второй случай коронавируса в рядах ВСУ

1.8т
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Вооруженные силы Украины зафиксировали в своих рядах второй случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Как сообщил Генштаб ВСУ вечером 2 апреля, тесты дали положительный результат у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции после контакта с инфицированным.

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"Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", – сказано в сообщении.

Двух бойцов, которые контактировали с ним во время исполнения служебных обязательств, отправили на самоизоляцию.

Накануне COVID-19 обнаружили также у врача Хмельницкого военного госпиталя. Сотрудник ВСУ с конца марта также находился на лечении.

Коронавирус добрался до ВСУ

Коронавирус добрался до ВСУ

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них – 20 летальных, 13 человек выздоровели.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Генеральный штаб ВСУ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Щас побегут по щелям ВСУшные алкаши.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А там где один там уже и сотня.Ну что кастрюляголовые обезьяны ВСУфсё.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
понеслося...
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