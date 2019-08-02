"Задрали, это трэш!" Жители Крыма взбунтовались против оккупантов из-за нового ЧП

В городе Армянск в аннексированном Крыму, в котором в 2018 году произошла химическая атака с завода "Крымский титан", случилось новое ЧП – жители остались без воды.

Подтверждающие скриншоты с местного паблика опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Так, один из пользователей пожаловался в сети, что на улице Симферопольской отключили водоснабжение: "Что снова с водой? Капец!"

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Крымчане присоединились к обсуждению, возмутившись действиями коммунальщиков.

"Хоть бы писали, что воду отключат, люди бы запаслись, а то в нычку вырубают", "Задрали! Жарко, ни посуду помыть, ни постираться – трэш!", "Уже второй день нет, ночью ржавая течет", – написали в комментариях.

Армянск Сегодня

Армянск

Воды как не было,так и нет pic.twitter.com/4cvxsTMpj0 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 2, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Армянска пожаловались на плохое самочувствие из-за катастрофической экологической обстановки в городе.

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