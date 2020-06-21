С недавнего времени меня откровенно бесит любой призыв власти соблюдать карантин. И обвинения всех нас в несоблюдении.

Как же так вышло?!

Как мы прошли этот путь?

От 10 заражений в день до 900.

От 2 смертей до 1000 смертей.

А вот как.

Через Велюр.

Через двойные стандарты.

Через лазейки для гипермаркетов.

Через запрещённый кофе президента в Хмельницком.

Но виноваты, С*КА, в этом – нет, не они – а все мы. Рост заболевания и тотальное нарушения карантина - это, оказывается, наша вина!

Каждый раз, когда я слышу от санитарного врача, министра или премьера призыв не расслаблятья – мне хочется плюнуть ему в лицо.

Задолбали.

А вы сами соблюдаете?

Во вторник был митинг.

Где Ляшко?

Или вирус на митингах распространяется как-то по другому?

Весь июнь гудят рестораны Конча-Заспы?

Где Ляшко?

В прошлую субботу гудели концерты в клубах Аркадии?

Где Ляшко?!

В зале ВР депутаты сидят вплотную, половина – вообще без масок? У остальных висят на подбородке. Все обнимаются и целуются.

Где Ляшко?

Теперь.

Они в каждом своём обращении к нам - украинцам, прозрачно намекают.

Рост заболеваемости.

Это виноваты – нет, не они – это виноваты мы, украинцы.

Типа.

Все рванули на работу, рестораны не соблюдают карантин, клубы устраивают концерты, на улицах единицы в масках.

Украинцы, мол, безответственные люди.

Открою вам секрет - это мы с вас берем пример.

На самом деле, безответственные люди - это, в первую очередь, политики, чиновники и депутаты, которые сами нагло нарушают и не несут никаких финансовых потерь - у них нет банкротств, нет увольнений, нет простоя - их не отправляют за свой счёт.

Политики зарабатывают исправно, чиновникам платят надбавки исправно, депутаты на 4 года с зарплатой. Сан врач и тот на стабильно оплачиваемой работе.

Он тут написал правила, тут сам же нарушил, тут же пошутил про штраф и через два дня обвинил украинцев в несоблюдении карантина.

Они ничем не рискуют.

Они не чувствуют, что их нарушения и часто ТУПЫЕ решения бьют по их же семейному бюджету, по их же работе, по их жизни. Потому что карантин по ним не бьет.

Чего им сейчас бежать в ресторан, если они туда ходить и не прекращали?!

Они пьют, гуляют, нарушают, зарабатывают, а нас всех винят в происходящем.

Это не их война на выживание...