Рейсы массово отменяют: в аэропортах Украины возник коллапс

В четверг, 24 октября, аэропорты Киева, Харькова, Одессы, Львова и Херсона задерживают рейсы из-за сильного тумана.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло, на которых указаны массовые отмены и переносы времени.

Видимость в аэропортах по состоянию на утро четверга составляла 200 м, вертикальная – 50 м.

Аэропорт Киева пресс-служба аэропорта

Так, аэропорт Одессы не может принять рейс из Киева, Шарм-эль-Шейха, рейс из Стамбула отменен.

табло аэропорта Одессы скриншот

Проблемы с вылетом и прилетом наблюдаются и в Харькове: задержаны вылеты в Киев, Стамбул и Вену, не могут приземлиться рейсы из Тель-Авива, Стамбула и Вены.

табло аэропорта Харькова скриншот

Во Львовском аэропорту задерживаются рейсы в Киев и Прагу, приземлится не могут также самолеты из Киева и Праги.

табло аэропорта Львова скриншот

табло аэропорта Львова скриншот

В Херсоне отменен рейс в Киев, задерживается самолет из Стамбула.

табло аэропорта Херсона скриншот

В Киеве 24 октября из-за сильного тумана также произошли массовые сбои в расписании авиарейсов. Некоторые из них пришлось переносить более чем на 12 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сложные погодные условия наблюдаются с 22 октября. Видимость на дорогах составляет от 200 до 500 метров, что усложняет передвижение не только самолетов, но и авто.

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