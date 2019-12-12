Пропагандисты Кремля в Украине: у Порошенко обратились с требованием к СБУ

Партия "Европейская солидарность" потребовала от Службы безопасности задержать и депортировать с территории Украины пропагандистов российского телеканала "Звезда", которые приехали в Киев.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте пресс-службы "ЕС". Парламентарии отметили, что телеканал Министерства обороны Российской Федерации является информационным подразделением оборонного ведомства страны-агрессора, который причастен к грязным информационным операциям против Украины.

Политики добавили, что телеканал берет непосредственное участие в развертывании военной агрессии против Украины и несет прямую ответственность за гибель украинских граждан.

"ЕС" обратилась в СБУ из-за приезда пропагандистов Путина в Киев

"Требуем также дать оценку действиям должностных лиц, допустивших въезд на территорию Украины российских военных пропагандистов", – добавили в "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский на "нормандском формате" призвал российских пропагандистов перестать выдумывать фейки и предложил им приехать в Украину, чтобы увидеть реальную картину жизни страны.

Он также ярко потролил топпропагандиста Кремля Владимира Соловьева, отметив, что тот "не испачкает туфли "Бриони", если для объективности посетит Украину.

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