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12 декабря • обновлено в 14:14
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Пропагандисты Кремля в Украине: у Порошенко обратились с требованием к СБУ

1.7т
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Партия "Европейская солидарность" потребовала от Службы безопасности задержать и депортировать с территории Украины пропагандистов российского телеканала "Звезда", которые приехали в Киев.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте пресс-службы "ЕС". Парламентарии отметили, что телеканал Министерства обороны Российской Федерации является информационным подразделением оборонного ведомства страны-агрессора, который причастен к грязным информационным операциям против Украины.

Политики добавили, что телеканал берет непосредственное участие в развертывании военной агрессии против Украины и несет прямую ответственность за гибель украинских граждан.

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"Требуем также дать оценку действиям должностных лиц, допустивших въезд на территорию Украины российских военных пропагандистов", – добавили в "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский на "нормандском формате" призвал российских пропагандистов перестать выдумывать фейки и предложил им приехать в Украину, чтобы увидеть реальную картину жизни страны.

Он также ярко потролил топпропагандиста Кремля Владимира Соловьева, отметив, что тот "не испачкает туфли "Бриони", если для объективности посетит Украину.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Единственная страна, которая не пускает журналистов. А, нет, ещё есть Северная Корея. И о каких европейских ценностей вы кричите, дэбилы))
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Антошин Денис
Антошин Денис
У порохоботов подгорает
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