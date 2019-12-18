Задержали организатора: в деле "Пумы" и "Бучи" произошел новый поворот

Правоохранители задержали организатора покушения на бизнесмена из Ивано-Франковска Михаила Чекурака, в деле о котором задержаны АТОшники из Киева Инна и Владислав Грищенко (Пума и Буча).

Об этом рассказал адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук, передает "Украинская правда". По данным издания задержанного зовут Василий, следствие называет его "гражданин Ш."

Задержали его в конце прошлой недели.

Влад Грищенко (боец "ПС", а затем 95 аэромобильной бригады ВСУ) и его жена Инна Грищенко (также была в составе ДУК "Правый сектор") Facebook

Также в полиции подтвердили, что задержали возможного организатора покушения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Отметим, что 12 декабря на брифинге относительно расследования дела об убийстве российского журналиста Павла Шеремета, следствие называло "гражданина Ш." заказчиком убийства Чекурака.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Также обыски прошли у волонтера "Евдокии Бандеровки".

Позже стало известно, что полиция провела обыск и в известной пиццерии Pizza Veterano, а также по месту жительства матери сооснователя заведения Дмитрия Терещенко.

Основатель кафе Леонид Остальцев пояснил, что действия правоохранителей проходили в связи с расследованием покушения на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области, связанного с криминальным миром.

Суд оставил под стражей Инну Грищенко по подозрению на покушение на убийство бизнесмена.

На брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители заявили о связи "Пумы" с этим делом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!