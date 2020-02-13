Задача-шутка на логику

Один директор хотел сместить своего подчиненного, но при этом не хотел слишком его обидеть. Он позвал подчиненного к себе, положил при нем два листа бумаги в портфель и сказал: "На одном листе я написал "Увольняйтесь ", а на другом - "Оставайтесь". Лист, который вы вытащите, решит вашу судьбу". Подчиненный догадался, что на обоих листах было написано "Увольняйтесь". Как же, однако, умудрился он при этих условиях сохранить свое место?

Ответ:

Подчиненный вытащил лист бумаги и, не глядя на него, сделал из него шарик - и проглотил. Поскольку на другом листе стояло "Увольняйтесь", то директору пришлось признать, что на том, что он проглотил значилось "Оставайтесь".

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