Задача для первоклассников сломала мозг взрослым

Пользователь сети озадачил окружающих детской задачкой на пространственное мышление, по условиям которой нужно было нарисовать круг, и слева от него квадрат.

Об этом он написал на Pikabu. По словам пользователя, его ребенок справился с задачей, но учитель не засчитал решение.

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Новости Примитивная задача для дошкольников поставила сеть в тупик

Ученик, следуя условию, изобразил квадрат слева от круга, однако решение оказалось неверным, что удивило большинство пользователей. Выяснилось, что учитель не засчитал решение, так как школьник должен был представить себя на месте круга, и исходя из этого нарисовать квадрат слева.

Таким образом, на бумаге квадрат оказался бы справа. Однако в самом задании таких уточнений нет.

"Так это у учительницы проблемы с пространственным мышлением. Задача поставлена прямая, никто не требует ставить себя на место кружка", — написал один из пользователей.

"А как понять, где у кружочка еще и нужный бок? Может, на самом деле он лежит лицом вниз поперек листа", — выразили сомнение другие.

"Если вы видите знак "Поворот направо запрещен", нужно ли себя представлять на месте этого и знака? И значит на самом деле, что запрещен поворот налево?" — пошутила одна из комментаторов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как простая математическая задача разделила пользователей сети на два лагеря.

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