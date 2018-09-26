Зачем замуровали унитазы? В Кропивницком разгорелся скандал в детсаду

В Кропивницком в одной из групп детского сада унитазы вмонтировали в пол в туалетной комнате.

Соответствующую фотографию опубликовал отец ребенка Вадим Орлов в группе "Родительский совет Кропивницкого" в Facebook, уточнив что речь идет о дошкольном учреждении №37 "Ласточка".

"Кто мне может объяснить, как туда садиться и зачем было замуровывать унитазы? Заведующая Волкожа Татьяна Петровна, возможно, вы прокомментируете инструкцию, как можно сидеть на унитазе, когда колени находятся выше головы?" - задал он вопрос.

Заведующая в комментариях к посту ответила, что эти унитазы были установлены еще с момента застройки.

"Такие туалеты, как в группе № 10 были с момента застройки в каждой группе. На сегодняшний день, каждая группа имеет отремонтированную туалетную комнату. В группе № 10 осуществлен частичный ремонт туалетной комнаты. Для завершения работ ждем новый бюджет", - отметила она.

Также заведующая опубликовала фотографии обновленных туалетных комнат в других группах.

"Кстати, Вадим Орлов никогда не водил и не водит ребенка в наш дошкольное учреждение", - добавила она.

Родители уже обратились к Госпотребслужбу с просьбой провести инспекцию и сделать выводы о соответствии таких туалетов санитарным и строительным нормам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в несколько детских садов Киева для питания детей поставляли гнилое мясо.