Зачем в СССР обои клеили на газеты: появилось объяснение

В Советском Союзе обои клеили не просто на стены, а еще и на слой из газет, которым предварительно обрабатывали поверхности. Родившихся в те времена этим фактом не удивить, ведь такой метод использовался практически во всех квартирах до 80-90-х годов.

Сейчас же его приверженцев остается все меньше, а молодое поколение и вовсе не знает, что несколько десятков лет назад процесс оклейки обоев был более сложным и трудоемким. OBOZREVATEL рассказывает о причинах этой привычки советских людей.

В СССР требования к квартирному ремонту отличались от современных. Тогда немногие беспокоились о выравнивании стен с помощью штукатурки или их грунтовкой – обои клеили на черновую штукатурку. Так они не скрывали неровности стен, а только подчеркивали их.

В СССР обои клеили на черновую штукатурку и, чтобы они не отваливались, обрабатывали стены слоем из газет

Клеящих составов для обоев, как сегодня, тогда тоже не было, зачастую советские хозяйки делали клей сами – варили на плите крахмал и получали клейстер. Смесь достаточно толстым слоем носили на стены и обои. Несмотря на это, риск того, что они могут отклеиться, особенно при наличии сквозняка в помещении, был достаточно высок.

Основа из газет делала крепления обоев на стены более надежным

Качество обоев в СССР тоже не шло ни в какое сравнение с современными – они были однослойными, бумажными и довольно тонкими. При наклеивании на оштукатуренные стены обои легко рвались в наиболее неровных местах, а при обильном намачивании клеем бумага и вовсе "расползалась".

Слой из газет защищал стены от осыпания штукатурки под обоями

Исходя из всего этого, в СССР придумали использовать в качестве промежуточного слоя старые газеты. Они отчасти решали несколько проблем:

это был своеобразный метод дешевого выравнивания стен – газеты позволяли создать более гладкую поверхность. В местах, где были наиболее выраженные трещины и углубления, клеили больше газетных слоев;

основа из газет делала крепление обоев более надежным. Газеты были тоньше и легче, чем обои, поэтому легко прилипали к стенам с помощью клейстера. В свою очередь сцепление обоев с газетами было лучше, чем с голой штукатуркой;

слой из газет защищал стены от осыпания штукатурки под обоями – благодаря этому они держались дольше;

газеты защищали и поверхность самих обоев – без прямого соприкосновения со стенами они могли дольше сохранять первоначальный вид.

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