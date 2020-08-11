Зачем в СССР между оконными рамами оставляли соль: появился ответ

Жители Советского союза ставили рюмки с солью между оконными рамами для предотвращения запотевание оконного стекла в холодное время года.

Как сообщает "Рамблер", соль впитывала лишнюю влагу в воздухе. Таким образом рамы не отсыревали и не рассыхались, а срок их службы увеличивался, что было особенно важно в условиях постоянного дефицита.

В некоторых областях для этих целей вместо соли использовали древесный уголь. Кроме того, на зиму окна утепляли ватой, которая и маскировала соль и уголь.

Часто такие композиции художественно обыгрывались в духе наступающих новогодних праздников. Окна превращались в тщательно украшенные витрины с наклеенными из бумаги или фольги снежинками, маленькими елочками, шишками и фигурками новогодних персонажей.

Впрочем, в провинции и сейчас еще можно найти различные композиции кукол и других игрушек между рамами вне зависимости от времени года. А вот подобные лайфхаки с солью и углем уже ушли в прошлое.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сравнили девушек в США и в СССР в 80-х годах.