Зачем в СССР консервировали воду: появилось объяснение

Консервированная питьевая вода в СССР продавалась наряду с другими бесчисленными видами консервов: мясными, рыбными, овощными, соками, которыми пытались восполнить острый дефицит других товаров в конце 80-х годов.

OBOZREVATEL предлагает узнать, для чего была предназначена такая вода в Советском Союзе.

Для чего консервировали воду

Консервированная вода продавалась в банках весом 240 граммов и была разрешена к употреблению при температуре от -35 до +66 градусов.

Из инструкции, указанной на одном из вариантов упаковки, следовало, что такая вода входила в сухпаек для спасательных шлюпок и предназначалась для моряков, которые попали в крушение. Использовать консервированную воду рекомендовалось только в самом крайнем случае.

Для начала необходимо было попытаться собрать дождевую воду для питья. И только если не было такой возможности, в банке нужно было сделать два маленьких отверстия консервным ножом и аккуратно, с большой экономией, пить, пока не прибудет помощь. Кроме моряков торгового и военного флотов, в СССР консервированную воду выдавали также подводникам.

Консервированная вода в СССР продавалась в банках весом 240 граммов Фото: Back in USSR

Как делали консервированную воду

Для консервов родниковую воду кипятили, добавляли аскорбиновую кислоту и закрывали в банки. Такая вода могла храниться очень долго. Аналогов такой воды не было больше нигде в мире.

Как известно, СССР был мировым рекордсменом по количеству произведенных консервов. Так, к 1940 году в стране выпускалось более 200 миллионов банок в год.

Также в Советском Союзе первыми в мире стали выпускать консервированные готовые блюда: гуляш, кашу с мясом, котлеты, тефтели, рыбу, завтрак туриста. Так, на случай войны консервы должны были стать основным видом питания: они готовы к употреблению, долго хранятся и почти не подвержены воздействию отравляющих веществ.

Консервированную воду в СССР выдавали морякам торгового и военного флотов, а также подводникам Фото: voda.vn.ua

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